Herbruikbaar pakpapier of een tompoucebord: dit zijn de finalisten van de Hema-ontwerpwedstrijd

Stemvorkjes om mee te toosten, van Fabienne Crans. Beeld Hema

Feitelijk heb je maar tien seconden lol van pakpapier. De vijf seconden spanning tijdens het overhandigen van het cadeau en dan de vijf seconden die een kind nodig heeft om het papier eraf te scheuren. Na afloop van een partijtje ligt er vervolgens een grote hoop afvalpapier in een hoek. Daar komen dan nog eens de plastic vlaggetjes bij die je op de een of andere manier elk jaar weer opnieuw moet kopen. En niet te vergeten de half opgebrande kaarsjes. Een beetje kinderfeest levert algauw een vuilniszak met rommel op.

Wat zou het fijn zijn als de Hema binnenkort ‘herpakpapier’ introduceert, feestelijke doeken waarin je een cadeau kunt verpakken en die je (bijna) eindeloos kunt hergebruiken. Leverbaar in de maten small, medium en large en voorzien van prints voor een kinderfeestje, Sinterklaas of gewoon vrolijke kleurtjes. Ook handig en duurzaam: een slinger van koekjes die je zelf kunt versieren en bakken. Kortom, een duurzaam assortiment voor elk feestje. Het zou zomaar kunnen gebeuren, want dit is nog maar een selectie uit de tien genomineerde inzendingen voor de Hema Design Contest.

Feest is dit jaar het thema van deze ontwerpwedstrijd voor een nieuw Hema-product. Of preciezer: ‘Ontwerp een oplossing die de toekomst van samen vieren beter, leuker en makkelijker maakt.’ Uiteraard moet het betaalbaar zijn en aansluiten bij het Hema-assortiment. Ook moet het winnende ontwerp voor iedereen geschikt zijn, ongeacht leeftijd, afkomst of gender. Net als de winnaars van vorig jaar bijvoorbeeld: een minituintje dat precies past in een stoeptegel en het innovatieve kinderspelletje Houtje Touwtje.

Lang heeft de gewoonste zaak van Nederland waarschijnlijk niet hoeven nadenken over het thema. Na een jaar van anderhalvemeterbijeenkomsten, lockdowns, quarantaines en zelfs een avondklok is het immers wel weer eens tijd voor een feestje.

Uit de inzendingen is een shortlist van tien nominaties gekozen door een vakjury, die dit jaar bestaat uit productontwerper Lex Pott, hoofd design van de Hema Milou Pikaart, chief products officer Wilma Veldman en ondergetekende. Opvallend is dat de verwijzingen naar de veranderende feestcodes door de pandemie subtiel zijn. Zo is het park volledig ingeburgerd als een gewilde locatie voor feestelijke bijeenkomsten. Met een ‘opgooikleedje’ kan een picknickkleedje in één vloeiende handbeweging strak worden gelegd. Wat speelser is een zitkleed dat kan worden opgedeeld in één groot kleed of diverse kleinere kleden, al dan niet op anderhalve meter afstand.

De behoefte om samen te zijn wordt nog eens benadrukt door de diverse nominaties die volwassenen met elkaar in contact moeten brengen; of dat nou onderzetters zijn die als ijsbreker voor een gesprek fungeren of een handige manier om foto’s op de smartphone makkelijk te delen – gezamenlijke napret, hoe feestelijk is dat. Onveranderd feestelijk blijft het kinderpartijtje, waardoor veel ontwerpers zich hebben laten inspireren. Al zou daar ook zomaar een verlangen naar onbevangen tijden van onschuldige lol in kunnen worden gezien.

Niet alle nominaties zijn uitgewerkt tot een overtuigend product. Met de Design Contest mikt de Hema immers op studenten en pas afgestudeerd ontwerptalent. Voor studenten van de TU Delft en de Willem de Kooning Academy in Rotterdam is deelname zelfs onderdeel van het lesprogramma. Bij de ontwikkeling van de ontwerptekeningen tot een volwaardig consumentenproduct zal de winnaar straks worden begeleid door het Hema-designteam. Uiteindelijk komt het in de zevenhonderd Hema-winkels te liggen, tot in Dubai en Parijs aan toe. Deelname aan de Design Contest is dan ook een prima manier om jezelf in de kijker te spelen als ontwerptalent.

