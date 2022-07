Google-afstandsbediening voor domme tv

Google Chromecast met afstandsbediening Beeld Google

Toen Google alweer negen jaar geleden met de Chromecast op de proppen kwam, was dat een prachtige nieuwe uitvinding. Door het kleine apparaatje achter in een domme tv te steken, kon de tv ineens toch streamingdiensten als YouTube of Netflix afspelen.

De tv-Chromecast werd in de jaren daarna wat ingehaald door de concurrenten. Het verschil met de Chromecast: streamingdiensten werden bij hen niet vanaf het mobieltje afgespeeld, maar vanaf het kastje. En de bediening gebeurde met een bijgeleverde afstandsbediening. Het bekendste voorbeeld is Apple TV, maar Xiaomi heeft ook al een tijdje een tv-stick op de markt, die veel goedkoper is dan die van Apple.

Ook Google kwam daarna met een combinatie stick/afstandsbediening (die dus ook zonder telefoon is te gebruiken), maar die was voor Nederlanders alleen via niet-officiële kanalen te bemachtigen. Inmiddels is de Chromecast met Google TV hier wel gewoon te koop. Het is een flinke verbetering ten opzichte van de oude Chromecast. De afstandsbediening werkt erg prettig. Google is er, net als eerder Apple, in geslaagd om een apparaat te maken met maar een paar knoppen, waarmee toch de bestaande afstandsbediening overbodig wordt gemaakt.

Het home-menu van Google TV biedt een overzicht van verschillende streamingdiensten. Beeld Google

Wie Apple gewoon is, zal wel moeten wennen aan de volumeknop aan de zijkant. Bij Apple zit daar de stemassistent, die bij Google juist weer aan de voorkant zit. Een fijne toevoeging overigens: met een stemcommando zoeken naar specifieke series of films werkt prettig en efficiënt. De Google Assistant-knop kan natuurlijk ook voor andere spraakopdrachten (dim de lampen, wat voor weer is het?) worden gebruikt.

Voor het zover is, moet de Chromecast aan de tv worden gekoppeld. Dat is een kwestie van het apparaatje in de hdmi-poort steken om vervolgens via de Google Home-app de boel te installeren. Standaard heeft Google de bekendste apps op het apparaatje geïnstalleerd: YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV. Maar wie hier niet genoeg aan heeft, kan andere apps downloaden en installeren.

Google geeft de consument op het hoofdmenu een keuze aan series en films die van alle verschillende diensten afkomstig zijn, maar je kunt er ook voor kiezen een specifieke app op te starten. En daarna kan het kijkfeestje beginnen, met beeld tot 4K HDR. Google is in Nederland rijkelijk laat met dit product, maar wie nog geen smart tv (of smart gemaakte tv) bezit, heeft er een goede koop aan.