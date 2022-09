Heb ik met mijn NS-abonnement recht op geld terug bij een staking?

De afgelopen weken staakte het personeel van de Nederlandse Spoorwegen en andere vervoersbedrijven. Wie een abonnement heeft, kan geld terugkrijgen. De NS vindt dat je moet kunnen aantonen dat je op de stakingsdag gereisd zou hebben. Je mag dan hopen op coulance.

Ik vind dat absurd. Je hebt als abonnementhouder vooruitbetaald om iedere dag te kunnen reizen en moet dus geld vergoed krijgen als dat niet mogelijk is. Of je abonnement moet met een dag verlengd worden.

Bij de vorige staking van de NS in mei 2019 kreeg je niets vergoed. Ik heb toen bezwaar gemaakt en een procedure doorlopen van acht maanden, via de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. In februari 2020 kreeg ik bericht dat ik in het gelijk was gesteld.

De NS wees mijn claim destijds af, omdat ik niet had in- en uitgecheckt. Volgens de logica van de NS valt een staking onder de regeling Geld Terug Bij Vertraging. Bij deze GTBV-regeling moet je in- en uitchecken om te bewijzen dat je gereisd hebt. Mijn Traject Vrij-abonnement was volgens de NS geen vooruitbetaald abonnement, maar een afgekocht reisrecht dat pas een geldig vervoersbewijs werd na inchecken. Ik had dus op de stakingsdag naar het station moeten gaan om in te checken. Om over het uitchecken nog maar te zwijgen.

Na afloop van de zitting van de Geschillencommissie beloofde de advocaat van de NS dat de GTBV-regeling zou worden aangepast indien ik gelijk zou krijgen. Dat is niet gebeurd. Er is nu wel een coulancevergoeding.

Wie vanaf 24 augustus door een staking niet kon reizen en een abonnement heeft, moet op de NS-website een formulier ‘Geld terug bij vertraging’ invullen en aantonen dat je de intentie had om te reizen. Hoe je dat kunt aantonen, is onduidelijk.

De NS geeft alleen een vergoeding voor de trajecten waar geen treinen reden. Wie op 31 augustus van Arnhem naar Utrecht wilde, kan geld terugvragen tot Driebergen-Zeist. Vanaf dat station reden er namelijk wel treinen naar Utrecht.

Ik begrijp niet wat voor mensen er bij de NS werken. Ik kan toch niet zonder trein naar Driebergen-Zeist om dan het laatste stukje af te leggen naar Utrecht? Ik zou dus maar gewoon de hele reis van Arnhem naar Utrecht claimen. Verwijs naar uitspraak 4888/9266 van mijn zaak bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer (zie degeschillencommissie.nl).

Je kunt overigens ook via de digitale chatbot Jens op de website van de NS maximaal 25 euro claimen voor vervangend vervoer op de dag van de staking. Ook hier moet je je intentie aantonen en gelden er bovendien beperkingen in het aantal dagen dat je kunt claimen.

De NS wil dat je er veel voor doet om te krijgen waar je recht op hebt. Ik heb destijds in 2019 gevraagd of er nooit een klacht was ingediend tegen de vreemde GTBV-regeling. Nee, zei de advocaat eerlijk, er had nog niemand de moeite genomen.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

