Fiets over het Bels Lijntje, de meest kansloze voormalige spoorverbinding van de Benelux

Station Turnhout. Beeld Wiosna van Bon

Ooit waren België en Nederland goede vrienden, die op spoorgebied uitstekend samenwerkten. De vierde grensoverschrijdende spoorlijn liep van Tilburg via Riel, Alphen, Baarle en Weelde naar Turnhout. Het was een lijn van belofte toen hij werd aangelegd door de Grand Central Belge, een consortium van Belgische spoorwegmaatschappijen dat ook lijnen exploiteerde als Maastricht-Aken, Maastricht-Hasselt, Rotterdam-Antwerpen en Antwerpen-Mönchengladbach, alias de IJzeren Rijn. Vanaf de jaren vijftig werd de spoorlijn in Brabant in de volksmond ‘Bels Lijntje’ genoemd; dialect voor Belgisch Lijntje.

Waar Tilburg-Turnhout

Wat Erfgoed

Hoe Fietsen

Afstand 34 kilometer

Duur Dagtocht

Het was misschien wel de meest kansloze spoorverbinding van de Benelux. Op 1 oktober 1867 werd de lijn geopend, niet met een met festiviteiten omlijste eerste rit, zoals destijds gebruikelijk was, maar in alle stilte. Vanaf die eerste dag waren de verwachtingen te hoog gespannen. De spoorwegpioniers van toen kun je dat nauwelijks kwalijk nemen; de trein was nog een nieuw fenomeen, er lag nog maar weinig spoor en het was nog niet duidelijk welke routes wel of juist niet succesvol zouden worden. Was de geschiedenis iets anders gelopen, dan zou deze spoorlijn nu de belangrijkste verbinding van Amsterdam naar Brussel en Parijs zijn geweest en zouden er internationale intercity’s en Thalyssen door de Noord-Brabantse en Vlaamse Kempen razen. Het scheelde telkens maar een haar, een paar keer achterelkaar.

Uiteindelijk reed in 1973 de laatste trein over de spoorlijn. Tegenwoordig is het een 31 kilometer lang fietspad van Tilburg door de natuur, over de kronkelende grens bij Baarle en dan België in naar Turnhout. De spoorstaven zijn verdwenen, wel herinneren er nog spoorwachtershuisjes en stationsgebouwen aan het ruim honderdjarig bestaan van het Bels Lijntje. Die restanten ontdek je tijdens deze Volkskrant-fietstocht.

Links Spoorzone Tilburg, met in de weerspiegeling kunst- en cultuurcentrum LocHal. Rechts de spoordijk in Tilburg. Beeld Wiosna van Bon

Spoorzone Tilburg

Het treinstation van Tilburg werd in 1965 ontworpen in modernistische wederopbouwstijl door spoorwegarchitect Koen van der Gaast. Opvallend is de zwevende houten overkapping van zogeheten hypparschalen – in de volksmond heet dat ‘het kroepoekdak’. Hoe dan ook, dankzij dit imposante dak is het Tilburgse treinstation een rijksmonument. Achter het station zijn de voormalige werkplaatsen van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen getransformeerd tot de Spoorzone met kantoren, appartementen en horeca in gerestaureerde monumentale spoorloodsen. En aan de andere kant is een voormalig overslagstation voor post en stukgoed van Van Gend & Loos veranderd in een stadspark met een skatepark, scoutinggebouw, stadscamping, kunstwerk, kiosk en de Kempentoren.

Spoorzone Tilburg. Beeld Wiosna van Bon

Fietspad Bels Lijntje

Nadat in 1974 de laatste trein over de lijn had gereden, werden de spoorstaven en dwarsliggers verwijderd en werd er een fietspad aangelegd, dat van Tilburg via Riel, Alphen, Baarle en Weelde naar Turnhout voert. Het fietspad op zich is niet zo bijzonder; dat is een rechte strook asfalt met welgeteld drie flauwe bochten. Het zijn de geschiedenis, de restanten van de spoorlijn, het schizofrene grensverloop in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, het Noord-Brabantse landschap, de Turnhoutse vennen en de Vlaamse gastvrijheid die deze fietsroute plezierig maken.

Beeld Wiosna van Bon

Stationsgebouwen

De stations van Riel en Alphen werden gesloten in 1934, toen het passagiersvervoer werd gestaakt, en gesloopt in de jaren zeventig, toen ook aan het goederenvervoer definitief een einde kwam. De stations van Baarle en Weelde zijn er nog wel; die dienen nu respectievelijk als wokrestaurant en als woonhuis. Verreweg het grootste station stond precies op de Nederlands-Belgische grens: een heus spoorwegkasteel met sierlijk smeedijzer, gebogen vensters, glas-in-loodramen en trapgevels. Bij het grensstation lag een emplacement van in totaal 23 kilometer spoor met honderd wissels – op sommige plekken lagen wel vijftig sporen naast elkaar. Het stationsgebouw is gesloopt, maar het eilandperron waar het op stond is er nog. Om een indruk te geven van de enorme omvang van het 167 meter lange stationsgebouw zijn er replica’s geplaatst van twee dakspanten.

Een voormalige wachterswoning in Alphen. Beeld Wiosna van Bon

Wachterswoningen

Wat nu allemaal geautomatiseerd is, ging vroeger nog met de hand. De treindienstleiding beschikte niet over een trits computerschermen, maar zat in een toren en vertrouwde behalve op het uitzicht vooral op informatie van stationschefs en baanwachters. Ook het bedienen van spoorwegovergangen, wissels en seinen gebeurde met de hand. Daar was veel personeel voor nodig en al die chefs, wachters en schouwers moesten dag en nacht paraat staan en dus langs het spoor wonen. Alleen al aan het Nederlandse deel van het Bels Lijntje stonden 28 wachterswoningen. Daarvan zijn er veel gesloopt, maar de nummers 18, 20, 23, 26 en 27 zijn bewaard gebleven en worden nu particulier bewoond.

Station Turnhout Beeld Wiosna van Bon

Station Turnhout

Eindhalte van de fietsroute is Turnhout, de zelfbenoemde hoofdstad van de Belgische Kempen. Anders dan het modernistische station van Tilburg is het station hier een prachtig spoorkasteeltje in neorenaissancestijl uit 1896, compleet met natuurstenen spekbanden tussen de rode bakstenen, erkers, torentjes, een kloeke stationsklok in de nok en een leien dak. Dat dak stond eerder op het station Antwerpen-Oost en werd hierheen verplaatst toen op die plek het huidige pand van Antwerpen-Centraal werd gebouwd. Turnhout is een plezant stadje om een paar uur of liever nog een dag te blijven plakken. Wil je blijven logeren? Dan kan dat naast het station in het Turnhout City Hotel, in een gerestaureerde monumentale spoorwegloods.

Een maïsveld in de buurt van de voormalige wachterswoningen. Beeld Wiosna van Bon