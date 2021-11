Extravagant of duurzaam: zo versier je stressloos je huis volgens jouw kerstsmaak

Beeld Matteo Bal

1. De milieubewuste versierder (tevens budget)

Veel mensen hebben tijdens de vorige lockdown hun innerlijke Marie Kondo omarmd en het huis flink opgeruimd. ‘Bij de Kringloopwinkel vind je hierdoor momenteel veel mooie kerstversiering die lange tijd bij iemand op de zolder heeft gelegen’, zegt stylist Anouk Berger, die voor veel evenementen en winkels de kerstversiering verzorgt. ‘Denk aan retro ballen van geblazen glas. Of van die setjes met houten figuurtjes, zoals een ski of notenkraker.’ Je kunt er ook voor kiezen om versiersels in de natuur te zoeken. ‘Ga het bos in en zoek kastanjes en dennenappels. Doe er een mooi lintje omheen en hang ze in de boom. Een tak met gedroogde oranje lampionnetjes is ook een optie.’ De meeste mensen denken misschien eerder aan de herfst bij deze spullen, maar spuit je ze over in goud of zilver, dan heb je de kerstsfeer direct te pakken. Deze natuurlijke materialen passen volgens Berger in de botanische kersttrend van dit jaar. ‘Je ziet veel kerstballen in natuurlijke tinten, ballen van mos of ornamenten in de vorm van een blad.’

De kunst is om creatief te zijn met wat er al in huis is.’ Vouw kerstengeltjes van papier en hang die aan tak.’ Of hang de kerstkaartjes die je krijgt in de boom. Ook leuk: ga voor het klassieke theelichtje door een leeg jampotje te beplakken met gekleurd vloeipapier. Leuk om te doen met de kinderen.

2. De extravagante versierder

Wie flink wil uitpakken met de Kerst doet er verstandig aan om één thema te kiezen en daar vól voor te gaan, meent stylist Anouk Berger. ‘Wij verzorgen de versiering bij veel grote villa’s in het Gooi en dan zie je vaak dat mensen voor het Winterwonderland thema gaan, inclusief nepsneeuw en een levensgroot hert. Ook populair is een sokkel of zuil in de hal met daarop een groot kerststuk.’

Klinkt goed, maar de versiertips die opgaan voor deze kolossale huizen zullen niet altijd bruikbaar zijn voor de gemiddelde Nederlandse doorzonwoning. Toch heeft Berger alvast een belangrijke tip voor mensen die van extravagant houden maar minder budget hebben: groeperen werkt beter dan verdelen. ‘Dus kies je voor een grote boom, leg daar dan ook cadeaus in dezelfde kleuren onder, plaats er een hert of sneeuwpop bij. Leg het allemaal bij elkaar in een hoekje voor een indrukwekkend effect in plaats van je versiering te verspreiden door het hele huis.’ Ook leuk voor een Amerikaans kerst-effect: drapeer een Guirlande, oftwel een sliert van kersttakken, langs de trapleuning of haard, als je die hebt. Sowieso is extravagantie wel een kersttrend dit jaar, vertelt Berger. ‘Door de corona-beperkingen is de behoefte aan een feestje extra groot. Dat zie je terug in het thema van de ‘roaring twenties’ voor in de kerstboom: veren, parelsnoeren en ornamenten in de vorm van platenspelers, whisky flessen en cocktailglazen.’

3. De last-minute versierder

Misschien bedenk je een uur voordat het bezoek aanbelt dat het tóch wel gezellig is om iets van kerstsfeer in huis te brengen. Maar: geen tijd om naar de winkel te gaan. Wat dan? ‘Je kan wat grapjes uithalen. Zet de boeken in de boekenkast zo op kleur zodat er een vorm van een kerstboom ontstaat’, zegt stylist Berger. ‘Heb je een stalen ladder in huis of in de schuur staan? Klap ’m open en hang er lichtjes tussen en wat ballen. Zo’n ladderkerstboom is heel populair.’ Speur wat rond op Pinterest en je vindt veel ideeën om met huis-tuin-keuken spulletjes een alternatieve kerstboom te creëren, zoals de vorm van een boom met tape op de muur of stapel boeken op elkaar in de vorm van een boom, dus van breed naar smal. Zet bovenop een dennenappel en wikkel een snoer met lichtjes eromheen. ‘Als je lampjes in huis hebt, dan kom je vaak al een heel eind’, meent Berger. Hang ze over een grote vaas. ‘Of knip een mooie tak uit de tuin en je hebt direct sfeer.’

4. De minimalistische versierder

Wie niet zo van de glitters en rode ballen is, kan kiezen voor een minimalistische kerstaankleding. Volgens de stylist doe je dit door te minderen in maat of kleur. ‘Kies één kleur door bijvoorbeeld tien zwarte ballen in de boom te hangen, die precies even groot zijn. Of versier de boom met enkel houten schijfjes aan een wit lint.’

Spullen uit de natuur werken ook hier goed. In de winkel zijn transparante ballen van plastic te koop die je zelf kunt vullen met een afgesneden takje groen of een mooi blad van een boom. Of groepeer dennenappels op een schaal. ‘Je kunt ook een tak in een mooie vaas zetten en daar 5 unieke kerstballen in hangen, zodat alle aandacht daarheen gaat.’