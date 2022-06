Fotograaf Erwin Olaf heeft geen tijd voor drama, wel voor stilte, tintelende kunst en een tikje fetisj

Erwin Olaf Beeld Oof Verschuren

Om nou te zeggen dat fotograaf Erwin Olaf (62) het rustig aan heeft gedaan in coronatijd... nee. ‘De wereld viel in maart 2020 stil, ik kwam net terug van vakantie en kreeg het hartstikke druk. Ik maakte mijn (door de lockdown geïnspireerde) serie April Fool, daarna moest ik mijn tentoonstelling voorbereiden in de Kunsthalle in München. Die heeft van mei tot september 2021 ondanks alle beperkingen meer dan 75 duizend bezoekers getrokken, het was een kleine doorbraak in Duitsland. Daar moesten ze niets hebben van het geënsceneerde, theatrale werk van een schreeuwlelijk zoals ik. De Becher-school (de zakelijke fotografiestroming vernoemd naar Bernd en Hilla Becher, red.) domineert daar.’ Tot de Duitsers Olafs Im Wald (2020) zagen, dat lovende kritieken kreeg in de toonaangevende kwaliteitskranten.

Na de succesvolle dubbeltentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag en het Fotomuseum (2019, 325 duizend bezoekers), de eervolle overdracht van de kern van zijn oeuvre aan het Rijksmuseum (2018) en de daaropvolgende expositie, na de grandioze erkenning die hem daarmee ten deel viel, dacht Olaf, de meester in vrijgevochten, (homo)erotisch geladen, uitbundig geënsceneerde fotografie, dat hij in een ‘diep, leeg gat’ zou vallen. Maar nee: ‘Het gevoel dat ik nu alles mag, dat alles prima is, geeft lucht en vrijheid’.

Bij de voorbereiding van de tentoonstelling in München raakte hij gefascineerd door de prachtige, ‘bijna kitscherige’ Beierse wouden. ‘Die nevelige bossen en rotspartijen zijn romantisch, maar ook duister. Ik besefte hoe nietig wij zijn tegenover de meedogenloze natuur en hoe dom we ermee omgaan. Het maakt een boom niks uit als ik dood neerval, die is onverschillig.’ Door dat besef begreep Olaf beter de Duitse voorliefde voor 19de-eeuwse landschapskunstenaars als Caspar David Friedrich en Arnold Böcklin, en voor diens door de Duitsers zo geliefde schilderij Toteninsel III. Dat ‘beetje tuttige’ doek – een vrouw in een wit gewaad op een bootje met een lijk varend naar diens finale bestemming, het dodeneiland – vindt een moderne pendant in Olafs sleutelwerk uit de voor die expositie gemaakte serie Im Wald. Een vrouw en een meisje in nikab in een bootje op een mistig bergmeer, voortbewogen door een stuurman in lederhosen.

De totstandkoming typeert de wijze waarop een werk van Olaf groeit. ‘Aan één kant is München traditioneel, aan de andere modern. In mijn hotel zag ik een moeder met dochter in nikab, en opeens zag ik de kracht van dat beeld. Tegelijk is het de stad van de dirndl en de lederhose.’ Die uitersten, historie en multicultureel heden, keren terug in Im Wald. Is het Olafs commentaar op de botsende culturen? ‘Nee hoor, ik verkondig zo min mogelijk een mening. Ik noem mezelf een opgewonden krantenlezer, die scheldend het nieuws tot zich neemt. Dat moet niet in mijn werk komen, te kroegachtig. Opwinding en kwaadheid vormen de voedingsbodem van mijn werk, dat altijd maatschappelijke kwesties constateert, maar waarmee ik geen pamflettisme wil bedrijven. Ik ben van uiterlijke schoonheid, ik hou van de perfecte vorm, maar tegelijk moet de werkelijkheid wel in mijn foto’s weerspiegelen.’

Terug uit München lag hij thuis op de bank te zappen toen hij een fractie van een dansfragment herkende van zijn oude vriend, choreograaf (en fotograaf) Hans van Manen. ‘Ik vroeg me opeens af: hoe kan het dat zijn choreografieën altijd zó snel zijn te herkennen? Het was alsof ik door de bliksem werd getroffen, ik dacht: ik moet met hém samenwerken. Riskant, want vriendschap kan kapotgaan als de samenwerking mislukt, en wij zijn allebei nadrukkelijk kapitein op ons eigen schip. Ik zei tegen hem: ‘We zetten een afzuigkap in mijn studio en een fles witte wijn, zodat jij kunt roken en wat te drinken hebt, terwijl je meekijkt op een grote monitor. Jij choreografeert de dansers van het Nationaal Ballet, en ik fotografeer jouw details.’’

