Ga juichend over de eindstreep! Quizzen maar weer, voor de laatste keer

PUZZEL MEE

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze laatste week hebben we tien vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die tien letters kunt u een woord maken. Stuur dat woord (vóór 28 augustus) in de onderwerpregel van een e-mail naar zomerquiz@volkskrant.nl en u ontvangt extra vragen en instructies om verder te puzzelen. Blijft uw e-mail onbeantwoord? Dan heeft u helaas (nog) niet het juiste woord gepuzzeld. Na zes weken quizzen, e-mailen en puzzelen kunt u tot een correcte oplossing komen, die ontvangen we graag vóór 30 augustus.

WAT VALT ER TE WINNEN?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Stellar of een vergelijkbaar model, t.w.v. 2.500 euro. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien gesigneerde en ingelijste prints van de zes illustraties die illustrator Leonie Bos voor deze zomerquiz maakte. Van elke illustratie worden drie gicléeprints op Hahnemühle White Velvet verloot (t.w.v. 400 euro, oplage van 10). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twee maal twee nachten in een tweepersoonskamer in het Volkshotel in Amsterdam (t.w.v. 349 euro). De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 18 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1. Sommige uitvindingen ontstaan bij toeval. Toen wetenschapper Spencer Silver een superlijm probeerde te maken in dienst van technologieconcern 3M, maakte hij per ongeluk een heel zwakke lijm. Een collega ontdekte dat je daarmee handig een papiertje tussen een boek kon plakken. Inmiddels gebruiken we zulke papiertjes voor van alles en nog wat. Waar hebben we het over? Eerste letter.

2. Mocht je liever geen aantekeningen maken met pen op papier, dan heeft Microsoft daar een oplossing voor, met een programma waarin je digitaal notities kunt maken en ordenen. Hoe heet dat programma? Microsoft ... Eerste letter (van het ontbrekende woord).

3. Hoe heette het succesvolle crossoveralbum uit 1994 – 1,5 miljoen exemplaren verkocht – waarop jazzsaxofonist Jan Garbarek samenwerkte met het middeleeuwse muziek zingende Hilliard Ensemble? Eerste letter.

4. Kantoormedewerker Brinta werkt in het Pierre Bokma-complex en ontdekt daar een pratend kopieerapparaat. Wie bedacht de absurdistische en muzikale podcast waarvan dit het plot is? Eerste letter artiestennaam.

5. Overdag werkt hij strak in pak bij een investeringsbank, maar in de late uurtjes is hij een sadistische moordenaar. Of verbeeldt hij zich dat maar? Over welk spraakmakend boek (en verfilming) hebben we het? Eerste letter.

6. De acteur die de hoofdpersoon uit dit boek (vraag 5) vertolkt in de verfilming, speelde in 2015 in een film een hedgefondsmanager die de bankencrisis van 2007 voorziet. Die film draait om vier personages die door vier bekende acteurs worden gespeeld. Een van hen is Canadees, hoe heet hij? Eerste letter voornaam.

7. Vooruit, hij had niet bepaald een kantoorbaan, maar Julian Kaye, het personage dat Richard Gere speelde in American Gigolo, droeg wel waanzinnig soepele, sexy pakken. De film betekende de definitieve doorbraak van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani. Behalve de collectie die zijn voor- en achternaam draagt, heeft Armani nog een tweede, iets betaalbaarder lijn. Hoe heet die? Eerste letter.

8. In een Amerikaanse film (naar een boek) komt een jonge vrouw te werken bij een gezaghebbend modetijdschrift dat met zeer strikte hand (mogelijk zelfs duivels) wordt geleid. Hoe heet dit tijdschrift? Eerste letter.

9. Een van de beroemdste scènes uit de film (vraag 8) is een uitgebreide en afkeurende monoloog van de hoofdredacteur van het modetijdschrift over een kledingstuk dat haar nieuwe assistent draagt. Wat voor kledingstuk? Eerste letter van het Nederlandse woord.