Geen seconde van de eerste decennia van ons leven had Het Nieuwe Eten wakker gelegen van de gedachte dat de mayo van onze friet viel

Het Nieuwe Eten wist niet dat ze het nodig had, halfpipe-vormige friet, maar Aviko wist dat wél, en zet hun Grip ‘n dip (met verkeerd-omme apostrof) in de markt als ideaal vehikel om dipsausjes mee te scheppen. Geen seconde van de eerste decennia van ons leven hadden we wakker gelegen van de gedachte dat de mayo van onze friet viel, want dat deed-ie zelden, maar misschien als u fan bent van bosuitjes en pindasaus en all things guacamole dat deze aardappelzetmeellepeltjes een uitkomst blijken.

Beland je per ongeluk op de groothandelssite van Aviko, dan lees je wat de gedachte is: ze willen met friet het borreltijdvak binnenvallen, want ‘meer eetmomenten is meer omzet’, zo vertellen ze de restaurateurs.

Serveren op je dijbeen, met een spijkerbroek aan, vertelt de verpakking intussen.

Met rijstzetmeel-, dextrine- en maltodextrinecoatings weet Aviko wel raad, dus de dipschepjes komen overtuigend crunchy uit de airfryer.

Cijfer: 6