Zes dagen kwamen Van Manen en de dansers naar Olafs studio in de Amsterdamse Rivierenbuurt. ‘Een klus in klein comité, tegenovergesteld aan Im Wald, waar de opnamen meer weg hadden van een filmset.’ Dance in Close-up, Hans van Manen seen by Erwin Olaf, heten het op beeldscherm althans prachtige boek en de tentoonstelling die 18 juni officieel het licht zien.

Ten tijde van het interview herstelt Olaf van covid-19, de ziekte die hem, chronisch behept met longemfyseem, danig heeft aangepakt. We besluiten het níét te hebben over zijn aandoening, want zijn gezondheid is stabiel en het gaat hem goed. Hij wil niet klagen. ‘Ik heb een gouden lepel in mijn mond geduwd gekregen; ik heb altijd veel hulp van anderen gekregen, men heeft me dit leven gegund. Dat besef heb ik de laatste jaren elke dag. Ik fiets elektrisch vanaf mijn huis in de Jordaan naar mijn studio. De bomen staan in bloei. Ik hijg en puf en rijd door de geschiedenis, van de 17de eeuw naar de Amsterdamse School – je weet niet wat je ziet. We behoren in Nederland tot de rijkste en gelukkigste mensen ter wereld. Zal ik dan nog een beetje zeuren en zeiken? Count your blessings. Ik neem een voorbeeld aan mijn echtgenoot, Kevin. Die is basaal: wat eten we vanavond? Is het koud, of heb je het warm? Niet te veel zeiken. Door hem en door mijn aandoening heb ik geleerd: ik heb geen tijd voor drama.’

Kapsalon: Neni, Marnixstraat, Amsterdam

‘Twee wat oudere Marokkaanse mannen, Laid en Khalid, hebben kapsalon Neni al 23 jaar. Een simpel zaakje, maar ook als je nog maar drie haren op je hoofd hebt, geven ze jou het idee dat je goed wordt geknipt. Ouderwetse herenkappers, kunstenaars met de schaar en meesters in de luchtige conversatie. Ze praten nooit over politiek of andere kwesties die tot ruzie kunnen leiden, hooguit over Ajax.

Neni

Voor mij zijn ze ook tegengif. In de zeven jaar voor corona uitbrak ben ik vijf keer hard geconfronteerd met Nederlands-Marokkaanse jongens die me met antihomo-kreten uitscholden. De laatste keer na de sluiting van mijn tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ik kukelde in een seconde van de hoogste berg van mijn succes in de diepte. Na een verkeersruzie werd ik zó virulent uitgescholden: vuile poot, homo, vieze nicht – de taal die Vara-coryfee en NRC-columnist Youp van ’t Hek nog steeds humor noemt.

Mijn haat tegen die jongens was enorm, ook omdat ik geen kant op kon. Ik had geen adem, stond met mijn rug naar het water. Maar door de kapper te bezoeken, realiseerde ik me weer: nee, Erwin, je mag niet iedereen over één kam scheren. Het zijn vaak jongens die zelf worstelen met hun identiteit en hun seksualiteit. En toch verdrietig: moet je zo oud worden als ik, word je nog steeds uitgescholden.’

Festival: Wasteland in Zaandam

‘Een jaarlijks heteroseksueel feest van een paar duizend mensen op de Hemkade in Zaandam, waar altijd een paar handenvol nichten op afkomen. Ik ben er soms vj. Het is dansen op de rand van de vulkaan, de dresscode is fetisj, in leer of rubber, of naakt – anders kom je er niet in. Heerlijk als iedereen schijt heeft aan de moraalridders. Er zijn donkere hokken, labyrinten, vieze acts. Op een tafel werd een obese vrouw van alle kanten verwend. Ik liep er professioneel voorbij met mijn vj-koffertje. Héél normaal, dacht ik, maar natuurlijk had ik ogen op stokjes.

Wat me tot tranen heeft geroerd: een jongen die vanaf zijn nek verlamd is en in een rolstoel zit, vrienden reden hem rond. Een mooie blonde naakte meid klom op zijn rolstoel, zodat hij haar kon beffen. Die jongen had zo’n gelukzalige blik. Wat meesterlijk dat dit daar kan.

Er heerst verbondenheid: we laten ons leven niet dicteren. Ikzelf ben meer een voyeur, geen exhibitionist, dus ik geef me niet over aan openbare seks. Op Wasteland zie je hoe bevrijdend en emanciperend seks kan zijn. Ook als je een paar kilo te veel hebt, of als je niet zo’n knapperd bent, kun je je van je juk bevrijden. Als je gaat: laat de moraal thuis en roddel nooit. En: what happens in Zaandam, stays in Zaandam.’

