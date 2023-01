Geen verwarming aan op slaapkamer: wordt het dan niet té koud?

Beeld Matteo Bal

Een makkelijke manier om energie te besparen is verwarming op de slaapkamers uitzetten en de slaapkamerdeuren gesloten te houden, zegt energie-expert Puk van Meegeren van adviesorganisatie Milieu Centraal. Een goede slaapkamertemperatuur is volgens verschillende onderzoeken ongeveer 18 graden, dat is het tijdens koude dagen in veel huizen niet. Hoe erg is dat?

‘Voor een goede nachtrust is het beter als een slaapkamer niet te warm én niet te koud is’, vertelt slaapexpert Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut. ‘We slapen het best als ons lichaam iets kan afkoelen. Dit proces wordt al twee uur voordat we gaan slapen in gang gezet. Om goed in slaap te komen, moeten je handen en voeten vóór het slapen warm zijn.’

‘Bij een comfortabele temperatuur kan huiddoorbloeding toenemen en lichaamswarmte gecontroleerd afgevoerd worden’, zegt Van Someren. ‘Je ziet dat zowel mensen als dieren een beschut plekje opzoeken om te slapen. Als het te koud is krijgen onze hersenen geen groen licht om te gaan slapen. Het brein gaat op zoek naar een oplossing voor het ongemak, waardoor het lastiger is om het bewustzijn op een lager pitje te zetten.’

Zweten of rillen

Een elektrische deken kan helpen om goed in te slapen in een koude slaapkamer, maar pas hiermee op: ook tijdens de slaap kan afkoeling of verhitting wakker maken. Uit onderzoek van Van Someren blijkt dat een subtiele verandering van huidtemperatuur tijdens de slaap een relatief groot gevolg kan hebben voor de structuur van de slaap. ‘Sommige mensen ervaren dit heel bewust, maar anderen hebben amper door dat ze lichter slapen en vaker wakker worden. Ze denken dat ze prima hebben geslapen en vinden het vreemd dat ze zich de volgende dag vermoeid of gejaagd voelen.’

Volgens thermofysioloog Boris Kingma van onderzoeksorganisatie TNO moet je onder de dekens een microklimaat creëren dat net iets koeler is dan de huid. ‘Zodat je het niet te warm hebt, maar de bloedvaten in de huid wel goed open blijven staan. Met een pyjama aan is dat ongeveer 30 graden. In deze temperatuur hoeft je lichaam geen extra energie te verbruiken om de lichaamstemperatuur te reguleren – bijvoorbeeld afkoelen door te zweten of te rillen om warmte te produceren.’

Volgens Kingma kun je dit bereiken door een juiste afstemming van kamertemperatuur, dekens en nachtkleding. ‘Hoe groter het temperatuurverschil tussen jou en je omgeving, hoe groter de isolatie moet zijn’, zegt Kingma. Maar beddengoed dat té dik is en onvoldoende ventileert, kan vooral voor kleine kinderen gevaarlijk zijn en vergroot het risico op wiegendood, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en TNO-textiel. ‘Als een kind de warmte niet kan afgeven worden bloedvaten in de huid wijd opengezet in een poging af te koelen. Hierdoor daalt de bloeddruk, waardoor het hart harder moet pompen en (te) zwaar belast kan worden’, aldus het rapport.

Raam open

Om de isolatie van de dekens en de slaapkamertemperatuur zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is de TOG (Thermal Overall Grade) een goed hulpmiddel. Deze waarde geeft de warmteweerstand aan, je kunt die vaak terugvinden op labels van slaapzakken en dekbedden. Op internet staan tabellen om daarbij de juiste slaapkamertemperatuur te vinden. Bij een slaapkamertemperatuur tot 16 graden is 4.0 TOG benodigd voor een goede temperatuur. Je kunt hiervoor verschillende items bij elkaar optellen, zoals een pyjama van 1.0 TOG met een deken van 3.0 TOG.

‘Deze richtlijn is vooral handig voor kleine kinderen, zij kunnen minder goed aangeven of ze het te koud hebben of dekens van zich afschudden’, zegt thermofysioloog Kingma. ‘Maar natuurlijk varieert het per individu. Pas de kamertemperatuur, nachtkleding of dekens dus vooral aan op hoe een kind aanvoelt of hoe hij slaapt.’

Het is ook belangrijk dat het klimaat onder de dekens niet te veel verstoord wordt, door een woelende partner of door tocht. ‘Het is verleidelijk om de ramen dicht te houden om tocht en kou te voorkomen, maar toch is dit geen goed idee’, zegt energie-expert Van Meegeren. De luchtkwaliteit op onze slaapkamers is gemiddeld genomen te slecht. Hij adviseert om het raam op een klein kiertje te zetten of een ventilatierooster in het raam te plaatsen. ‘En zet na het opstaan de ramen een kwartiertje wagenwijd open en de slaapkamerdeur dicht om de lucht te verversen.’ Bijkomend voordeel: zelfs als je wat minder lekker hebt geslapen, word je meteen goed wakker.