De Hema-wedstrijd is daarmee weer toonaangevend, zoals hij tien, vijftien jaar geleden ook was. Na een pauze van ruim vijf jaar was er vorig eindelijk de 31ste editie en nu is dus ook de jaarlijkse uitvoering weer in ere hersteld. Een nieuwe ‘traditie’ is wel de Publieksprijs waarbij de uiteindelijke gebruiker van de Hema-producten mag meebeslissen. Dat kan uit de tien nominaties die hier zijn gepresenteerd. Om de kansen voor de Publieksprijs zo eerlijk mogelijk te verdelen is van elk genomineerd ontwerp een tekening gemaakt door het Hema Designteam.

Meestemmen voor de Publieksprijs van de Hema Design Contest kan via volkskrant.nl/hema. De winnaars die worden gekozen door de jury en de Volkskrant-lezers worden op 30 september bekendgemaakt.

Koekslinger

Alina Kaiser

Een feestpakket om koekjes te bakken in vrolijke vormen die als een slinger kunnen worden opgehangen. Het pakket bestaat uit drie losse delen: deegmix, een pen met suikerglazuur om te decoreren en de puntige vormpjes. Het laat zich bovendien eenvoudig combineren met andere producten uit het Hema-assortiment, zoals taartdecoraties of bakvormpjes.

De jury: ‘Een idee dat herkenbaar maar goed doordracht is. De koekjes kunnen de dag vantevoren als voorpret worden gebakken maar ook als eerste activiteit op een kinderfeestje. De gasten krijgen de koekjes mee naar huis of deze kunnen met ‘koekslingerhappen’ worden gegeten. Het ontwerp is genereus en duurzaam, want plastic vlaggetjes of kwetsbare slingers kopen wordt overbodig. Door de zelfgemaakte decoraties – de naam van de jarige bijvoorbeeld – krijgt de versiering bovendien een persoonlijke tint.’

Beeld Hema

HeyMe

Yvonne Bruin

Een digitaal systeem waarmee iedereen op een feestje via een QR-code kan inloggen en in een gezamenlijke onlinemap foto’s van het viermoment kan opslaan. Deze QR-code staat op een persoonlijk amulet. Zo ontstaat een gezamenlijke fotocollectie waaruit iedereen bij de Hema eenvoudig zijn eigen selectie of een boekje kan bestellen.

De jury: ‘Eindelijk een overzichtelijke manier om foto’s van een feestelijk moment te delen. Bovendien is hiermee niet weer een nieuw product, maar een handige service ontworpen waarmee een bestaand Hema-product – het printen van foto’s en fotoboekjes – makkelijker en leuker wordt.’

Beeld Hema

Tompoucebord

Floris Meijer

De tompouce is een van de meest verkochte gebakjes. Het gelaagde taartje laat zich lastig eten, en al helemaal door mensen met een fysieke beperking. Het tompoucebord heeft een patroon van opstaande bolletjes die de tompouce op zijn plek houden. Het bord heeft aan de achterkant een hogere rand, waarmee het gemakkelijk vastgehouden kan worden.

De jury: ‘Wat is een echt Hema-icoon? De tompouce. Die nu dus ook een eigen, inclusief bord heeft. Al zijn er vast ook toepassingen voor andere gerechtjes die lastig te eten zijn. Echt Hema dus.’

Beeld Hema

Feestpuntjes

Linda Heijmans

Kleurrijke bordjes in de vorm van een punt voor feestelijke hapjes als vlaai en pizza maar ook snoep of popcorn. Door de opstaande rand kan dit allemaal geserveerd worden op de ‘feestpuntjes’. Samen vormen de puntjes precies een ronde taart. Ze zijn stapelbaar en dus makkelijk op te bergen.

De jury: ‘Speciale feestbordjes verhogen de feestvreugde. Bovendien hebben ze een herkenbaar uiterlijk door de dunne vorm, waardoor ze ogen als gevouwen karton. Ook handig: ze zijn stapelbaar en dus makkelijk op te bergen.’

