Heks en schoolmeisje tegelijk: dat is deze herfst dé dracht

Vanaf links: Valentino, Simone Rocha, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Christian Dior Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

We gaan bitterzoete tijden tegemoet: op de catwalks voor deze winter werd de ene na de andere gothic Lolita-look gespot. Duister en luguber door het vele zwart, maar met een lief randje door de brave, witte Peter Pan-kraagjes, de parels en de kantelementen. Ook qua snit is het een dubbelzinnige look: van boven welhaast Victoriaans kuis, aan de onderkant jarenzestigkort.

Hoe gaan wij ze dragen?

Vooral niet te letterlijk kopiëren dit, tenzij je 15 bent en/of er een uitgesteld Halloween-feestje op het programma staat. Maar dat contrast zwart-wit en hard-zacht is wél goed toepasbaar voor elke dag en elke leeftijd. Een zwarte trui of pak met daaronder een mooie witte bloes met volants of een jabot- of juist puntkraag (eventueel over een zwarte mesh col), dat gaat nooit vervelen, net als de zwarte jurk met de witte Peter Pan-kraag en dito boorden. Eronder kunnen veterlaarzen of klassieke Mary Jane-pumps.

Een bekend mens

In 1993 was het Christina Ricci die als Wednesday Addams de immer sombere tiener uit mocht hangen, in de nieuwe Netflix-serie Wednesday van Tim Burton is het Jenna Ortega (Ellie uit You) die de kleine sadist mag uitbeelden. Herfst 2022 pas te zien op tv, maar wie nu al zin heeft in een vleugje Addams-duisternis kan z’n lol op in zo’n beetje elke winkelstraat.

Christina Ricci als Wednesday Addams Beeld Hollandse Hoogte / Mary Evans Picture Library Ltd.

Waar kopen we dat?

Gebreide trui met sierkraag van Vero Moda, € 40.

Fijngebreid vest met kraag van Modström via de Bijenkorf, € 90.

Jurk met contrasterende kraag van Sandro via Farfetch, € 225.

Tabi Mary James met gespleten neuzen van Maison Margiela, € 730.