Gaat Renault met de nieuwe Austral serieus meedoen op de overvolle SUV-markt?

Renault Austral

Terwijl autofabrikanten nog druk doende zijn hun vloot te elektrificeren, verschijnt er in een uithoek van Europa al een auto die aangedreven wordt door zonne-energie, de Nederlandse Lightyear. Toch brengen de meeste merken ook nog ‘gewoon’ brandstof- en hybrideauto's op de markt.

Blik test auto's en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Neem het Franse Renault, vanouds een dieselgigant. Hun nieuwe onopvallende gezins-SUV Austral is in Nederland in vijf uitvoeringen op de markt gekomen, allemaal met benzinemotoren ondersteund met een of twee elektromotoren. In dat eerste geval spreken we over mild hybrid (de elektromotor wordt vooral gebruikt om de auto in beweging te brengen), in het laatste over full hybrid. Beide zijn stekkerloos, dus de accu van de elektromotor wordt geladen door de brandstofmotor. Volgens Renault kan dat tot 40 procent vermindering van brandstofverbruik leiden. Bovendien zou je ermee 80 procent van de rijtijd in de stad elektrisch kunnen rijden.

Beslist fraai gedaan en eigenlijk het enige opvallende exterieurelement: voor- en achterlichten.

Of die cijfers kloppen kun je in een week – zo kort of lang krijgt Blik meestal een auto mee – niet verifiëren, maar wat we wel constateerden was dat deze hybride Austral intelligent met zijn energie omgaat. Zo rijdt de auto ook op de snelweg zo veel mogelijk elektrisch (dat is met een 2 kWh-accu niet veel) en zorgt-ie ervoor dat er voldoende elektrische capaciteit overblijft voor in de stad waarheen je op weg bent. Die moet je dan natuurlijk wel als bestemming in je navigatie hebben ingevoerd. Wel jammer dat ondanks al die besparingen het brandstofverbruik tijdens onze testweek ruim onder de 1 op 20 bleef. Dat komt ongetwijfeld mede door het model en het gewicht van de auto.

Onderdeel van het nieuwe interieur en interface is een kraakhelder en groot scherm, overzichtelijk en eenvoudig te bedienen, maar net even minder eenvoudig dan in zijn voorganger, de Arkana.

Maar toch, het is slimme technologie die modellen van duurdere merken (BMW, Mercedes) al langer hebben, waarbij Renault zich met deze Austral aansluit. Het voortdurend wisselen tussen de motoren doet de auto zelfstandig (je kunt als chauffeur alleen de rijmodus kiezen), wat onder meer een vernuftig samenspel van de versnellingen in de automatische versnellingsbak en de elektromotoren noodzakelijk maakt. Dat gaat de Austral goed af. Je moet als chauffeur echt je best doen de auto van zijn stuk te brengen; het lukt als je plotseling overdreven (maar dan ook echt overdreven) veel vermogen eist.

Achterpassagiers hebben geen reden tot klagen: meer dan voldoende been- en hoofdruimte. Al vonden die van Blik vanaf die positie de vering te stug.

Aan meer is te zien dat Renault met deze SUV eerder naar boven dan naar beneden kijkt (voor dat laatste heeft het merk tenslotte lang geleden Dacia ingelijfd). De nieuwe interface – wederom gebruikmakend van Google – is een sprongetje voorwaarts vergeleken met bijvoorbeeld de Arkana, die anderhalf jaar geleden op de markt kwam en die Blik in de week voorafgaand aan de Austral uitprobeerde. Daar was al weinig op aan te merken, maar de nieuwe systemen zijn allemaal net wat luxer, uitgebreider en fraaier uitgevoerd.

Afscheid De komst van de SUV Austral en eerder de Arkana (een SUV-coupé) betekent voor Renault toch een beetje het afscheid van de MPV: de Scenic en Espace zijn (bijna) uit productie. Al zal de eerste geheel vernieuwd en 100 procent elektrisch in 2024 terugkeren. Ook van zakensedan Talisman heeft Renault afscheid genomen.

Het lijkt erop dat Renault, ooit vooroploper met de MPV (multi purpose vehicle, zoals de Espace en de Scenic) nu dan eindelijk ook met een SUV (sport utility vehicle) serieus gaat meedoen. Vorige pogingen, Koleos en Kadjar, waren geen grote successen. De Austral is net als de Kadjar gebouwd op hetzelfde onderstel als de Qashqai van Nissan, waarmee de Fransen ondanks alle soap-ellende (de Franse Nissantopman Carlos Ghosn, die verdacht werd van fraude en in een koffer Japan uitgevlucht zou zijn) nog altijd samenwerken.

Maar meer dan de Kadjar lijkt de Austral een echte Renault. Van binnen dan, waar Europese luxe en finesse de boventoon voeren: wie zijn portemonnee trekt krijgt essenhout, veelkleurige sfeerverlichting, voortreffelijke audio van Harman Kardon en 4control. Dat laatste is geen vierwielaandrijving maar een systeem dat de achterwielen een beetje laat meesturen, waardoor onder meer de draaicirkel kleiner wordt. Best nuttig bij een 4,5 meter lange auto.

Omdat de aloude hendel aan het (overvolle) stuur is teruggekeerd resteert er voor het middensconsole een, eh, ja, wat eigenlijk? Een armsteun voor het bedienen van het infotainmentscherm.

Rijden doet de Austral, iets bedaarder dan de Arkana, intussen stil en verrukkelijk. De rijbaanassistentie lijkt weer iets verder ontwikkeld – de auto wordt keurig in het midden van de baan gehouden en flipperkast niet van de linker- naar de rechterkant, zoals mindere systemen in goedkopere auto's vaak doen. Het maakt de Austral een geduchte concurrent in een overvolle markt: de min of meer compacte SUV is inmiddels in Europa het bestverkochte model. En zolang Europa verder vergrijst zal het model met die handig hoge instap dat nog wel even blijven ook.

Gereden Renault Austral E-Tech hybrid 200 iconic

Prijs € 55.000 (vanafprijs € 37.330; deze versie € 47.330)

Motor 1.2 benzine + 2 elektromotoren

Vermogen 200 pk

Gewicht 1.592 kg

L x H x B 451 × 164 × 184 cm

Bagageruimte 487/1.525 liter

Verbruik 4,6 l / 100 km (opgave); 6,1 l (test)

Aan het schitterende en nuttige informatiescherm achter het stuur kun je zien dat Renault zich met de Austral wil meten met de (duurdere) Duitsers. Lukt aardig.