Genoeg groenten binnenkrijgen? Dan zijn er slimmere keuzes dan sla

Sla is geen betere keuze dan andere (blad)groenten en ook niet bijzonder duurzaam. Beeld Getty

Sla is toch heel erg gezond?

Alle groenten zijn gezond. Ze bevatten vezels, vitamines en mineralen. Maar sla is geen betere keuze dan andere (blad)groenten.

Waarom niet?

Het Voedingscentrum adviseert dagelijks 250 gram groente, gewogen zoals je ze eet. Je eet sla meestal rauw. Een portie sla oogt best groot, maar weegt maar ongeveer 40 gram. Je moet die dag dus nog flink wat andere groenten eten om voldoende voedingstoffen binnen te krijgen. Andere bladgroenten, zoals spinazie, wegen ook weinig, maar die eet je gekookt of gestoofd. In een portie gekookte spinazie van 200 gram zitten ongeveer 400 gram rauwe spinazieblaadjes. Verder is sla ook niet de meest duurzame groente.

Niet duurzaam?

In Nederland telen we allerlei slasoorten, van kropsla (botersla) tot eikenbladsla. In de wintermaanden komt Nederlandse sla uit de verwarmde kas. Kasteelt kost nog steeds veel (fossiele) energie en dat maakt zulke sla niet erg duurzaam. In de supermarkt ligt ook sla uit Spanje, die ’s winters meestal in een onverwarmde tunnelkas wordt geteeld. Dat is duurzamer dan Nederlandse sla, zelfs als de sla per vrachtauto naar hier komt. Maar ook ’s zomers is sla niet bijzonder duurzaam.

Waarom niet?

Vanaf mei tot oktober komt de sla in de supermarkt van de Nederlandse akker of uit de onverwarmde kas. Dat kost weliswaar minder energie, maar wel veel ruimte en water. Bovendien is sla erg kwetsbaar voor beschadiging en ziekte. Je zou op die grond misschien beter een voedzamere, minder bederfelijke groente kunnen telen die minder ruimte en water nodig heeft, zoals bietjes of kool.

Hoe zit het met slablaadjes in een zakje?

Vaak is het duurzamer om voorgesneden (wok)groenten te kopen dan zelf groenten te snijden. Het zorgt voor minder verspilling, de ‘beschermende atmosfeer’ houdt de groenten langer goed en de plastic verpakking is goed recyclebaar. Maar het wassen en verpakken van losse slablaadjes kost veel water, energie, materiaal en geld, terwijl ze nauwelijks voedingswaarde hebben.

Oftewel?

Koop een hele krop in het seizoen, tenzij je daar de helft van weggooit. Dan is ijsbergsla beter houdbaar.