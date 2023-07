Geldzorgen? Focus op waar je wél invloed op hebt: je eigen portemonnee

Beter met geld omgaan. Ja, maar waar te beginnen? Vorige maand verscheen in het nieuws dat geldzorgen toenemen, zeker onder middeninkomens. Dit heeft te maken met de inflatie en hoge energie- en huizenprijzen. Dat zijn grote, vaak wereldwijde problemen, waar jij en ik geen invloed op hebben.

Om je toch beter te voelen, kun je je daarom beter richten op je persoonlijke geldzaken. Je eigen portemonnee, al dan niet digitaal, daar heb je als het goed is wél invloed op. Hier volgt een aantal basisregels om je meer grip te geven, of je nu een hoog of laag inkomen hebt, schulden aan het afbetalen bent of een vermogen van een ton probeert op te bouwen.

Over de auteur

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Hij schreef het boek Over geld praat je wel.

1. Betaal rekeningen automatisch en direct

Ik weet uit ervaring dat rekeningen die blijven liggen veel ruimte in je hoofd kunnen innemen. Ook als je ze in principe gewoon kunt betalen. De pijn van geld verliezen blijf je voelen. Automatiseer alles, zodat je niet met die pijn geconfronteerd wordt. Noot aan mezelf: leer ook tikkies meteen over te maken.

2. Controleer je bankafschriften

Loop het bankafschrift tot een jaar geleden terug. Noteer alle uitgaven die achteraf onnodig waren. Zeg zo veel mogelijk lidmaatschappen op. Noteer ook alle uitgaven waarvan je blij werd. Bereken daarvan de gemiddelde kosten en maak een potje voor leuke dingen.

3. Maak een budget voor boodschappen

Wees in het begin niet te streng voor jezelf. Het is in deze tijden van inflatie al winst als je een halfjaar hetzelfde budget voor je boodschappen kunt houden. Doe weekboodschappen om het overzicht te houden.

4. Stop een tijd met kleding/spullen kopen

Beter nog: ga verkopen. Leer dat spullen verkopen (via Vinted of Marktplaats) net zo’n goed gevoel kan opleveren als spullen kopen. Zet inkomsten veilig op een spaarrekening.

5. Creëer een geldbuffer voor onverwachte uitgaven

Hoe groot die moet zijn? Dat verschilt. Maar grofweg drie- tot zesmaal je maanduitgaven. Maak aparte spaardoelen voor auto, vakantie en andere grote kostenposten die je kunt zien aankomen.

6. Praat met je partner of vrienden over gelddoelen

Waar worden jullie blij van? Geen studieschulden meer? Een volle spaarbuffer? Sabbatical? Samen sparen werkt het best. Je kunt elkaar motiveren of er een wedstrijd van maken. Als je toch aan het praten bent, vraag elkaar dan hoe je bent opgegroeid met geld. Wat zijn gewoonten en overtuigingen die je van je ouders hebt overgenomen? En zitten die je nu misschien dwars, zoals bij mij het geval was?

7. Maak van besparen een sport of spel

Dit was voor mij de grote truc, veruit de voornaamste reden dat ik mijn geldzorgen kon wegnemen en waarom het me lukte om flink te sparen. Dankzij de uitdaging van mijn gelddoel (‘tonnair’ worden) werd iedere besparing een overwinning, in plaats van een verlies. Dat is waar al deze tips op neerkomen: negatieve gevoelens rondom geld omzetten in positieve. Omdenken dus.