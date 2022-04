Francine Houben kijkt liever documentaires dan fictie: ‘Veel interessanter, mijn leven is al een film!’

Francine Houben Beeld Daniel Cohen

Twee Leather Lounge Chairs van Ray & Charles Eames (1912-1988 en 1907-1978) staan pontificaal voor het grote raam met majestueus uitzicht op de Kralingse Plas in de woonkamer van architect Francine Houben (66). Voor het raam in de studeerkamer op de begane grond met uitzicht op haar Japanse tuin staat het Daybed van Mies van der Rohe. In beide kamers staat bovendien een grote en een kleine Lotek-lamp van Benno Premsela. Het lijkt een designcliché – wereldberoemd architect richt woonhuis in met designklassiekers. ‘Ik heb Ray en Charles goed gekend. Ben vaak bij ze thuis geweest in Santa Monica en we hebben zelfs een keer samen Independence Day gevierd’, zegt Houben bijna verontschuldigend. Ook de invloedrijke productontwerper Benno Premsela (1920-1997) heeft ze goed gekend. De platte divan van Mies van der Rohe gunde ze zichzelf tijdens de acht jaar durende verbouwing van de Martin Luther King Memorial Library in Washington DC, een gebouw van deze modernistische architect. ‘Dan bouw je toch een band op met zo’n man.’

Alles in het woonhuis van Francine Houben, creatief directeur van het internationale architectenbureau Mecanoo, heeft een herinnering of verhaal. Net als het huis zelf trouwens, dat ze in 1993 ontwierp met haar toenmalige partner architect Erick van Egeraat. Al is zeker niet alles verantwoord design, zoals het nummerbord uit de Amerikaanse staat Californië dat achteloos tegen een boekenrij leunt. ‘Dat is van de auto waarmee ik mijn eerste roadtrip door de States heb gereden.’ Een langgerekte sigarenkist op de werktafel: ‘Daar zitten mijn potloden in. Anders kan ik mijn werk niet doen.’ Als kogels in een munitiekist ligt een twintigtal 6B-potloden strak in het gelid. Opvallend is ook de ouderwetse telefoonhoorn aan de muur: ‘Een hotline naar het kantoor in Delft, dat was destijds een unicum.’

Is deze honkvastheid omdat ze als kind eindeloos verhuisde – haar vader werkte voor de Staatsmijnen en later de Gasunie, waardoor het gezin onder meer neerstreek in Sittard, Den Haag en Groningen? ‘Hmm... daar heb ik vooral van geleerd om de mensen, de natuur en de gebouwen op een plek goed te bestuderen. Dat doe ik als architect nog steeds.’ Daarbij genoot ze als vierde in een gezin van vijf kinderen juist van een ‘heerlijke vrije positie’, wat het vanzelfsprekend maakte om ‘de wereld in te trekken’. Precies wat ze deed met Mecanoo. De lijst met haar gebouwen is lang – vanwege ruimtegebrek daarom slechts wat records. De 152 meter hoge toren Montevideo op de Kop van Zuid in Rotterdam was bij de oplevering in 2005 het hoogste woongebouw van Nederland. De bibliotheek in Birmingham in 2013 de grootste biep van Europa. Het Kaohsiung Theatre in Taiwan in 2018 het grootste theatercomplex ter wereld.

Na veelgeprezen ontwerpen van bibliotheken in New York, Washington DC, het Chinese Macau, Tainan in Taiwan en gewoon in Delft en Den Haag geldt ze als de architect die het boekenhuis nieuw leven inblaast. Deze faam begint al in 1993 met de universiteitsbibliotheek van de TU Delft met een schuin dak van gras waarop studenten in de zon lezen en picknicken. ‘Ik ontwerp het liefst publieke gebouwen.’ Prestigieuze projecten waaraan het bureau met 130 werknemers en kantoren in Delft, New York en Taiwan momenteel werkt zijn de renovaties van De Nederlandsche Bank in Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.

