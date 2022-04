Geselend hete pepers, bedwelmend aroma en spetterende kleuren: hier is de Zuid-Indiase keuken

Zuid-Indiaas restaurant The Madras Diaries. Beeld Els Zweerink

The Madras Diaries Lange Leidsedwarsstraat 37-41 Amsterdam themadrasdiaries.nl Cijfer: 8 Zuid-Indiaas restaurant. Reusachtige kaart met tientallen voorgerechten, hoofdgerechten, snacks, desserts en drankjes. Zeer geschikt voor vegetariërs. Maandag gesloten.

Je kunt veel van schraalhans zeggen, maar niet dat hij geen handige jongen is. De cucina povera of armeluiskeuken, zoals die ontstond in allerlei situaties waar sprake was van schaarste, blinkt uit in trucs en technieken om van niets iets maken – en van dat ‘iets’ soms een verbazingwekkende hoeveelheid verrukkelijkheden. In Zuid-Italië, waar de term werd gemunt, vind je talloze pastavormen en oudbroodgerechten met een keur aan even eenvoudige als doeltreffende sauzen. In Zuid-India, net als Italië de armoede overigens grotendeels te boven, vinden we bescheiden, plantaardige basisingrediënten als rijst, bonen, erwten en linzen in honderden verschijningsvormen. Spanning en smaak worden daarbij toegevoegd door geconcentreerde condimenten als chutneys, pickles en sauzige soepjes, en soms een beetje vlees, vis of ei. Geselende pepers, bedwelmende specerijen, rinse tamarinde en funky asafoetida (duivelsdrek, zie kader) geven spetterend kleur, aroma en diepte aan een keuken die zowel interessant als eindeloos verkwikkend is. Masala dosa, een reusachtige, obsceen knapperige rijst-linzencrèpe gevuld met pittige gestampte aardappel en minimaal drie soorten chutney ernaast, is waarschijnlijk het vrolijkmakendste gerecht dat ik ken; even geschikt voor een verzengend hete middag waarop zonnesteek dreigt, als voor een dag in april waarin het, teleurstellend genoeg, plotseling is gaan sneeuwen.

Masala dosa. Beeld Els Zweerink

Onbekend

Toch is die aanstekelijke keuken hier nog vrijwel onbekend. Toen India halverwege de vorige eeuw onafhankelijk werd van Engeland, waren het vooral mensen uit de noordelijke provincies zoals Punjab, Rajastan en Bengalen die de wijk namen naar Europa. Wat hier vaak wordt gezien als ‘Indiaas’ is daarom in feite een beperkte weergave van de keuken van het enorme land: stevige, zware stoofgerechten, royaal gebruik van zuivel en ander dierlijke producten, veel dingen uit de de tandooroven, en met broodsoorten en langkorrelige basmatirijst als ­belangrijkste zetmeelbron. Het Amsterdamse restaurant The Madras Diaries serveert, als een van de weinige in Nederland, juist de keuken uit de punt van het Indisch schiereiland: de zuidelijke provincies Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh en Karnataka. Madras is de oude naam van wat nu Chennai heet, een stad waar (als de op vijf na grootste van India) bijna zes miljoen mensen wonen.

Het restaurant bevindt zich in het hart van de scharrige toeristengribus achter het Leidseplein, pal boven het feestcafé van Lil’ Kleine (geen zorgen: dat gaat pas tegen elven open). Bovenaan de trap wacht ons een vrij grote, U-vormige eetzaal waar obers er flink de pas in zetten. Over de speakers klinkt harde muziek die gedurende de avond een verloop zal kennen van kwelende filmmuziek via Punjabi-rock naar de extreem dansbare Tamil-muziekstijl gaana – daar kan die Kleine beneden nog een puntje aan zuigen.