Beeld Hema

Voor-ieder-een

Stefanie Essaadi / Floris Wamelink / Furkan Cakir / Denisa Volakova

Een picknickkleed dat bestaat uit losse zeshoekige delen die met klittenband aan elkaar kunnen worden vast gemaakt. Op deze manier kun je talloze vormen maken en is het kleed geschikt voor elke situatie. Daarnaast heeft het kleed een laag waterdicht materiaal, zodat je ook comfortabel op een vochtige ondergrond kunt zitten. De speelse kleuren en vormen kunnen eindeloos worden uitgebreid. Zo kan iedereen bijvoorbeeld op anderhalve meter afstand zitten en toch het gevoel hebben samen één kleed te delen.’

De jury: ‘Een origineel ontwerp dat uitnodigt tot diverse toepassingen: één groot kleed, meerdere individuele kleedjes of drie langgerekte kleedjes om naast elkaar te liggen. Het speelt ook slim in op de actuele revival van het park als ontmoetingsplek.’

Beeld Hema

Ondertoonzetters

Lisanne Douma

Een set onderzetters met prikkelende vragen, die interactie tussen gasten uitlokken. Welke superkracht zou jij willen hebben? Of: wat was jouw leukste vakantiebestemming? Ook minder sociaal onderlegde mensen kunnen zo op een feestje actief bij een gesprek worden betrokken. Door de vrolijke print op de onderkant zijn de Ondertoonzetters ook gewoon een leuke decoratie.

De jury: ‘Misschien niet een erg origineel product, maar het vervult zeker een behoefte. Met speciale onderzetters voor bijvoorbeeld kinderen, ouderen of tieners kan het een brede doelgroep aanspreken.’

Beeld Hema

De Zonnetjes

Pippa van Rijckevorsel

Een led-lampje dat zichzelf oplaadt met een zonnepaneeltje. Het kan met een sterke zuignap worden bevestigd op een glad oppervlak, zoals een raam of wellicht ook een drinkglas. Het is gemaakt van gele kunststof, waardoor het warm licht afgeeft.

De jury: ‘Een duurzaam en uitnodigend ontwerp om bijvoorbeeld een lichtgevende slinger of een letter van te maken. Door de oplaadbare batterij kun je ze overal gebruiken.’

Beeld Hema

Herpakpapier

Susanna Osinga

Fraaie wikkeldoeken waarmee iedereen zelf een cadeau kan inpakken. Het dichtmaken gebeurt met een feestelijk lint, wat het overhandigen van een cadeau nog specialer maakt. Door de ingenieuze vorm zijn de doeken geschikt voor (bijna) elk soort cadeau en ze kunnen gewoon in de wasmachine. Een set doeken wordt per drie verkocht: small, medium en large.

De jury: ‘Een duurzame en verzorgde manier om zelf een cadeau te verpakken. Makkelijk in gebruik en door de verzorgde afwerking voegt deze verpakking waarde toe aan het ‘geefmoment’. De set is eventueel uit te breiden met speciale inpakdoeken voor een kinderpartijtje, Kerst, Sinterklaas of gewoon een vrolijk dessin.’

Beeld Hema

Stemvorkje

Fabienne Crans

Een gebaksvorkje met een kelkje aan de bovenkant. Door deze kelkjes tegen elkaar te tikken hoor je een heldere klank, zoals bij een authentieke stemvork. Daarmee kan net als bij het heffen van een glas even een bijzonder moment worden gecreëerd voor het eten van een taart of ander gerechtje.

De jury: ‘Het vorkje heeft een eigenzinnige vorm en blijft daardoor hangen. Ook kan een nieuw ritueel van toosten ontstaan voor kinderen of mensen die niet drinken.’

Beeld Hema

Pop-up Picknick

Lina Diepgrond

Een lichtgewicht kleedje dat altijd strak ligt door het principe van een opgooitentje: de ronde boogstok van glasfiber in het kleed van 1,5 meter doorsnee kan met een achtvormige lus worden gevouwen tot een compact formaat van 50 centimeter, met bijbehorend reistasje. Het kleed is gemaakt van polyester en daardoor waterdicht en makkelijk af te nemen.

De jury: ‘Alleen al vanwege het werpgebaar waarmee je het kleedje neerlegt, heeft dit ontwerp de potentie van een herkenbare bestseller.’