Maar misschien nog dierbaarder is de kleinschalige Kapel Heilige Maria der Engelen op de rooms-katholieke begraafplaats Sint Laurentius in Rotterdam. ‘Daar heb ik mijn vader begraven. Tijdens de mis viel het daglicht van boven op de rook van de wierook, waardoor het leek alsof zijn geest opging naar de hemel. Zo had ik het ook ontworpen, een begrafenis is altijd overdag. Uiteindelijk gaat architectuur over het materialiseren van dromen.’

Gebouw: Pantheon

‘Het Pantheon in Rome verbeeldt voor mij de essentie van architectuur: de zintuiglijke beleving van een ruimte. Wat zie je, wat voel je, wat hoor je? Daar kun je als architect materiaal, kleur en vorm voor gebruiken. Maar in het Pantheon draait alles om dat licht, iets wat nou juist ongrijpbaar en immaterieel is. Boven in de ronde koepel zit een gat waar het zonlicht door valt. Dat gat is precies geplaatst en niet te groot en niet te klein. Daardoor zie je een hemels licht. Zo kwam ik op het idee om daklicht te plaatsen in mijn begrafeniskapel. Dat is wat er schort aan veel hedendaagse architectuur van glas en staal; het licht wordt niet gekaderd. Of er wordt geen rekening gehouden met oost, west, noord of zuid. Maar dat tweeduizend jaar oude gebouw doet dat allemaal wel.’

Pantheon in Rome. Beeld Getty Images

Stad: New York

‘Voor grote opdrachten ga ik altijd op de plek wonen om de mensen, gebouwen en buurt te leren kennen. Wat ik dus als kind heb geleerd door het verhuizen. Ik heb inmiddels over de hele wereld gewoond. Maar de stad die alle andere overtreft is New York, waar ik vijf jaar heb gewoond tot de renovatie van de Public Library in 2021. Deze stad is een smeltkroes van mensen en culturen van over de hele wereld. En toch is het een sociale stad. We moeten het samen rooien hier – dat is een beetje de mentaliteit. Er wonen alleen al 65 duizend Nederlanders. Je komt er ook altijd wel een bekende tegen. Er is ook altijd wat te doen en alles is er groots. Ik bezoek meer musea in New York dan in Nederland, al zal dat nu wel veranderen met de verbouwing van het Boijmans in Rotterdam.’

New York. Beeld Getty Images

Artiest: David Bowie

‘Al vanaf mijn studententijd volg ik David Bowie en ik heb hem diverse keren zien optreden. Maar eigenlijk nog interessanter was de reizende tentoonstelling over hem die ik in Berlijn én Chicago heb gezien. (In 2016 stond deze tentoonstelling, David Bowie Is, in het Groninger Museum, red.). Niet alleen zijn kostuums en platenhoezen maar vooral de enscenering daarvan, is onovertroffen. Hoe je door zijn wereld loopt en hoe zintuigen als gehoor, zicht en zelfs tast worden geprikkeld. Je ervaart zijn oeuvre. Fascinerend hoe hij zich zijn hele leven door voortdurend heeft vernieuwd. Hij raakt telkens de tijdgeest aan en is toch altijd dicht bij zichzelf gebleven. Hij is open in die zoektocht naar zijn persoonlijkheid. Dat maakt hem een integer artiest, wat best ingewikkeld is als je tegelijkertijd zo immens populair bent. Tijdens mijn verblijf in New York werd ik door theatermaker Ivo van Hove, die de voorstelling over zijn laatste album Lazarus regisseerde, uitgenodigd voor de première daarvan. Dat was het laatste publieke optreden van David Bowie voor hij stierf aan kanker. Ik heb nog bloemen gelegd bij zijn woonhuis bij mij om de hoek.’

