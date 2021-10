‘Geld bewaren voor de zekerheid? Zonde!’

Geld bewaren vindt Marc de Groot maar zonde. ‘Op een gegeven moment ga je toch dood, dan kun je het maar beter opmaken.’ Beeld Sophia Twigt

Paspoort Naam: Marc de Groot Leeftijd: 40 Werk: docent aan een hogeschool en eigenaar van een marketingbureau Inkomen: 5.000 euro netto Extra: cryptocurrencies, met opbrengsten tussen de 0 en 2.000 euro per maand Vaste lasten: 2.100 euro Boodschappen: 400 tot 500 euro

Inkomen

‘Ik werk parttime op een hogeschool als docent e-commerce en online marketing, maar het meeste verdien ik met mijn marketingbedrijf.’

Geldstrategie

‘Mijn hele leven geef ik al makkelijk geld uit. Ik verdien nu meer dan toen ik net begon met werken, maar mijn uitgavenpatroon is net zo hard meegestegen. Veel mensen sparen omdat het hen een veilig gevoel geeft. Zonde! Op een gegeven moment ga je dood, je kunt het maar beter opmaken.

‘Ik geef nooit meer uit dan ik heb. Ik heb voor Amerikaanse uitgaven een creditcard. Verder los ik mijn hypotheek af, heb ik een lijfrentepolis en wat beleggingen.’

Kostenpost

‘Vroeger ging mijn geld op aan reizen, nu aan alles wat het leven makkelijker maakt. Het afgelopen jaar was dat zo’n 1.000 euro aan een zit-stabureau en een grote monitor. Ook geef ik per jaar duizenden euro’s, misschien wel tien, uit aan coaching. Dat zie ik als investering. Ik krijg het geld altijd terug door wat ik leer of doordat ik mensen ontmoet die mij marketingklussen gunnen.

‘Ook privé mag geld rollen. Vandaag is er een Legoset bezorgd van 350 euro. Over twee jaar geef ik die misschien weg, maar het levert me nu mooie momenten op met mijn gezin. En ik houd van Star Wars, ik heb er een hobbypodcast over. Kost ook een boel: microfoons, mixers. Functioneel materialisme noem ik dat.’

Financiële angst

‘Een paar jaar geleden ging het zakelijk niet goed. Mijn relatie ging uit en ik moest mijn huis verkopen in een slechte markt. Het was moeilijk om ineens gedisciplineerd met geld om te gaan, maar hierdoor weet ik dat ik kan besparen als het moet. Ook heb ik sindsdien een spaarrekening. Als de pleuris uitbreekt, kan ik me redden.’

Vroeger thuis

‘Mijn vader had een bedrijf in wenskaarten. Daarmee ging het soms goed, dan gingen we naar Florida op vakantie. En soms slecht, dan zaten we in de zomer op een camping op Texel. Hij is net als ik: als hij geld heeft, geeft hij het uit.

‘Financiële steun heb ik nooit gehad, alleen dit jaar een kleine erfenis na het overlijden van mijn opa. Hoeveel dat was zeg ik liever niet.’

