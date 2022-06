Halleluja, eindelijk makkelijk te bedienen navigatie bij deze nieuwe gezins-Renault

Renault Mégane E-tech. Beeld Renault

In het jaar waarin elektrische auto’s wat prijs betreft de brandstofauto’s op de hielen zitten, noteren we dat de Renault Mégane voortaan alleen maar elektrisch aangedreven te koop is. Het Franse merk slaat zichzelf op de borst als elektrische-autopionier met de louter elektrische Fluence, de Twizy (de tweepersoons bromvlieg op wielen) en de Zoe. En toch is de nummer vier in het rijtje batterij-Renaults een belangrijke auto, omdat het voor het merk de eerste gezinsauto is. Het is een auto met bescheiden afmetingen, maar zeker geen stadsauto zoals de e-Twingo of de Dacia (zelfde concern, zelfde techniek) Spring.

Gereden Mégane e-tech Prijs € 51.085 (vanaf € 40.985) Vermogen 160 kW/218 pk Actieradius 450 km (WLTP) L x B x H 421x178x150 Accu 60 kWh Gewicht 1711 kg

Deze Renault heet Mégane; het is de vijfde generatie van het model dat uit 1995 stamt. Daarmee benadrukt Renault de continuïteit van het model, maar met de vorige, de benzine-Mégane heeft deze auto niets uit te staan. De auto is gebouwd op een speciaal voor de elektrische modellen ontwikkeld platform (kleine motorruimte en accu’s op de bodem die ook stevigheid aan de constructie bieden), en heeft uiterlijk alleen voor de echte volgers nog gelijkenissen met de het oude model.

De introductieversie van de Mégane heeft voor en achter gouden accenten. Deze kunnen ook worden vervangen door de normale panelen, wat beslist een pluspunt is. Beeld Renault

Eigenlijk hebben we dus te maken met een geheel nieuw ontwikkelde auto en kunnen we blanco beginnen met de beoordeling. Wat rijeigenschappen betreft, moeten we ons aansluiten bij wat er over de meeste elektrische auto’s wordt opgemerkt: geruisloos, zwaar (door het accupakket), dynamisch (we bedoelen dan: trekt flink op ondanks het gewicht) en comfortabel. Ook wedijvert deze generatie batterijauto’s om een zo groot mogelijk beeldscherm in het dashboard. Ook bij deze Renault zit er achter het stuur een scherm met de meest gebruikte functies. In het midden, boven de console zit nog een 12-inch scherm met – halleluja – eindelijk een navigatiescherm dat Blik zonder thuisstudie in één keer kan bedienen, omdat het ook in alle telefoons ter wereld woont.

Het 12-inch-scherm, er is ook een budget versie met een 9-inch-scherm, mede mogelijk gemaakt door Google's Android. Eronder een fijn rijtje fysieke knoppen. Beeld Renault

Je kunt van alles vinden van het monopolie van Google Maps, maar als het systeem bomvol informatie zit, accuraat is en snel inspeelt op drukte of opstoppingen en ook nog eens eenvoudig te bedienen is, dan is de keuze niet moeilijk, zou je denken. Bij autofabrikanten heeft het nog verrekte lang geduurd voor dat dit inzicht doorbrak; pas in 2020 liet Polestar zich als eerste leiden door Google. Nu is ook Renault om en zal de fabrikant Google’s Android ook in de toekomstige modellen gaan gebruiken.

Waar we ook tevreden van gaan knorren, is de royale hoeveelheid fysieke knoppen in de middenconsole. Knoppen zoals knoppen bedoeld zijn: om de verwarming of de ventilatie te bedienen, de rijstrookassistent uit of aan te zetten. Op het stuur zit ook nog eens een halve Airbuscockpit met drukknopjes én dan zijn er nog drie stokjes en diverse andere bedieningsorganen achter of om het stuur om deze rijdende elektronicawinkel te temmen: de ‘pook’, de audio en de richtingaanwijzer. Verder bedienen we de rijmodus (een beetje sportiever, of juist heel erg eco) en de mate van regeneratie van de remenergie ook nog vanaf het stuur.

De bagageruimte achter is vrij diep en heeft een apart vak voor de laadkabel, zodat-ie niet tussen de boodschappen zijn modderige zelf ligt te zijn. Beeld Renault

Over regeneratie gesproken: sommige elektrieke auto’s kun je met één pedaal rijden; als je het stroompedaal loslaat houdt de auto zoveel in dat-ie uiteindelijk tot stilstand komt. Dat is een prettige manier van rijden. De Mégane ontbeert deze zen-drive, omdat-ie niet langzamer dan 8 km per uur wenst te rijden, behalve na een remingreep of in de speciale file-modus.

Hoewel de meeste chauffeurs bij moderne auto’s al nauwelijks meer met hun schouders boven de portierrand uitkomen, is het zicht in de Mégane rondom prima. Voor wie niet om een een hoekje kan kijken is er zelfs een detectie om obstakels naast het autoportier waar te nemen. Dus nog net voor je ‘bonk’ hoort bij het openen van de deur, staat op het dashboard de waarschuwing dat je tegen een paaltje zal knotsen. Deze waarschuwing maakt deel uit van een systeem van detectoren die bij het openen van de portieren voetgangers en fietsers opmerken nog voordat de uitstapper dat heeft gedaan.

Elektrische routeplanner Google Maps op het beeldscherm in de auto maakt deel uit van het OpenR Link-systeem waarin Maps en Google Assistent een grote rol spelen. Het systeem dat een permanente internetverbinding (en dus een abonnement) vereist, draait op Android en werkt met aanraak- of stembediening. Google Maps is voorzien van een nieuwe ‘elektrische routeplanner’ die na het invoeren van een verre bestemming de route aanpast. Zo leidt de rit, rekening houdend met het verbruik van de auto en de toestand van de accu, langs de nodige oplaadstations.