Onderwerp: De ongeschonden huid

‘De niet-getatoeëerde, niet gepiercete, niet te zwaar behaarde huid is een feest om te fotograferen, ook als die gerimpeld is. Huid is sterk én kwetsbaar, zo anders dan bij elk ander beest op aarde. Dat unieke is ontroerend. Ik heb ontdekt hoe prachtig de huid is in zwart-wit, hoe je de schaduwen kunt pakken, hoe het licht reflecteert, hoe je zo emotie kunt weergeven. Ik heb veel met de Hasselblad gefotografeerd, met z’n Zeiss-lenzen kun je zo scherp fotograferen dat je de huid bijna kunt aanraken.

Beeld Erwin Olaf

Een tattoo heeft voor mij geen extra dimensie. Het is een uiting van identiteit of troost, om te markeren wat je hebt meegemaakt en om jezelf te verbijzonderen. Dat is een teken van onze tijd: we moeten allemaal bijzonder zijn en bijzondere levens leiden. Maar ook een saai leven kan heel bijzonder zijn. Ik val vaak op heel gewone mannen. Van diep blauw-donkerbruin, wat je bij Afrikaanse mensen wel ziet, tot het kaukasische blauw-wit, of het Ierse met allemaal sproetjes en vlekjes. Elke huid heeft zijn bekoring.

Ik heb vaak mensen gefotografeerd die afwijken van de norm, in het begin kleine en dikke mensen, naakte vrouwen, grote bodybuilders. Niets is makkelijker dan iemand die te zwaar is negatief te fotograferen. Ik wil juist helden van ze maken. Het perfect gevormde lichaam doet me weinig. Maar soms werpt iemand een blik in mijn camera, en dan denk ik: mijn gód! Een mooie huid, gecombineerd met een peilloze blik, nou, dan heb ik hem binnen hoor.’

Film: Call Me by Your Name

‘De film (over een zomerliefde in welgestelde en intellectuele omgeving tussen een Franse jongen, gespeeld door Timothée Chalamet en een jonge, volwassen Amerikaan, red.) laat zien wat een geluk je hebt in het leven als je verliefd wordt, en als die liefde wordt beantwoord. Ik kan er alleen maar bij huilen omdat hij me herinnert aan mijn eigen grote verliefdheden. Het is zo goed gefilmd, zo casual. Het is een universeel liefdesverhaal.

Ik was als jongen naar Zuid-Frankrijk gelift, waar ik wat affaires had en met een heel knappe jongen ergens in de weilanden heb gelegen. Zijn krulletjes, al die beestjes rondom ons, het gezoem van de bijen, die krekels. Zulke hele diepe, diepe verliefdheid vat die film zo mooi samen, net als het bijbehorende verdriet. Dat ik die emoties ook heb mogen meemaken, dat is nogal fantastisch.

Het laatste shot is zo prachtig. De jongen zit met liefdesverdriet op de bank, je ziet alleen zijn gezicht, vechtend tegen de tranen en op de achtergrond onscherp zijn moeder. Zij is de kloek, net zoals mijn moeder was, die altijd om je heen loopt en zich tegelijk niet met je wil bemoeien. Ze dekt gewoon de tafel, maar kloekt om hem heen om haar kwetsbare jong te beschermen.’

Leermeester: Choreograaf en fotograaf Hans van Manen en Het Nationaal Ballet

‘Mijn vriendschap met Hans heeft zich ontwikkeld sinds ik hem portretteerde voor het blad Sek van het COC in 1983. Ik had net een Hasselblad, maar wat ik ermee maakte was kut met peren. Hij heeft me in de studio van alles geleerd, vertelde al zijn keukengeheimen.

Hans van Manen Beeld Els Zweerink

Ons boek Dance in close-up, Hans van Manen seen by Erwin Olaf komt uit tijdens het Holland Festival. Het was mooi om met hem en een aantal dansers van het Nationaal Ballet hier in de studio te werken, met een eenvoudig decor in grijs, wit of zwart, back to basics. Het topniveau van Hans gaat samen met dat van de dansers. Zoals hij met 90 jaar zijn energie op hen weet over te brengen, hij kan ze echt kleien. En zij zijn waanzinnig gedisciplineerd.

