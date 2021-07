Er is nu ook zuivel ‘met extra proteïne’. Word je daar een spierbundel van?

Proteïne! Dat is toch goed voor je spieren?

‘Proteïne’ is gewoon een dure naam voor eiwit. En ja, eiwitten zijn belangrijk voor je spieren, maar ook voor je bloed, organen, huid en hormonen. Bovendien verzadigt eiwit beter dan koolhydraten en vetten en levert het minder calorieën, handig als je wilt afvallen.

Dan is meer eiwit toch goed voor je?

Niet helemaal. Aan de verrijkte zuivel is extra melkeiwit toegevoegd, maar zuivelproducten zitten van zichzelf al vol melkeiwit. In (half)volle melk en yoghurt zit tussen de 3 en 5 procent eiwit. Magere zuivel bevat meer eiwit dan volle, dikke meer dan vloeibare. Zo bevat een bakje magere yoghurt van 150 milliliter zo’n 7 gram eiwit, maar kwark of Skyr rond de 14 gram.

Is dat veel?

De Gezondheidsraad adviseert per dag 0,83 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht: als je 70 kilo weegt, is dat een kleine 60 gram. Met de door het Voedingscentrum geadviseerde 400 gram vloeibare zuivel ben je dus aardig op weg. Maar er zit ook volop eiwit in vlees(vervangers), vis, kaas, eieren, peulvruchten, graanproducten, noten en zaden. De meeste mensen krijgen moeiteloos meer eiwit binnen dan ze nodig hebben, daar hoef je geen eiwit-verrijkte producten voor te eten.

Dus proteïne-zuivelproducten zijn ook niet nodig?

Niet echt. Bovendien zetten ze je op het verkeerde been. Zo zet Melkunie op zijn proteïne vanillekwark groot ‘20 gram eiwit!’ en dan kleiner: per portie (van 200 gram). De proteïnekwark bevat dus net zoveel eiwit als Skyr, Griekse yoghurt 0 procent vet of gewone magere kwark, zo’n 10 procent. Niks bijzonders dus.

En als je nou geen zuivel of vlees eet?

Naast professionele sporters, langdurig zieken en ouderen hebben vegetariërs en veganisten ook meer eiwit nodig. Ons lichaam kan plantaardige eiwitten minder goed benutten dan eiwit van dierlijke oorsprong.

Dus je kunt zuivel niet zomaar vervangen door bijvoorbeeld plantaardige zuivelproducten?

Klopt. Alleen plantaardige zuivel op basis van soja levert ongeveer evenveel goed benutbare eiwitten als ‘gewone’ zuivel. Plantaardige ‘melk’ en ‘yoghurt’ op basis van bijvoorbeeld haver, kokos of rijst bevatten nauwelijks eiwitten en zijn geen goede vervanging.

Zijn proteïneyoghurtjes handig als je weinig zuivel eet?

Misschien, maar dan ben je wel een stuk duurder uit. 450 g vanille-Skyr (9,1 procent eiwit) kost € 1,45, Melkunie vanille-proteïnekwark (10 procent eiwit) kost € 2,29 voor 450 gram.