Heb ik wel een overlijdenspolis nodig? En waar moet ik op letten als ik er een wil afsluiten?

Er zijn twee manieren om rekening te houden met toekomstig onheil: sparen en verzekeren. In het laatste geval neem je een uitvaartpolis. Na het overlijden betaalt de verzekeraar de uitvaart als je een naturapolis hebt, of krijg je een geldbedrag.

Bedenk eerst of die verzekering echt wel nodig is. Je hoeft je nergens druk over te maken als je nog niet met pensioen bent en werkt bij een bedrijf met een cao of goede arbeidsvoorwaarden. Als een werknemer overlijdt, krijgen nabestaanden vaak een extra uitkering van een tot drie maandsalarissen. In de cao-tekst staat het niet vermeld, maar een overlijdensuitkering van maximaal drie maanden is belastingvrij.

Dat is mooi geregeld. Als er helemaal geen geld is of de werknemer geen nabestaanden heeft, kan het bedrijf op die manier toch een uitvaart verzorgen. Het stamt nog uit de tijd dat een bedrijf een beetje familie was. Bij sommige bedrijven is dat gevoel er nog, zeker nu steeds meer werknemers tot de AOW-datum doorwerken.

Een overlijden hoeft niet duur te zijn. De laatste rustplaats is voor velen niet meer het kerkhof, vlakbij vrienden en familieleden. Je hoeft niet naar een officiële begraafplaats, je kunt ook kiezen voor cremeren en zelf bijzetten. De nabestaanden kunnen de as bewaren in een eigen gedenkplek in hun tuin of onder een bloeiende rozenstruik.

Belangrijker is de vraag of de nabestaanden genoeg hebben als er met het overlijden ook een inkomen wegvalt. Niet iedereen laat zijn of haar partner een goed nabestaandenpensioen achter. Daar valt niet tegenop te sparen. In die situatie biedt een verzekering uitkomst. Overweeg dan een overlijdensrisicoverzekering, die is flexibeler te besteden dan een uitvaartpolis.

Huiseigenaren hebben soms al zo’n overlijdenspolis die is gekoppeld aan de hypotheek. Zodra de verzekerde overlijdt, gaat de uitkering naar de aflossing van de hypotheek. De vraag is of dat wel de beste oplossing is, zeker als de hypotheek niet zo hoog meer is. De achterblijvende partner heeft misschien meer aan een bak spaargeld om enkele magere jaren door te komen, dan aan een volledig afgeloste hypotheek. Vraag de hypotheekbank om de overlijdensrisicoverzekering los te koppelen. Dat gaat gemakkelijk.

Je moet er op tijd bij zijn als je een losse overlijdenspolis wilt nemen. Er geldt een maximumleeftijd bij afsluiten (vaak 70 jaar) en een maximum tot wanneer de verzekering kan lopen (tot 85 jaar). De premie van deze verzekeringen is de afgelopen jaren flink gedaald, omdat de levensverwachting in Nederland stijgt.

Een nieuwe polis kun je alleen afsluiten als je nog gezond bent, omdat geen enkele verzekeraar een zogenaamd ‘brandend huis’ kan en mag verzekeren. Je moet bij het aangaan van de verzekering een uitgebreide vragenlijst invullen. Als je iets verzwijgt, riskeer je dat er na overlijden niets wordt uitgekeerd. Wacht dus niet totdat de eerste pijntjes komen of het eerste onderzoek in het ziekenhuis, maar wees op tijd.