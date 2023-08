Hamka’s is zo’n zoutje dat na een lange flauwe dag rond een uur of 4 even een godsgeschenk lijkt

Hamka’s is het eerste (en laatste) zoutje dat een Gouden Kalf heeft gewonnen. In 1990 won de commercial van Hamka’s (met een kat en een muis en een Hamka), toen nog van Smith’s, een Gouden Kalf, in een wat wanhopige poging van de Kalveren-organisatie om relevanter en commerciëler te worden.

Het viel niet zo goed in de filmwereld. Hadden die reclamejongens niet al een miljoen prijzen voor zichzelf? Maar goed, ergens op een schoorsteenmantel staat een Kalf voor Hamka’s. Zouden ze toen net zo gesmaakt hebben als vandaag?

Hamka’s, weliswaar zonder ham en kaas, maar dan toch wel zeker met de smaak van ham en kaas, heeft nog steeds de bekende ruitvorm. Zo’n zoutje dat na een lange flauwe dag rond een uur of 4 even een godsgeschenk lijkt (om 5 over 4 is dit effect uitgewerkt).

Hamka’s (van Lay’s inmiddels) heeft nu een ‘nieuw recept’. Althans, dat staat op de verpakking. De vraag is: waarom? Bood Hamka’s niet al alles wat Hamka’s moest bieden? Het goede nieuws: niets te merken van dit nieuwe recept.

Cijfer: 6,5