Ter voorbereiding hebben Hans en ik al zijn balletten op video bekeken. Ik maakte screenshots van momenten die de essentie van zijn werk vormen – inzoomen op die hand, die voet, die beweging, die houding. Zijn dans is strak, lijkt koel en onsentimenteel, maar er zit ook warmte in. Altijd zie je het proces van aantrekken en afstoten tussen man en vrouw, of man en man, vrouw en vrouw. Het gaat over het opgeven van zelfstandigheid, het overeind blijven van een persoonlijkheid binnen een relatie. Het erotische aspect is ook altijd aanwezig. En het heeft een hoge techniek, je moet dansen tot in je vingertoppen.’

Stad: München

‘Nederland heeft veel te lang met de rug naar Duitsland gestaan, de belangrijkste democratie van Europa. We zijn doordrenkt van de Angelsaksische moraal, met tv-programma’s op z’n Amerikaans: snel, sneller, snelst, en een vrouwentepel is gevaarlijk. We nemen de diep christelijke moraal uit Amerika over, met die enorme verpreutsing. Kijk eens naar Duitsland, óók een burgerlijke maatschappij. Er is geen land dat zo met zijn eigen – gitzwarte – verleden bezig is. Daar kan Nederland nog een puntje aan zuigen, als we alleen al kijken hoe wij met de teruggekeerde Joden en later met de Molukkers zijn omgegaan.

München Beeld Getty Images/Westend61

In München zag ik de Freikörperkultur: het naakte lichaam in het openbaar is er geen probleem. In het stadspark in München liggen vrouwen topless te zonnen. Langs de rivier waar we langs fietsten, zagen we naaktrecreanten én picknickende traditionele Turkse gezinnen. Dat bestaat naast elkaar. Traditie en moderniteit gaan er gelijk op, in Nederland is dat ondenkbaar. En dan de cultuur: ik heb me laten vertellen dat het cultuurbudget in München net zo groot is als dat voor heel Nederland.

Berlijn beschouw ik altijd als een brutale jongen, in München zou ik kunnen wonen. Door Angela Merkels Wir schaffen das (het gevleugelde antwoord van de bondskanselier op de vluchtelingencrisis in 2015, red.) is München razendsnel een gemengde internationale stad geworden.’

Leven: De vrije relatie

‘Toen de seksuele revolutie doorsijpelde tot het klootjesvolk – wij dus – kreeg ik mijn eerste vriend, Teun. Die was allesbehalve monogaam. Hij had al een vriendje toen ik kwam aanzeilen. En toen ik er eenmaal was, kreeg hij er nog een. Daar heb ik tegen gevochten. Zijn eerste accepteerde ik nog, maar met die derde werd het wel heel veel.

Nu ben ik dankbaar te weten dat je hart ook kan openstaan voor meer dan één persoon. Dat is een gevecht met je partner, maar ik gun het hem ook erg. Je leeft maar één keer. Ik vind het vreselijk om iemand te belemmeren in zijn ontwikkeling en ik vind het ook heel lekker om alles mee te maken zonder de ander al te veel pijn te doen – een beetje pijn doe je altijd.

Iedereen moet een relatie voor zichzelf invullen. Als je zegt, ik heb de open relatie onderzocht en ik wil monogaam zijn: vooral doen. Maar het tevóren al niet mogen onderzoeken, vind ik bezwaarlijk. Je ontneemt jezelf en de ander mogelijkheden. Het vergt dat je eerlijk bent. Wees niet achterbaks naar je partner – een randvoorwaarde. Ik ben wel voor de vertraagde waarheid. Je mag een dag of twee erna komen, de biecht hoeft niet gelijk te worden beleden. Ga met zachtheid met je partner om. En geef nooit het gevoel dat je vervanging zoekt.’

Scholing: Middelbaar beroepsonderwijs

‘Studenten van het mbo worden vaak ondergewaardeerd. Er wordt meewarig over ze gedaan, terwijl de samenleving op hun inzet draait. Ik heb een neefje dat zo’n tien jaar geleden op de meubelmakersvakschool zat. Hij moest zijn eigen reiskosten betalen, terwijl hbo’ers en universitair studenten hun ov-kaart kregen.

Voormalig MBO stagieres Pim, Niels en Wouter. Beeld Privéfoto

Ik krijg vaak mbo-stagiairs, van de fotovakscholen in Eindhoven, Den Bosch, Rotterdam. Ik ben een groot voorstander van dat onderwijs. Ambachtsmannen en -vrouwen die heel creatief zijn in hun vak, doeners. Ik zou niet weten hoe ik het had moeten rooien zonder die stagiairs. Al mijn personeel is ooit begonnen als stagiair bij me.

