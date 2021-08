Geinig oud shirt over? Maak er een kinderpak van, naar ontwerp van Nada van Dalen

Zomeratelier: kinderpak Beeld Erik Smits

Wat: Zomerpak voor kinderen

Wie: Nada van Dalen

Moeilijkheidsgraad: kinderspel /goed te doen/ pittig/uitdaging

Hoewel mode-ontwerper Nada van Dalen (38) een heuse kindervariant van haar volwassen label heeft – Nada Dada – wil haar eigen dochtertje Raf (2) altijd de hele dag in haar shirts rondlopen. Als oplossing maakte Nada uit een shirt van zichzelf een zomerpakje voor haar dochtertje. Voor de Volkskrant maakte ze daarvan verschillende patronen voor kinderen tot 6 jaar, zodat wij thuis ook zo’n pakje kunnen maken. Ergens nog een shirt liggen met een bijzondere print of mooie herinnering? Met een paar uurtjes werk wordt het een zomerpak voor een kind of kleinkind.

Van Dalen heeft sinds dertien jaar haar eigen modelabel: Nada van Dalen. Toen ze twee jaar geleden moeder werd, werd ze geconfronteerd met de kinderkleding die in de winkels ligt. ‘Vooral voor meisjes is het allemaal vrij truttig, dus toen ben ik zelf maar aan kinderkleding begonnen.’ De duistere thema’s die ze in haar werk graag opzoekt komen daar niet in terug, maar aan de prints, wijde vormen en de ‘lompe, straightforward manier van kleding maken’ is Van Dalens stijl goed te zien.

Het zomerpakje sluit aan bij Van Dalens interesse voor kledingstukken met een geschiedenis. ‘Je geeft als het ware een herinnering, of gewoon iets wat je leuk vindt, door aan je kinderen of kleinkinderen. Dat kan met een effen shirt, maar een print is het leukst. Het is verder namelijk een heel recht, simpel ontwerp, dus het werkt echt door de print. Die loopt door op het broekje.’

Volg de stappen, dan hoeft het niet moeilijk te zijn. Het zomerpakje wordt gemaakt uit één T-shirt in maat L of XL, afhankelijk van hoe groot je het pakje wil maken. Voor de rest hoef je – als je de naaimachine al hebt – waarschijnlijk alleen nog spelden, garen en elastiek te kopen. ‘Dan kun je voor een paar euro al aan de slag.’

En dan loopt er binnen vier uurtjes een kind in iets zelfgemaakts. ‘Het is toch wel bijzonder dat ze dan in een stoer pakje loopt, met een tikje van mezelf. Ik trek haar er graag nette dr. Martens onder aan, met hoge sokjes. Heel cute. Dat ik dat nog eens zou zeggen.’

vkm1040 - zomeratelier - babypakje Beeld Erik Smits

Gereedschap:

* Naaimachine

* Printer

* Schaar

* Tornmesje

* Meetlint

* Spelden

* Strijkijzer

Materiaal

* 1 T-shirt, maat L of XL

* Patroonpapier

* Naaigaren

* Elastiek

* Download het patroon hier. {LINK INVOEGEN}

vkm1040 - zomeratelier - babypakje Beeld Erik Smits

Werkbeschrijving

1. Knip patroon #1 en #2 uit de onderkant van het shirt. Gebruik de onderste zoom van het shirt voor de broekzoom

2. Knip de zijkanten van het shirt open tot aan de rand van de mouw.

3. Vouw het shirt uit en leg ’m dubbel. Leg de patroondelen op het shirt:

-> # 5 op de mouwen

-> #3 en #4 op de stofvouw

Als je de zoom van de oorspronkelijke mouw wilt gebruiken leg dan de blauwe lijn op het patroon op de rand. Knip ook de boord los van de hals.

4. Vouw de uitgeknipte patronen #3 en #4 uit en leg ze op elkaar. Leg ze zo op elkaar dat de buitenkant van het oude T-shirt zichtbaar is. Stik de schoudernaden dicht.

5. Vouw het geheel open en draai om zodat de oude buitenkant van het shirt zichtbaar is. Leg de twee mouwdelen op de zijkanten en stik dicht.

- 5A Vouw de losgeknipte boord open en knip deze op maat.

- 5B Stik deze vervolgens weer aan elkaar op 0,5 cm van de randjes.

- 5C Vouw de boord weer dubbel.

-5D. Speld de boord op twee punten vast aan de schoudernaad aan de achterkant. Stik deze rondom vast aan het shirt.

5E. Draai het shirt om en vouw de boord naar binnen. Stik vervolgens op 0,5 cm vanaf het gat de boord nog eens vast.

6. Vouw het shirt binnenstebuiten en stik de aangegeven naden dicht. Het shirt is nu klaar!

De broek

7. Leg de geknipte patronen #1 en #2 op elkaar zodat de binnenkant van het oude T-shirt zichtbaar is. Doe dit tweemaal. Speld vast en stik de aangegeven naden dicht.

8. Draai een van de twee broekspijpen binnenstebuiten (zodat de buitenkant van het oude T-shirt ook buiten zit) en schuif deze in zijn geheel in de andere broekspijp.

9. Stik de aangegeven naad dicht en draai de totale broek zo dat de binnenkant van het oude T-shirt buiten zit.

10. Vouw de bovenkant van de broek om zodat er een tunneltje ontstaat. Stik de tunnel rondom dicht. Meet vervolgens het elastiek af en trek deze met een veiligheidsspeld door de tunnel.

Stik het elastiek aan elkaar. Stik de tunnel dicht, en klaar.