Goede wijn blijkt ook gewoon op de hoek te vinden

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Ik zit er een beetje mee. Waarom zoveel online-aanbieders in deze rubriek?, vragen lezers. Waarom niet meer wijn van het zaakje op de hoek? Wijn waarvan je gewoon één fles kunt halen en dan maar kijkt of je hem lekker vindt? Nou, dat komt doordat er op de hoek weinig interessante wijn te koop is. Wijn die minimaal een 8 krijgt voor prijs/kwaliteit en opvalt, anders is, door smaak, herkomst of maker. De supermarkten hebben meestal brave wijn, in-orde-wijn, het-zal-wel-wijn. En heel veel vermijdwijn. Bij de ketens is het beter, maar de assortimenten zijn erg vast, er komen weinig verrassingen voorbij.

Vandaag dan toch twee wijnen van de Hema. Diens sterke positie van weleer is geschiedenis, maar af en toe hebben ze aardige dingen. Ze stuurden me een witte en een rode, beide uit Castilië, beide met een echte Hemaprijs. Aardige witte van de garnacha blanca, een diepzwarte van syrah, met de instagrammable hoeranamen ‘Jij, ik, wij(n)’ en ‘Het gaat om de inhoud’. Vriendelijk spul, met wat fruitigheid, grote stappen snel thuis, fijn voor anderhalvemeterfeestjes en een geboosterd voorjaar. Koelen doet ze allebei goed.

Hema Jij, ik, wij(n) Beeld -