Halloween is niet Amerikaans, maar Keltisch. Hoe dan ook, die pompoenen zijn heerlijk

Beeld Oof Verschuren

Ik zie steeds meer kinderen verkleed langs de deuren gaan met Halloween. Straks, op 11 november met Sint-Maarten, komen ze weer. Slimme kinderen natuurlijk: elke kans op gratis snoep zou ik ook met beide knuistjes aangrijpen.

We nemen steeds meer Amerikaanse feesten over, zo zie ik ook steeds meer mensen Thanksgiving vieren. Dat vind ik dan weer een beetje wonderlijk.

Misschien wist u het allang, maar Halloween is geen Amerikaans, maar een Keltisch/Iers feest. Daar heet het oorspronkelijk Samhain (U zegt ‘sowen’). Halloween is een relatief jonge naam en komt van All Hallows’ Eve: de nacht voor Allerheiligen, wat weer een christelijk feest is. De Kelten voeren een andere kalender dan de christelijke en vierden met Samhain het einde van het oogstseizoen. En dat werd echt flink gevierd, met vreugdevuren die ik uit mijn jeugd nog herinner.

Op het veldje om de hoek, waar twee keer per jaar de rondreizende tinkers hun kampement opsloegen, kwamen we allemaal als griezelig spook of heks verkleed naar het vreugdevuur kijken.

Griezelig verkleden hoort erbij: want op zulke grote feesten werden ook alle doden herdacht en de kans dat die mee kwamen feesten was dus vrij groot. Om de slechte geesten en demonen af te schrikken verkleedden de Kelten zich al sinds duizenden jaren als griezelige wezens.

Toen de Ieren vanwege de hongersnood naar Amerika vluchtten, namen ze hun griezelfeest mee. Daar was toevallig net het pompoenseizoen aangebroken, een vrucht die de oorspronkelijke inwoners hadden gecultiveerd. Al die feestjes vielen dus een beetje samen, waardoor alleen de Halloween-pompoen een echte toevoeging is uit de Verenigde Staten. Het feestje zelf is dus Keltisch.

Ik ben overigens wel blij met de pompoen uit Amerika hoor, het bereiden daarvan is een gewoonte die ik heel graag overneem. Ik wacht alleen nog even met het vieren van Thanksgiving. Dat gaat mij net te ver.

Pompoengnocchi met bruine salieboter en pistache

gerecht voor 4 personen

voor de gnocchi circa 500 gram pompoen 200 gram kruimige aardappel ½ theel. zout en versgemalen zwarte peper 1 eidooier circa 100 gram bloem (liefst tipo 00), plus extra en verder een handvol salieblaadjes 75 gram roomboter 50 gram pistachenoten, geroosterd in een droge koekenpan, plus extra de fijne rasp van 1 citroen een stukje parmezaan om erboven te raspen

Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer de pompoen, smeer in met olijfolie, leg de helften met de gesneden kant naar onder op een met bakpapier beklede bakplaat. Leg de aardappel ingepakt in folie ernaast. Bak alles 45 minuten of tot ze gaar zijn en laat afkoelen.

Verwijder de schil, pitten en harde randjes. Druk alles door een zeef of pureeknijper of prak alles in een grote kom met vork fijn.

Voeg het zout, de eidooier en bloem toe. Kneed het deeg fluks en voorzichtig tot het nét samenkomt, het hoeft niet glad te zijn; te lang kneden resulteert in taaie gnocchi.

Bestrooi het werkblad met bloem, kneed het deeg nogmaals heel kort voorzichtig door (mocht het deeg iets te nat zijn voeg dan extra bloem toe, maar niet te veel, en vorm er platte schijf van.

Snijd die schijf in gelijke repen van 2 cm. Snij die weer overlangs in gelijke stukjes. De maat maakt niet veel uit, als ze maar allemaal ongeveer even groot zijn, dan koken ze gelijkmatig gaar. Ze hoeven ook zeker niet perfect van vorm te zijn, liever iets te plakkerig dan te droog. Bewaar ze op een met bloem bestoven bakblik of dienblad.

Breng een pan met ruim water en wat zout aan de kook. Kook de gnocchi in porties in een paar minuten gaar, dat zijn ze wanneer ze boven komen drijven. Schep ze met schuimspaan uit de pan en laat ze op een groot bakblik los van elkaar uitdampen.

Laat de boter in een koekenpan smelten en frituur de blaadjes salie kort, schep ze eruit op een vel keukenpapier en bak dan de gnocchi in porties in de bruine boter.

Serveer ze met de gefrituurde salie, pistachenoten, citroenrasp en wat kaas erover.

En de restjes?

Op een dienblad afgedekt met een theedoek kunnen de gnocchi voor of na het koken bewaard worden in de koelkast. Nadat ze gebakken zijn moeten ze wel op.