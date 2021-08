Eva Crutzen kan alles met haar kind op de arm

Eva Crutzen met haar baby in de tuin van haar buitenhuisje in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Waar sta je?

‘In de tuin van ons buitenhuisje aan de rand van Amsterdam. Hier hebben we vorig jaar een tiny house van 25 vierkante meter bemachtigd, met een bed, een douche, een wc en een keuken. En dan zit er ook nog 250 vierkante meter groen bij en dit schuurtje. We wonen twee hoog in de stad met alleen een Frans balkon van twee vierkante meter, we misten een tuin. We gingen er echter nogal naïef in. Toen we het kochten was het gereedschapshuisje waar ik naast sta volledig overwoekerd door bramenstruiken. Het heeft dik een jaar geduurd om het hier enigszins ‘bewoonbaar’ te maken.’

Heb je groene vingers?

‘Noodgedwongen. In het begin dacht ik: kom, we gooien het daar vol stenen, dan hebben we er geen omkijken naar, maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Het is wel een werkje geweest, ik heb op menig vrije dag onkruid staan trekken. Al was in het begin niet altijd helder wat nou onkruid was en wat niet. Inmiddels heb ik een plantenherkennings-app. Ik schaam me als ik weer als een idioot alles loop te scannen. Maar goed, het helpt wél.’

Hoe lang heb je vakantie gehad?

‘Drie maanden geleden is Ida geboren. De eerste tijd zijn we veel in de tuin geweest. Een week zijn we naar camping de Lievelinge in de Betuwe geweest, en een weekend naar Maastricht, naar mijn vader. Veertien dagen geleden ben ik zoetjesaan begonnen met werken. Komend jaar ga ik een eigen serie maken voor de NPO. Het werken heb ik niet echt gemist, maar ik heb wel veel zin om weer iets te creëren. En deze week begint een nieuw seizoen van Promenade, daar kijk ik ook erg naar uit.’

Hoe beviel het verlof?

‘Ik vond het heerlijk om een tijd, voor het eerst sinds mijn afstuderen, helemaal niet met werk bezig te zijn. Nou eist zo’n baby alle aandacht op, dus er zit vrij weinig anders op, en van ontspannen komt ook niet heel veel terecht.’

Kun je je nieuwe ervaringen kwijt in je werk?

‘Geen idee wat de impact van het moederschap op mijn werk zal zijn. Het is lastig om een situatie te analyseren waar je nog midden in zit. Ik hoop dat ik nog beter word in relativeren. Mijn prioriteiten zijn verlegd van mezelf naar mijn kind, ik denk dat daardoor mijn werk ook iets minder belangrijk wordt. Dat lijkt me in mijn geval wel gezond.’

Hoe bevalt het van huis naar tuinhuis verplaatsen met een baby? Ben je daar al handig in?

‘Om die twee steile trappen zonder al te veel gedoe af te komen hebben we de allerlichtste kinderwagen aangeschaft dan is het wel te doen. Je wordt sowieso gedwongen te multitasken met een kind. In het begin was dat spannend, maar inmiddels kan ik eigenlijk alles met Iedje op de arm: de vingerplanten sproeien, midden in de nacht een fles maken. Ik zal wel moeten als ze hysterisch huilt.’

Is Ida zo hysterisch dan?

‘Nee hoor, ze is een heel relaxte baby, en ze slaapt overal goed, we mogen niet klagen. Maar als ze honger heeft is er geen houden aan. Dat heeft ze overigens niet van een vreemde. Mij wil je ook niet tegen het lijf lopen als ik niet gegeten heb.’

Wie z’n hoofd staat er eigenlijk op die sokken?

‘Ha. Oog voor detail! Het is mijn vriend Josèff Iping, de vader van Ida. Ik kreeg ze voor Kerst. Ik dacht: zo is het toch nog een familieportret.’

Waar haal je de tijd vandaan om een doordachte outfit aan te trekken?

‘Nou, ik moest op de foto. Normaal draag ik in de tuin vooral kleren die lekker zitten. Daarbuiten trouwens ook. Ik pas nog niks van mijn oude garderobe, en ik moet er überhaupt nog niet aan denken om me weer in een of andere skinny jeans te wurmen. Misschien wordt het tijd voor mom jeans. Die bestaan toch? Het heeft sowieso weinig zin om mooie kleren aan te trekken, ik word de hele dag ondergekwijld.’

Wat doe je hier de hele dag behalve Ida voeden en onkruid trekken?

‘Niets. Als Ida slaapt probeer ik meestal ook een powernap te doen. Al kon ik gisteren eindelijk een paar uur in de hangmat liggen: muziekje erbij, boek binnen handbereik. O ja, dacht ik, dat is het idee van vakantie!’

Al plannen voor een volgende vakantie?

‘Nog niet. De tuin blijft geweldig, maar ik zou ook graag snel weer eens naar Italië willen. Ik vind het daar zó fijn, en dan voornamelijk vanwege het goddelijke eten. Voor mij draait de helft van de vakantie om eten.’