De kaart is nogal intimiderend groot en totaal onoverzichtelijk, dus we beperken ons allereerst tot het aardige drankenaanbod. Op alcoholisch vlak zijn er verschillende gin-tonics te bestellen (lang voordat het een alomtegenwoordig hip drankje werd, was het de malariaverdrijvende pick-me-up van het Britse koloniale leger), wat cocktails en wijnen, Indiaas Cobra-bier en Heineken van de tap. Maar we zijn vooral geïntrigeerd door de forse lijst huisgemaakte non-alcoholica: zowel zoute als zoete lime soda’s (bruiswaters) en lassi’s (yoghurtdranken), fris-pittige gembersoda met groene peper en munt, een zwavelig komijndrankje en bloemige, knalroze rozenmelk.

Medu vada. Beeld Els Zweerink

Hapjes en schotels

We besluiten kriskras door de kaart te gaan en beginnen met een paar tiffin, hapjes die tussen een snack en een maaltijd inzitten en in het schroeiendhete zuiden vaak het ontbijt of een lichte lunch vormen. De bekendste zijn idli (gestoomde rijstcakejes, € 7,50), de al eerder genoemde, knapperige dosa masala (€ 8), uthappam (een dikkere, wolliger dosa, € 7,50) en vada, gefrituurde hartige donuts van peulvruchtenmeel, die in Nederland via Surinaamse Hindoestanen overigens beter bekendstaan als bara. Ook zijn er allerhande groentefritters, die knapperig en loeiheet op tafel komen. De gerechtjes worden alle geserveerd met volop condimenten: dal (milde splitlinzensoep) en sambhar (pittige peulvruchten-groentensoep met koriander en tamarinde), verschillende uitstekende dips zoals kokos- en tomatenchutney, en gunpowder (geen poeder maar een soort droge, korrelige, zuur-pittige tamarinde-peperdip). In het weekend biedt Madras Diaries ook een aantal uitgebreide en aanlokkelijk uitziende thali aan: al dan niet vegetarische combinatieschotels met allerlei kleine gerechten geserveerd rond rijst. De egg roast (€ 7) zijn hardgekookte eieren overdekt met een enorm geurige en ook behoorlijk pittige saus, met veel zachtzoete ui en warme specerijen als piment, kruidnagel en kaneel. We zijn ook enthousiast over de relatief droge, maar wel malse en ook weer zeer pittige lamscurry uit de stad Usilampatti (usilampatti kari chukka, € 14).

Waar in het noorden van India langkorrelige rijst wordt gebruikt, eet men in het zuiden juist de superkorte, eivormige rijstsoort jeeraga samba die ongeveer eenderde van de lengte van een basmatikorrel heeft, een vrij neutrale smaak en een relatief hoog zetmeelgehalte. Dit is ook de rijst die hier wordt gebruikt in de kongu-style biryani (€ 17) die op de kaart staat met kip, ei, verse munt, koriander en groene peper. De rijst is smakelijk maar er zit nauwelijks kip in, de frisse kruiden zijn vergeten, en doordat het gerecht doordrenkt is met ghee, en bedolven onder gefrituurde uitjes, is het geheel een beetje log.

Als dessert kiezen we de carrot halva (€ 7), een bijna amandelspijs-achtige lekkernij van in zoete melk geconfijte, geraspte wortel met kardemom en geroosterde cashewnoten. Malai kulfi (€ 4) is Indiaas ijs van ingekookte melk, geserveerd op een stokje. Koffie is in Zuid-India een integraal deel van de maaltijd, en bij The Madras Diaries wordt traditionele Indiase filterkoffie geschonken. Hierbij wordt eerst een zeer sterke koffie gezet, versneden met cichorei, die vervolgens met kokende zoete melk wordt gemengd en in een traditioneel metalen kopje en schotel met hoge rand (dabarah) geserveerd. Bij het serveren wordt de koffie enkele malen heen en weer geschonken tussen kopje en schotel, om af te koelen en om de drank te laten schuimen. Feestelijk!

The Madras Diaries is kortom een prima plek om kennis te maken met de Zuid-Indiase keuken.