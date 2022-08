Elektrische stadsfiets met vlindergewicht rijdt, zonder versnellingen, magnifiek

Ampler Axel

Eerst even de ergernis eruit. Het Estse fietsmerk Ampler maakt elektrische stadsfietsen. Fietsen voor in de stad dus. Wat is de eerste vereiste voor zo'n fiets? Natuurlijk, een slot. En dat heeft een Ampler niet. Sterker nog, op het frame van de nieuwe Axel zijn geen bevestigingspunten voor een ringslot (ook wel frameslot), waarvan in Nederland toch bijna elke fiets is voorzien – en niet zonder reden. Betekent dus dat je zelf aan de gang moet met kwetsbare bevestigingsbeugels. Je kunt weliswaar met je telefoon de elektronica van de fiets vergrendelen, zodat die niet kan worden gebruikt door iemand die de fiets meeneemt. Als iemand hem toch meneemt, gaat de verlichting knipperen. Ja, dát houdt een randstedelijke fietsendief tegen. Zouden er in Estland geen fietsen worden gestolen?

Dat gezegd hebbend: de Axel is een geweldige fiets. Het is het vierde model van de nog altijd jonge fietsenfabrikant, geboren in 2014. Hij is er ook in een al even elegante uitvoering met lagere instap, de Juna, die behalve in het frame in niets verschilt van de Axel.

Ampler Juna

De accu is onzichtbaar

Twee dingen vallen direct op. De accu is, net als bij de andere Amplermodellen, zo goed als onzichtbaar in de schuine buis geplaatst. Die onzichtbaarheid vereist van de accu dat-ie niet al te volumineus is en dat heeft gevolgen voor de inhoud: met 336 Wh bedraagt die niet meer dan de helft van een huidige doorsneefiets en ook (fors) minder dan die van de directe concurrenten: VanMoofs S3 (504 Wh) en Cowboys C4 (360 Wh). Is dat erg? Nee, in het geheel niet. Je fietst er alsnog een kleine week mee door de stad, waarvoor de fiets tenslotte is bedoeld. Meer is niet nodig. Terecht dat Ampler in dat opzicht het design van de fiets de doorslag heeft laten geven. Wel lastig natuurlijk dat de accu niet uitneembaar is. Het vereist een huis, benedenwoning, een verlengsnoer of een fietsenstalling met stopcontact. Een voorwaarde die de Ampler-fietsen delen met de minder ranke VanMoofs – Cowboy heeft ervoor gekozen wél een concessie aan het design te doen: hun batterij is wél afneembaar.

Het tweede dat meteen opvalt, is het gewicht van de Axel, dat extreem laag is voor een e-fiets: 16,3 kilo, inclusief accu. De Gazelle Avignon, die eerder op deze plek werd besproken, weegt zónder batterij 28,6 kilo. En, om bij de concurrentie te blijven: de C4 is 18,9 en de S3 21 kilo. Dat zijn voelbare verschillen, en maakt de Axel makkelijk mee te nemen de trap op, als je geen verlengsnoer hebt.

Ampler gelooft, in weerwil van de ‘matte trend’, nog in hoogglanslak voor zijn frames. Mooi en krasbestendiger bovendien. De Axel is er wel maar in één kleur: 'rock grey'. Het vrouwenmodel komt alleen in 'moon grey'.

Waar de Axel het ook wint van zijn bekendste tegenstrevers, is op het gebied van de geometrie, al blijft dat deels een persoonlijke voorkeur. Blik verkiest de minder gedrongen afmetingen van de Axel, waarop je iets meer voorovergebogen zit, die de fiets een uitgebalanceerder aanzien geven.

Versenellingen zijn in de vlakke stad overbodig

En dan het belangrijkste: hij fietst magnifiek, zonder versnellingen. Dat laatste veroorzaakt dat het bij het optrekken even duurt voor de motor aanslaat, maar daarna heb je dankzij de koppelsensor voldoende ondersteuning. Versnellingen, redeneert Ampler, zijn in de (vlakke) stad overbodig. Blik kan dat beamen, zelfs een brug kwamen we moeiteloos over. In de duinen, waarheen we de fiets ondanks de stedelijke habitat toch mee naartoe hadden genomen (voor bewonderende blikken moet je de blasé omgeving even verlaten), gaf-ie bij de Hollandse colletjes niet thuis. Gauw terug naar de stad, waar hij lekker en licht fietst. Je zit uiteraard snel op de maximum ondersteuningssnelheid van 25 kilometer per uur, maar niet zelden gingen we daar bijna ongemerkt overheen. Alleen doordat je het stilvallen van de motor hoort, valt het op. Een dergelijke vlekkeloze overgang had Blik nog niet eerder ervaren.

Nieuw voor Ampler is dat de belangrijkste ritgegevens zijn af te lezen op een klein display in de bovenbuis.

Tot slot nog even terug naar de details. In eerdere modellen hadden de Esten afgezien van een display; je moest alle gegevens aflezen van de app op je telefoon. Dat was conform hun no-nonsensefilosofie, maar was toch wel lastig tijdens het fietsen, en verboden bovendien. Nu is er, om in Bliktermen te spreken, een nieuwe interface: een klein afleesbaar schermpje verwerkt in de bovenbuis waarop de belangrijkste gegevens zijn af te lezen. Als dan de volgende generatie nog een slot heeft, geeft Blik zich helemaal gewonnen.

Eerst zien dan kopen De eerste ‘winkels’ van Ampler, die zijn fietsen net als Cowboy en VanMoof alleen online verkoopt, verrezen enkele jaren geleden in Berlijn en Keulen. Sinds dit jaar is er ook een showroom en ‘testcentrum’ in Amsterdam (Haarlemmerstraat 41). Andere filialen bevinden zich in Zürich, Tallinn en Moss (Noorwegen).

De Ampler Axel is voorzien van riemaandrijving, intussen toch wel een conditio sine qua non voor een fiets die voor dagelijks gebruik bestemd is.