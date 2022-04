Gaat u maar eens goed zitten voor dit lentevoer: geblakerde groenten met citroenricotta en kruiden

Beeld Oof Verschuren

De eerste lentedag. Ik had me te warm aangekleed, een winterjas nog. Stom, verkeerd ingeschat, het bleek lekker warm weer toen we uit de auto sprongen. We liepen met jas wagenwijd open door het Waterland achter Amsterdam. Dartelde de hond nou met sprongetjes of wilde ik dat alleen maar graag zien? Hij huppelde olijk voor me uit op het eilandje waar hij vrij mocht rennen. Het eiland verderop was bestemd voor de trek- en weidevogels, al staan de nijlganzen daar gerust het hele jaar door te kwaken en sissen.

We zagen wilgenkatjes wulps uitbuiken, gespannen bladknoppen in hun te krappe jas aan jonge twijgen, hier en daar stak de bloesem voorzichtig haar neus in de lucht of het al tijd was om met haar hele voluptueuze familie tevoorschijn te komen, en zag ik de meidoorn nu al verschijnen?

Twee zwanen zaten naast een aalscholver op een hoek van het landje aan de sloot. Ze luisterden aandachtig, want blijkbaar wilde de aalscholver net een spannend verhaal gaan afsteken. Hij had zijn armen wijd uitgestrekt en hield zijn hoofd een beetje schalks. Hij hapte naar adem om zijn voorstelling in te starten. De zwanen spitsten hun snavels van spanning. Het leek alsof er een bloedstollende scène werd naverteld, maar omdat we net te ver van ze af zaten om het verhaal werkelijk te kunnen volgen, was het zonder geluid.

Toen het was afgelopen, sloot de aalscholver plechtig zijn vleugels en boog zijn hoofd voor het applaus. De zwanen knikten om de beurt, het was duidelijk dat ze lang niet zo’n goede voorstelling hadden gezien. Ze klapperden met hun snavels, want applaudisseren ging ze moeilijk af met al die witte veren. Daarna bedankten ze de artiest en gleden een voor een het water in. De aalscholver keek rond of hij nieuwe toeschouwers vinden kon. Boven in de populieren maakten twee ooievaars ruzie om de beste plek voor de eerste rang van het balkon. Wij vervolgden ons pad, het slingerde langs ontluikende netels, een zacht tapijt van jong zevenblad, daslook en kleefkruid. Alles nog op centimeterhoogte, maar het was een blije belofte voor een nieuw, mooi jaar. Hoopgevende lente. Dat moest ook maar op het bord die avond.

Geblakerde groenten met citroenricotta en vers tuinkruid

lunch of bijgerecht voor 4

6 eetl. peperige olijfolie zeezout en versgemalen zwarte peper 2 courgettes, in grove stukken 200 gram snijbonen, heel gelaten en gedopt 250 gram ricotta 1 biologische citroen 1 flinke handvol verse muntblaadjes, gescheurd, verse dille en wat daslook, grofgehakt 50 gram amandelen, kort geroosterd in een droge koekenpan wuif chilivlokken

Verhit een grilpan of -plaat tot hij gloeiend heet is. Meng alle groenten in een kom met 2 eetlepels olijfolie en bestrooi met zout en peper. Rooster de groenten tot ze gaan blakeren en keer ze dan met een tang om de andere kant te grillen. Bewaar ze in een wijde kom.

Roer 2 eetlepels olijfolie door de ricotta. Rasp de schil van de citroen erboven en breng de ricotta verder met zout en lekker veel peper op smaak.

Meng de noten en kruiden door de geroosterde groenten, knijp de citroen erboven uit en meng de laatste 2 eetlepels olijfolie er ook door. Breng op smaak met zout en schep om.

Smeer de citroenricotta uit over een groot serveerbord. Schep de groenten met alle sappen, kruiden en noten erop en bestrooi met chilivlokken. Dien meteen op.

Opmaaktip:

Wat over is kan de volgende dag met ricotta en al op een pizza of plaattaart of tussen een tosti met veel geraspte pecorino erover.