David Bowie als Ziggie Stardust. Beeld Getty

Kunstenaar: David Hockney

‘Nog zo’n brok creativiteit – inmiddels dik in de tachtig – die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt, zonder zichzelf te verloochenen. Hij snijdt heel triviale onderwerpen aan, zoals zijn teckels en zijn ouders. Of is gefascineerd hoe zonlicht weerkaatst in zijn zwembad. Maar hij heeft ook een dik boek gemaakt waarin hij het gebruik van daglicht in de schilderijen van Johannes Vermeer analyseert of een kinderboek waarin hij uitlegt hoe je naar kunst kunt kijken. Ik vind het inspirerend hoe hij zich voortdurend aanpast aan een veranderende wereld en toch iets tijdloos creëert. Dat doet hij door de zintuigen te beroeren, want die veranderen niet. En dat is ook wat ons tot mensen maakt.’

David Hockney Beeld Getty Images

Vervoermiddel: e-bike

‘De alledaagse manier waarop mensen zich verplaatsen krijgt te weinig aandacht in stedenbouw en planologie. Er worden gewoon wat paarse lijnen op een kaart getrokken om van A naar B te komen, zonder rekening te houden met de ervaring van de reiziger. Daarbij wordt vaak gedacht in hokjes van óf automobilist óf treinreiziger. Terwijl ik dat juist allemaal ben. Wat is de oplossing voor deze impasse? De fiets! De meest gereden afstand met een auto in Nederland is 5 kilometer of minder. Met de e-bike is er nu een alternatief voor afstanden tot wel 30 kilometer. En de e-bike is allang niet meer voor senioren, want er zijn superhippe modellen. Ik ben zelf al weer aan mijn derde toe. New York, Londen, Parijs en zelfs de allergrootste autostad Los Angeles beschikken inmiddels over uitstekende fietspaden en leenfietsen. Dit soort steden concurreert met elkaar op het gebied van leefbaarheid. Dus worden deze steden ingericht op de fiets, wat een duurzaam vervoermiddel is dat bovendien staat voor vrijheid, want je kunt ’m pakken wanneer je dat wil. Een fiets is bovendien inclusief, want bijna iedereen kan er een betalen.’

E-bike. Beeld Getty Images/iStockphoto

Natuur: De Marker Wadden

‘Ik ben gek op de National Parks in de VS. Daar zie je overweldigende natuur waarin de mens geen enkele rol speelt. Het landschap is vaak al miljoenen jaren oud, met als bekendste voorbeeld natuurlijk de Grand Canyon. Minstens zo interessant is de georganiseerde manier waarop mens en natuur bij elkaar worden gebracht in deze parken. Je kunt er vaak middenin liggen met je tentje, wat ik ook vaak heb gedaan. Ik werk nu aan de ontwikkelingsvisie van ons Nationaal Park Nieuw Land, een cluster van verschillende natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en de nieuwste landaanwinst de Marker Wadden, een groepje eilanden midden in het Markermeer. In tegenstelling tot Amerika is de Nederlandse natuur juist helemaal door de mens geschapen. Daardoor heeft het een eigen schoonheid. Ons landschap is niet zo extreem, maar wel veranderlijk bijvoorbeeld. De Marker Wadden, die pas een paar jaar oud zijn, zien er niet alleen elk seizoen maar ook elk jaar anders uit omdat er nieuwe kreekjes ontstaan en plantensoorten aanwaaien. De kleuren zijn ongelooflijk. Het is een vogelparadijs omdat het op de trekroute van noord naar zuid ligt. Je kunt er wandelen, zwemmen en overnachten. In die zin is het een echt ‘national park’.’

