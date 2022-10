Fluffy, bol en bombastisch: de pofmouw is bezig met een heropleving

Diana Spencer in haar trouwjurk met pofmouwen, ontworpen door Elizabeth en David Emanuel, op 29 juli 1981. Beeld Getty Images

Het icoon

Pofmouwen en Britse royals hebben een eeuwenlange liefdesgeschiedenis. Zowel Henry VIII als zijn dochter Elizabeth I droegen in de 16de eeuw al graag bolle, bombastische mouwen. De 19de eeuw was de pofmouweneeuw bij uitstek: in de jaren twintig van de 19de eeuw raakten de schapenboutmouwen in de mode, waarna ze afzakten om aan het eind van de eeuw weer terug te komen in een hele bolle variant. De laatste grote opleving was begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De reusachtige tafzijden bruidsjapon waar Diana Spencer bijna in verdronk zette de toon voor vele jarentachtigbruiden.

Zangeres, model en actrice Noël van Kleef in een jurk van Odair Pereira, tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Carré. Beeld ANP / Robin Utrecht

De sterveling

De goedlachse dame in de purperen jurk is zangeres, model en actrice Noël van Kleef, die naar het Gouden Televizier-Ring Gala in Carré ging in een creatie van het Nederlandse merk Dair Design. Van Odair Pereira, ontwerper van Dair, mag het best een onsje stof meer zijn: voor de paarse robe gebruikte hij maar liefst 60 meter tule en 3 kilometer stiksel. Hoewel de mouwen geen klassieke pofmouwen zijn, zijn ze wel degelijk fluffy en vol, net als de rest van de jurk, die daarmee helemaal past in de heersende volumetrend. Ontwerpers als de Britse Molly Goddard en de Japanse Tomo Koizumi zetten de toon, Pereira kopte hem pimpelpaars in.

Vanaf links: Off-White, Anrealage, Chloé, Del Core, Gucci Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Bolle mouwen kwamen op de catwalks voorbij in soorten en maten. Simone Rocha, sowieso al fan van de pof, toonde een nachtblauwe fluwelen jurk met royale mouwen en heupen, die daardoor bijna als een koninklijk kostuum oogde. Bij volumemeester Richard Quinn leek de hele outfit één grote rode popcorn. Del Core combineerde een simpele bustier met enorme afzakballonmouwen en bij Chloé kreeg een minimalistische asymmetrische jurk één ingetogen pofmouw. Bij Gucci kwam het volume van bolvormig tule terwijl Off-White niet al te subtiel knipoogde naar Diana's sprookjesjurk.

Huiswerk

* Realiseer je voor je naar buiten gaat dat volumineuze mouwen een ruimtelijke jas nodig hebben: dit silhouet vraagt om een cape, een pelerine, een pashima of een los omgeslagen mantel.

* Check na het uittrekken van jas of cape of de mouwen niet ingedeukt zijn en fluf ze indien nodig even op (zoals een kamermeisje doet met kussens) voor een spectaculaire binnenkomst.

* Als de bovenkant al pompeus en aanwezig is, kan de onderkant gerust wat simpeler. Combineer een pofmouwenbloes voor minder opgedofte uitjes met een lange, sluike kokerrok of een simpele jeans.