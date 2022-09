Ga ik er wel op vooruit als ik meer ga werken?

Veel huishoudens hebben moeite met rondkomen door de hoge inflatie. Volgend jaar dalen de belastingen. De uitkeringen en het minimumloon stijgen, maar of dat genoeg is? Meer gaan werken is dan misschien de enige oplossing

Maar loont dat wel? Wie nu al een goed inkomen heeft, gaat van zijn hogere verdiensten ongeveer de helft bij de fiscus inleveren. Dat geldt voor de hoge inkomens vanaf twee keer modaal (73.000 euro in 2023). Zij houden van iedere euro extra inkomsten 44 cent over, na verrekening van de belastingen (49,5 procent) en de afbouw van inkomensafhankelijke heffingskortingen (6,5 procent).

Bijna hetzelfde geldt voor werkenden met een inkomen van 37.000 tot 73.000 euro per jaar. Zij betalen 37 procent belasting. Daar komt nog eens 12,5 procent bij, vanwege de dalende heffingskortingen. Van iedere extra euro blijft dan nog 50,5 cent over. Net iets meer dan de helft dus.

Door de combinatie van belastingtarieven en heffingskortingen neemt bij ons de belastingdruk geleidelijk toe. Verdien je 21.000 euro, dan betaal je volgend jaar 3,5 procent belasting. Verdien je twee keer zoveel, dan komt de totale belastingdruk uit op 21 procent, enzovoort. Dit systeem stimuleert om te gaan werken, want zeker van een laag inkomen hou je vrij veel over. Het remt een andere ontwikkeling juist af. Gaan werken loont, maar meer gaan werken loont aanzienlijk minder.

In combinatie met toeslagen werkt het belastingstelsel zelfs averechts. Wie kindgebonden budget, huur- en zorgtoeslag krijgt, verliest gemiddeld 9 procent van zijn toeslag als hij meer gaat verdienen. Het verlies kan dus oplopen tot 27 procent. Bij de kinderopvangtoeslag is het ingewikkelder: de vergoeding die je krijgt, hangt af van het aantal uren opvang en van het inkomen. Ga je meer werken, dan stijgen zowel het aantal opvanguren als het inkomen. Je krijgt daardoor ook minder voor de opvanguren die je daarvoor al vergoed kreeg.

Het is lastig te berekenen wat meer werken je netto oplevert, zeker als je gebruik maakt van kinderopvang. Het is daarom ook moeilijk aan te tonen dat meer werken loont. Pas in 2025 wordt de kinderopvangtoeslag op dit punt verbeterd.

Wat kun je praktisch met al deze informatie? Ga eens praten met de werkgever over de mogelijkheid om tijdelijk meer te gaan werken. Je kan afspreken dat je 6 of 12 maanden een dag per week extra werkt. Veel werkgevers zitten te springen om personeel. Het levert je meer loon, pensioen en vakantiedagen op. Vroeger moest de werkgever over zo’n contractuitbreiding hogere sociale lasten afdragen, maar sinds 2020 hoeft dat niet meer.

Met zo’n tijdelijke ‘Oekraïnedag’ kun je de gevolgen opvangen van de energieprijzen die exploderen na de Westerse sancties tegen Rusland. Een vorm van vrijwillige mobilisatie in de nieuwe Koude Oorlog, maar een stuk prettiger en veiliger dan in de loopgraven bij Donetsk.

