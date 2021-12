Henkjan Smits: ‘Maak schaamteloos gebruik van je reputatie’

Henkjan Smits Beeld Janita Sassen

Henkjan Smits (60): ‘Een kleine twintig jaar geleden kreeg ik plotseling de reputatie van botte negatieveling. In het begin leek me dat wel handig, maar al snel merkte ik dat die reputatie nogal ver van mijn identiteit lag. Ik ging ertegen vechten. Mijn reputatie was volledig gebaseerd op mijn juryoptredens bij Idols, maar het jureren is maar een klein gedeelte van mijn werk, en mijn werk is weer een klein gedeelte van wie ik ben.

Kijk, als iemand me vraagt ‘Wat vind je van deze jurk?’, en hij staat niet, dan zeg ik dat. ‘Maar hij is net nieuw.’ Dat maakt mij niet uit, je vroeg wat ik ervan vind. Als iemand vraagt om mijn mening, dan geef ik hem. Zowel positief als negatief. Maar als het niet gevraagd wordt, zeg ik er niks over. Idols-kijkers die me in het echt tegenkwamen, merkten op: ‘Je bent eigenlijk best aardig.’ Dat irriteerde me, en dan ging ik extra hartelijk doen. Tot ik ineens dacht aan iets wat Herman Brood altijd tegen me zei, iets wat hij weer van dichter Pé Hawinkels had: maak schaamteloos gebruik van je reputatie. In plaats van te vechten tegen het beeld dat mensen van me hadden, accepteerde ik het gewoon. Ik worstelde er niet langer mee. Wil je echt op Twitter tegen iemand ingaan die zegt dat het vreselijk moet zijn om jou als vader te hebben? Je bent zoveel meer dan wat mensen denken dat je bent. Op sporadische momenten zei ik tegen mensen die een handtekening wilden: ‘Opzouten’. Vonden ze nog geweldig ook.’