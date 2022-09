Er zijn altijd wijnen die erbovenuit springen, zoals deze rijpe, intense Mezzacosta

De recente hitte en bosbranden baren wijnproducenten en -liefhebbers zoals Onno Kleyn zorgen. Gelukkig is er helemaal niets mis met deze opgewekte blend van cabernet sauvignon en merlot.

En dan te bedenken dat er ooit sprake was van onrijpe cabernet sauvignon in het Bordeauxgebied (lacht hol). Dat probleem bestaat niet meer. Nu maken wijnmakers daar zich druk over de rooksmaak die mogelijk aan de oogst van 2022 kleeft, het resultaat van de afschuwelijke zomerbranden in de dennenbossen vlakbij. Ondertussen mocht ik in een videoclipje vertellen hoe ik de toekomst van de Nederlandse wijn zie. Nou, zonnig. Fijn voor de wijn, niet voor al het andere.

In de Veneto staat al sinds de 19de eeuw cabernet sauvignon, net als die andere bordeauxdruif merlot. Rijping was daar nooit een probleem. Het illustere duo werd er gebruikt om soepele niks-om-het-lijf-wijn te produceren, zoetzuur sap voor gedachtenloze drinkers, waarvan Italië er minstens net zo veel van heeft als Nederland. Maar kijk goed en jaja, daar zijn toch weer enkele producenten die iets beters doen. Antonio en Andrea Menegotti bijvoorbeeld, die de trossen laten rijpen bij Custoza, ten zuiden van het Gardameer. Hun Mezzacosta 2017 lonkt naar ripasso, zo rijp en intens is hij, met wat pruimen en specerijen als associaties, vanille, een vleugje paddestoel al. Weelde.

Mezzacosta Menegotti