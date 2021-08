Eten in de daktuin: een welkome en vrolijke hutsekluts-fusionkeuken met uitzicht over Tilburg

De rooftopbar van restaurant Doloris in Tilburg. Beeld Els Zweerink

Wat: Doloris Meta Maze & Rooftop, Spoorlaan 21 Tilburg doloris.nl Waar: In een voormalig postkantoor bouwde een Berlijns kunstenaarscollectief een wonderbaarlijk doolhof. Op het dak is een groot restaurant. Eten: Streetfood en cocktails op een relaxed, zomers terras met uitzicht over Tilburg.

Ontsnappen aan de grauwe, monotone, beangstigende werkelijkheid, als Alice achter het konijn aan een wonderlijk parallel universum inkukelen – knappe jongen die daar het afgelopen anderhalf jaar niet ook af en toe behoefte aan voelde. Precies zo’n welkome uitbraak is de belofte van Doloris Meta Maze in Tilburg. Vooraf verkeren we in de veronderstelling, op basis van de website met gelikte huisstijl en nogal omineus-kneuzige welkomsfilmpjes, dat het een soort escaperoom of zelfs zo’n onuitstaanbaar instagrampretpark betreft – een plek waar millennials zich laten fotograferen op een gouden flamingo in een bak schuimrubberen avocado’s. Dat blijkt totaal niet het geval. U trekt een muntje uit een machine, neemt een rammelende lift en wordt vervolgens, ontdaan van uw gezelschap en telefoon, door een zwijgende poortwachter een stelsel van kamers en gangen ingestuurd waar u doorheen kunt lopen, kruipen, klimmen en vallen terwijl u van alles ziet, hoort en meemaakt.

Een binnenspeeltuin? Een installatiekunstwerk? Camera’s zijn strikt verboden (ook Els de fotograaf moest de hare inleveren) en de ruimten waar we ons los van elkaar doorheen bewegen zijn heel liefdevol en gedetailleerd ingericht door het Berlijnse kunstcollectief Karmanoia, met overal gekke objecten en textuur, lichteffecten en perspectiefgrapjes. Schijnbaar eindeloze gangen met deuren, staalconstructies waarover u omhoog moet klauteren, reusachtige godinnen met gipsen handen, een baarmoederachtige ruimte compleet met geboortekanaal. Zet uw oog tegen een onopvallend muizengat en u blijkt zich ineens in iemands badkamerkast te bevinden, een onopvallend huisje onder een stolp blijkt een paar kamers verderop levensgroot nagebouwd. Toenemend bekruipt u het dromerige vermoeden dat dit alles op een of andere manier met elkaar is verbonden, dat u een verhaal zit dat u bíjna kunt begrijpen. Wat betekent het allemaal? Of is het een droom? Het wordt nooit helemaal uitgelegd, al vindt iedereen uiteindelijk de uitgang.

Het eten bij de rooftopbar van restaurant Doloris in Tilburg. Beeld Els Zweerink

Daar wacht, op het dak, het restaurant dat Doloris Rooftop heet: knipperend tegen het felle zonlicht, vol van de bizarre ervaring en nog lichtelijk gedesoriënteerd heeft u ineens een 360-gradenuitzicht over de stad. Het restaurant (dat ook toegankelijk is voor mensen die de Meta Maze niet hebben doorlopen) heeft een indrukwekkend daktuin met loungebanken, palmbomen en kleurige parasols waar knappe, vrolijke mensen met grote bladen tropische cocktails in kokosnoten en Mexicaans bier rondlopen. Aan de lange tafels wordt volop gepraat en gelachen, uit de keuken komen kleine, verse streetfoodgerechten om te delen. Er zijn taco’s met zalm en avocado, krokante kip met Koreaanse peperpasta (gochujang) en sesam, oesters met Thaise vinaigrette, Gyoza met groente- of varkensvleesvulling, softshellkrab in tempura, er is rendang met rijst. Alles is een beetje van het type met veel hoisinsaus en srirachamayonaise overspoten vrolijke hutsekluts-fusion waar we ons begin 2020 misschien nog een beetje mee overvoerd voelden, maar dat ons nu, na alles wat we hebben meegemaakt, ongecompliceerd smakelijk, ontspannen en feestelijk overkomt. Het is ook allemaal heel zorgvuldig en netjes bereid, met spetterende smaken.

Als we de rammelende lift weer naar beneden nemen, voelen we ons alsof we dagen zijn weggeweest.