De Markerwadden. Beeld Getty Images

Theater: Jacob’s Pillow Festival

‘Jacob’s Pillow is een danscentrum in The Berkshires, een bosrijk natuurgebied in de omgeving van Boston in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het bestaat uit prachtige houten gebouwtjes met een dansacademie, een archief, slaapzalen en een eetzaal. Maar de blikvanger is het openluchttheater. Als een tafel zonder poten ligt dat op een heuveltop. Achter de dansers zie je dan dat glooiende landschap en een ondergaande zon. Elke zomer wordt het Jacob’s Pillow Festival gehouden, met gratis voorstellingen, exposities, lezingen en workshops. Het is een oude boerderij die in de jaren dertig door de homoseksuele danser en choreograaf Ted Shawn is aangekocht om ballet voor mannen te ontwikkelen. Waarschijnlijk ligt het daarom zo afgelegen. De plek heeft een belangrijke rol gespeeld in de homo-emancipatie en het zwarte bewustzijn. Nu is het erg gericht op de inheemse culturen van Amerika. Ook dit is een plek die met de tijd meebeweegt en toch uniek blijft. Een van de houten gebouwtjes is onlangs afgebrand, ik maak nu het ontwerp voor de herbouw. Zo kreeg ik ook de inspiratie voor De Nieuwe Schuur, het theater voor podiumkunstenaars dat ik samen met mijn man (Hans Andersson, oud-Vara-voorzitter en organisatieadviseur, red.) heb opgericht. We hebben in Herpt, bij Heusden een boerenschuur omgebouwd tot een cultureel centrum dat tegen schappelijke prijzen wordt verhuurd aan muzikanten of theatergezelschappen. Ze kunnen er oefenen, eten en slapen. Voor een klein publiek worden er ook voorstellingen en try-outs gegeven. Het voelt fantastisch om iets terug te geven aan de kunsten.’

Ted Shawn. Beeld Jacob's Pillow Dance Festival Archives

Documentaire: Christo – Walking on Water (2019)

‘De tijd die ik in vliegtuigen doorbreng, en dat is nogal wat, kijk ik meestal documentaires. Ik hou niet van speelfilms of series op Netflix. De realiteit is toch veel interessanter? Mijn leven is al een film. Die documentaires kunnen over alles gaan – van het leven van Queen-zanger Freddie Mercury tot woestijnen. Een aanrader is die over het werk van Christo. Alleen al de hoeveelheid werk die verzet moet worden om zijn kunst te realiseren... ik bedoel, het inpakken van een heel eiland of de Arc de Triomphe met doeken! Dan moet je echt door een bureaucratie worstelen. Dat herken ik aan mijn vak. Mensen zien alleen het gebouw, maar daar gaat een ongelooflijk complex traject aan vooraf. Christo voegt tijdelijkheid en veranderlijkheid aan gebouwen of een landschap toe. Heel inspirerend hoe hij mensen een plek op een nieuwe manier laat beleven.’

Walking on Water Beeld rv

Architect: Lina Bo Bardi (1914-1992)

‘Ik kende haar oeuvre eigenlijk niet zo, totdat Mecanoo met Herman Hertzberger en Aldo van Eyck was geselecteerd voor de architectuurbiënnale van São Paulo als de humanistische architectuur uit Nederland. Opeens zag ik hoezeer de gebouwen en ook de meubels van Lina Bo Bardi in Brazilië dezelfde waarden vertegenwoordigt. Haar werk is sterk beïnvloed door de lokale en zelfs inheemse cultuur. Kijk maar naar dit stoeltje’, zeg ze wijzend op de Giraffe Chair, een sierlijk ontwerp gebaseerd op traditionele houttechniek. ‘Haar speelse gebouwen zijn echt ontworpen voor de mensen op die specifieke plek, terwijl zij zelf was geboren in Italië. Ze was dus een vreemde in het land. En ja, bovendien een vrouw. De architectuur is een mannenwereld. Ik kom uit een tijd dat hooguit 15 procent van de bouwkundestudenten aan de TU Delft vrouw was. Twintig jaar later was ik daar nog steeds de eerste vrouwelijke hoogleraar met een eigen leerstoel. En toch vind ik het vervelend om als vrouwelijke architect te worden bestempeld. Ik wil op mijn werk worden beoordeeld.’

SESC Pompeia, Sao Paulo, Brazil. Architect: Lina Bo Bardi, 1982. Beeld Universal Images Group via Getty