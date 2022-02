Geef geen bloemetje maar bak een hartjespizza: vijf liefdevolle recepten voor Valentijnsdag

Roze bietjessoep Beeld Loethe Olthuis

Roze bietjessoep

Volkskok Loethe Olthuis: ‘Mijn grootste bezwaar tegen Valentijnsdag is de commerciële dwang. Is het al verschrikkelijk als je het bosje bloemen op Moederdag vergeet, Valentijnsdag zonder roze hartjes, etentje of parfum is een doodzonde, want dan houdt de ander blijkbaar niet meer van je. Onzin. Liefde laat zich niet kopen. Als je vandaag een ander de liefde wil betuigen, geef hem of haar liever een flinke knuffel. Kijk elkaar diep in de ogen. Ga samen in bad – of naar bed. Of kook eens extra lekker. Bijvoorbeeld roze, zoals deze bietjessoep met crème fraîche en een scheutje wodka.’

Vlees of vis

Als verrassingsmaal voor een man heeft Olthuis als tip: bak biefstuk en maak zelf friet. Wil je een vrouw je liefde betuigen, bereid dan vis en groente, zoals Japans gemarineerde zalm met rivierkreeftjes en pompoen. Pompoen met zalm ademt passie, pit en kleur. En er hoeft niks bij.

Japans gemarineerde zalm met rivierkreeftjes en pompoen. Beeld Loethe Olthuis

Roos van bieten

Ook ideaal voor wie niet van de commercie rond Valentijnsdag houdt: een eetbare bloem. In plaats van een boeketje te kopen, kun je deze roos van rode bieten van Yvette van Boven bakken. ‘Op het eerste oog heeft het wat weg van carpaccio, maar het is spannender. Doordat de bietjes garen in boter en rode vermout, behouden ze dat zoetige.’

Rodebietenroos Beeld Yvette van Boven

Hartjesmuffins

Voor Volkskok Tallina van den Hoed is niets te gek op Valentijnsdag, dus bakt ze muffins in hartjesvorm (maar dat hoeft natuurlijk niet, gewoon muffinvormig zijn ze net zo lekker). ‘Als de muffins een beetje afgekoeld zijn, bestrooi je ze met poedersuiker. Serveer ze met zoete yoghurt, om te dippen. Voor ontbijt, lunch, als tussendoortje of als toetje: dat smaakt naar echte liefde!’

Valentijnsmuffins Beeld Tallina van den Hoed

Hoopvolle pizza

Volkskok Olthuis: ‘Altijd leuk, op Valentijnsdag iets lekkers maken voor je geliefde. Of, extra spannend, voor degene van wie je hoopt dat hij of zij je geliefde wordt. Maar wat maak je als je niet zo’n keukenprins of -prinses bent? Mislukken mag het niet, dus het recept moet niet te ingewikkeld zijn. Graag iets wat je om begrijpelijke redenen grotendeels van tevoren kunt klaarmaken. En iets wat iedereen lekker vindt, zeker als je de smaak van je stille liefde nog niet zo goed kent.’ Deze pizza beantwoordt aan alle criteria, aldus Olthuis. ‘Alle Valentijnsclichés zitten erin. Ze is roze, met hartjes. Een tikje zoet, maar toch pittig. Gerookte zalm met dille, wie lust dat niet? Pijnboompitten zijn weliswaar niet meer hip, maar wel lekker knapperig. Eet de pizza met kleine hapjes, liefst met je handen, terwijl je elkaar diep in de ogen kijkt. Met rosébubbels erbij wordt het nog meer Valentijn. Succes verzekerd!’

Valentijnspizza Beeld Loethe Olthuis

Beeld uit ‘Brief Encounter’, het mooiste onmogelijke-liefdesverhaal ooit gemaakt.

Films voor tijdens Valentijnsdag

Maag gevuld? Kruip dan op de bank met een goede film. Valentijnsdag en romantische films gaan hand in hand. Ben je wars van het gezapige? Niet alle films over de liefde hebben een gelukkig einde. Dit zijn volgens de Volkskrant-filmredactie de beste Valentijnsfilms over een grootse liefde die niet goed eindigt.