Lang geleden had ik een stagiair van de Rietveld Academie, die stond dan naast me en straalde uit: o, dat kan ik véél beter. Een mbo’er is geen ster, die is een werker, houdt je in de gaten, helpt je, sjouwt de hele dag. Echte rouwdouwers, de meiden werken net zo hard als de jongens. In creatief opzicht is hun opleiding wat beperkt, en dat is weer leuk voor mij, want dan kan ik ze leren: je kunt die lamp ook dáár zetten. Ik help ze een beetje bevrijd te worden, om te denken: ik kan ook best artistiek, kunstzinnig worden.’

Geluid: Stilte

‘Hoe ouder ik word, hoe meer ik ga hechten aan stilte. Ik lul veel, maar wil ook graag mysterieus zijn, haha. Mijn moeder zei altijd: jij begon vroeger al te lullen bij het tuinhekje, als je van de kleuterschool thuiskwam. We waren om corona te ontlopen twee maanden naar Thailand, waar het heel stil was, alleen vogelgeluiden en het klotsen van de zee.

Thailand 2022 Beeld Kevin Edwards

Ik woon gelukkig in een stil stukje van de Jordaan, waar je alleen de klokken van de Westerkerk hoort. Ik kan de hele dag stilte horen, dat werkt meditatief. Het brengt me dieper in mezelf. Ik hoef niet meer de hipste muziek te horen en ik hoef geen cadeautjes meer. Geef me een dikke klapzoen of een bosje bloemen, ook leuk, ik hoef niet de hele dag geëntertaind te worden. Geen tv aan, geen radio. Daar heeft de lockdown ook bij geholpen. Er was toch niets mooiers dan fietsen door de lege stad?

Zitten en tevreden zijn, niet zeuren over had ik maar dit, of had ik maar dat. Ik pieker nu niet meer over mijn lichaam. Heel lang heb ik dat niet te pruimen gevonden. En nou denk ik, als ik in de spiegel kijk: kijk maar goed naar die platte reet en aanvaard hem zoals-ie is.’

Videoclip: Janet Jackson: Got ’till it’s gone.

‘Ik kan goed kijken, maar ik heb stront in mijn oren. Van mijn puberteit tot mijn 20ste luisterde ik naar David Bowie, eind jaren tachtig werd ik door Janet Jackson gegrepen. Door die hoge onschuldige piepstem bij muziek waarop je heel lekker kunt dansen. Mijn serie Blacks (foto’s met zwart geschminkte personages in een vrijwel zwarte omgeving, red.) is geïnspireerd op een frase van haar album Rhythm Nation: ‘In complete darkness, we all look the same, it is only our knowledge and wisdom that separate us, don’t let your eyes deceive you.’ Toen ik dat hoorde nadat ik drie weken niet had geblowd en mijn eerste jointje weer rookte, inspireerde dat enorm en besloot ik: ik ga al mijn modellen zwart maken. Dat heb ik toen gedaan en tijdens de tentoonstelling in museum Fodor in Amsterdam, nu Foam, heb ik dat nummer voortdurend afgedraaid.

Janet is een geweldige vrouw die met een discostemmetje af en toe onderwerpen aansnijdt waarover haar broertje Michael zweeg. Zoals de emancipatie van de zwarte man en vrouw. Een sandwichformule. Janet zingt heel slick, en behandelt tegelijk een serieus onderwerp. De clip van Got ‘till it’s gone uit 1997 toont een grote diversiteit. Prachtig gefilmd, vele soorten schoonheid en aantrekkelijkheid. En ondertussen wordt ook nog even de Afrikaanse mode- en studiofotografie geëerd van Samuel Fosso en anderen, zoals Seydou Keïta, fantastische geënsceneerde fotografie.’

Fotoboek: The New Black Vanguard

‘In dit boek is het werk van een groot aantal nieuwe zwarte fotografen samengebracht, vooral uit de voorhoede van de modewereld. De kwaliteit loopt erg uiteen. Wat me eraan raakt is hoe kleurrijk en divers het is, zo fantasievol en theatraal. Het heeft een beeldtaal die ik niet eerder zo geconcentreerd heb gezien. Het vertelt iets wat niet door mij of een andere witte fotograaf kan worden verteld, het heeft een andere diepte, een andere achtergrond, het swingt en tintelt.

The New Black Vanguard Beeld .

Als fotograaf ben ik natuurlijk eindeloos blasé: dit is niet goed, dat niet. Maar dit boek: er komen allemaal bloemetjes uit, het inspireert, zonder dat ik het zelf zo wil doen. Ik zie redelijk wat boeken, maar het komt niet zo vaak voor dat ik denk: van dit boek leer ik iets, hiervan ben ik onder de indruk, zelfs zonder jaloers te zijn. Janet Jackson is een beetje van het verleden, The New Black Vanguard is van het nu.’