Gaat mijn inkomen er volgend jaar op vooruit? En moet ik daar iets voor doen?

Om met het eerste te beginnen: het nettosalaris neemt toe, omdat het belangrijkste tarief van de inkomstenbelasting daalt. Ook krijgt iedere belastingbetaler een of meer heffingskortingen. Die stijgen in 2023, zodat de belasting lager uitvalt. Werkenden profiteren extra, omdat zij arbeidskorting krijgen. Het gaat hier om 472 euro per jaar meer voor iemand met een inkomen van 23 duizend euro en 313 euro voor iemand die 70 duizend euro verdient.

Belangrijk is of de werkgever het salaris verhoogt. Volgens werkgeversvereniging AWVN ligt de gemiddelde loonstijging inmiddels op 6,4 procent per jaar. Wanneer de lonen stijgen, hangt af van de afspraken in de cao. Als de volgende aanpassing pas in de loop van volgend jaar is, heb je pech. Veel werkgevers geven dit jaar nog een eenmalig extraatje.

Het minimumloon en de uitkeringen gaan volgend jaar omhoog, met 10,15 procent. Bij de AOW is de stijging lager, netto gemiddeld 7 procent. Dat komt onder andere omdat de maandelijkse inkomensondersteuning voor alle AOW’ers grotendeels verdwijnt. Daar staat weer tegenover dat de heffingskorting voor AOW’ers (ouderenkorting) hoger wordt, maar die krijg je alleen als je genoeg belasting betaalt. De arbeidspensioenen stijgen volgend jaar met zo’n 8 tot 9 procent gemiddeld.

Het kabinet heeft alle toeslagen voor 2023 flink verhoogd. Vooral opmerkelijk is de zorgtoeslag. Niet alleen de toeslag gaat omhoog, maar ook de inkomensgrenzen. Voor alleenstaanden gaat de grens voor zorgtoeslag met 6.000 euro omhoog naar 38,5 mille jaarinkomen en voor partners met 7.000 euro naar een gezamenlijk inkomen van 48 mille. Dat betekent dat veel huishoudens die nu nog geen zorgtoeslag krijgen, daar volgend jaar ineens wel recht op hebben. Dat gaat niet vanzelf. Je moet wel eerst een aanvraag indienen via toeslagen.nl.

Wie al toeslagen ontvangt, moet ook zeker met DigiD inloggen op die website en de hoogte van zijn inkomen aanpassen. Zie toeslagen.nl/pasaan. De Belastingdienst gaat uit van het oude inkomen van vorig jaar. Dat is een stuk lager dan dat van 2023, zodat je teveel toeslag krijgt als je niets aanpast. Je kunt je inkomen beter te hoog inschatten dan te laag, om een naheffing te voorkomen. Voor ouders met jonge kinderen is de kinderopvangtoeslag-app handig, zeker als het aantal opvanguren schommelt.

De overheid biedt via toeslagen en het prijsplafond voor energie veel steun komend jaar. Hierdoor kun je bij de bank ook meer hypotheek krijgen als je volgend jaar een woning koopt. Je kan dan tot 10 duizend euro meer lenen dan in 2022, terwijl de woningprijzen beginnen te dalen.

Vergeet niet de gemeentelijke energietoeslag voor lage inkomens. Bij sommige gemeenten vervalt de energietoeslag voor 2022 als je die niet dit jaar aanvraagt, andere zijn wat soepeler. Wie eenmaal zo’n toeslag ontvangt, krijgt hem volgend jaar opnieuw.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

