Er komen steeds meer slimme deurbellen en bijbehorende camera’s. Welke moet je hebben?

Arlo draadloze deurbel Beeld Arlo

Ook in de groeiende markt voor slimme camera’s en deurbellen maken de grote techbedrijven Amazon en Google de dienst uit, met hun respectievelijke submerken Ring en Nest. Althans: in de bovenkant van de markt. In het kielzog blaast het iets minder bekende Arlo ook al jarenlang zijn partij mee. Het dochtermerk van Netgear (vooral bekend van netwerkapparatuur) maakt kwalitatief hoogwaardige en gebruiksvriendelijke spullen. Met een bijbehorend prijskaartje. Onlangs introduceerde het Amerikaanse bedrijf een nieuwe deurbel: de Essential Wire-Free Video Doorbell.

De naam verklapt al dat het hier een draadloos exemplaar betreft. Net als de concurrenten Ring en Nest heeft Arlo ook bellen met bedrading. Draden betekent veel aansluitgedoe, maar daarna het gemak van nooit meer hoeven opladen. En bij draadloos liggen de voor- en nadelen uiteraard precies andersom. Kwestie van smaak.

Het is in de markt van de prijzige deurbellen lastig onderscheiden. Gebruiksvriendelijke app, beelden in hoge kwaliteit, slimme functies zoals het automatisch herkennen van pakketjes of huisdieren? Check. Ook de nieuwe deurbel van Arlo levert haarscherpe beelden. Deurbellen laten doorgaans brede (16:9 verhouding) beelden zien, alsof je naar een tv kijkt. Dat is eigenlijk onlogisch, want zo zie je het pakketje niet dat een bezorger misschien wel voor de deur heeft gezet. Arlo pakt het wat anders aan en produceert een vierkant beeld, maar nog wel steeds in een brede hoek van 180 graden. Ook de beelden van Nest houden rekening met het voetenwerk en zijn zelfs verticaal. Ander handigheidje van Arlo: de videobeelden van aanbellende bezoekers komen als gewoon videogesprek op het mobieltje binnen.

De deurbel produceert vierkante beelden Beeld Arlo

Uiteindelijk zijn de verschillen tussen deze drie merken niet zo gek groot. In de praktijk zal de consument de voorkeur geven aan het winkelen bij één merk, zodat camera’s en deurbellen netjes samenwerken in één app. Wat camera’s betreft; Arlo introduceerde onlangs ook een nieuwe buitencamera, de Ultra 2. En ook deze kan heel eenvoudig draadloos aan de muur worden gehangen, waarna hij haarscherp 4k-videobeeld vastlegt.

De Arlo Ultra 2 buitencamera Beeld Arlo

Een waarschuwing bij al dit prachtige spul is echter op zijn plaats. Of het nu om Nest, Ring of Arlo gaat: alle fabrikanten werken met een abonnementsmodel. Wie wil profiteren van alle functies of beelden langer wil bewaren, zal een paar euro per maand moeten bijbetalen, bovenop de aanschafprijs.

Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell - 160 euro