Ei, ei, ei: de lekkerste recepten voor Pasen

Avocado-dille-voorgerechtje. Beeld Marie Louise Schipper

Op paaszondag zou Jezus zijn opgestaan uit zijn graf. In de christelijke vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen mocht er lang geleden geen vlees en geen eieren worden gegeten. Daarom beschilderden mensen de eieren die in die tijd werden gelegd. Doordat de eierschalen door het verven ‘geseald’ worden met een soort natuurhars, bederven ze minder snel. Dit wordt nog steeds gedaan, waardoor voorgekookte gekleurde paaseieren uit de supermarkt wel tot drie weken houdbaar zijn. Volgens Volkskok Loethe Olthuis is dit niet ongezond, maar is het wel duurzamer en lekkerder om zelf eieren met (minimaal) een Beter Leven-ster te koken en te verven.

De supermarken liggen ook al weken vol met chocoladepaaseitjes. Het chocolade-ei zou in de 18de eeuw door Parijse banketbakkers zijn bedacht als luxevariant op gewone geverfde eieren. Columnist Julien Althuisius schrijft over de vloek van de chocolade-eitjes: ‘Waar je met Pasen aan Jezus zou moeten denken, of aan kuikentjes en lentebloesem of aan het feit dat Brainpower ooit Petrus speelde in The Passion, denk ik aan een pond vet.’ Dit zou je aankomen door het onbewust eten van te veel paaseitjes.

In de loop der eeuwen zijn de regels voor het vasten versoepeld, maar een copieuze paasbrunch is traditie gebleven. Ook wat de paasbrunch betreft: laat die dure kant-en-klaargerechten uit de supermarkt liggen, het is vaak goedkoper, duurzamer en lekkerder om zelf iets te maken. We zetten de lekkerste paasrecepten van de Volkskeuken op een rij:

Luxe broodjes met avocado en rivierkreeft

Supermarkten spelen in op de traditie met dure, kant-en-klaar-gerechten, maar laat die voor wat het is. Pers een sinaasappeltje, haal lekkere broodjes en croissantjes en zet geverfde eieren op tafel. Voor een vleugje luxe kunt u er bijvoorbeeld ciabattasneetjes bij serveren met rivierkreeftjes of garnalen op een kruidige, frisse guacamole door de toevoeging van dille.

Recept voor avocado met dille en rivierkreeft.

Paasboterhammetjes én advocaatwolk

Of maak voor het echte paasgevoel deze boterhammetjes met eidooier. Dan heeft u meteen eiwit voor een verrukkelijk, luchtig toetje ’s avonds.

Recept voor paasboterhammetjes en advocaatwolk, twee gerechten uit één ei.

Lentesalade met geroosterde wortel, radijs en eiermimosa Beeld Loethe Olthuis

Eiermimosa in een fijne salade

Mimosa is een duur woord voor heel fijn geprakt, of door een zeef gewreven ei. Héél erg Pasen. Verwerk het in een fijne salade voor bij de paasbrunch, met geroosterde wortel en radijs.

Recept voor lentesalade met geroosterde wortel, radijs en eiermimosa.

Rijsttaart, het favoriete paasmaal van Yvette van Boven

Een grote vaas op tafel met paastakken erin en eitjes eraan. De uit Ierland afkomstige Yvette van Boven had nog nooit zoiets gezien toen ze haar eerste Pasen in Nederland vierde. ‘We aten rijstevlaai en paaseieren. Ruim veertig jaar later is nooit te laat om mijn favoriete paasmaal weer eens op te dienen.’

Recept voor zoete rijst met custard en rabarber.

Eieren uit de oven met chorizo en tomatensaus

Dit paasbrunchgerecht is een eitje en erg lekker. Albert Heijn heeft prima biologische chorizo. En tomatensaus kun je zonder gene gewoon kant en klaar kopen.

Recept voor eieren uit de oven met chorizo en tomatensaus.

Roomsoep met kwarteleitjes

Nu het bijna Pasen is, zijn er weer overal kwarteleitjes te koop. Daar kun je allerlei ingewikkelde dingen mee doen, maar je kunt ze ook in dit roomsoepje stoppen. Wat de plannen ook zijn voor Pasen: brunchen, dineren, woonwinkelen of wandelen in de natuur, dit soepje past erbij! Geschikt als amuse (8 personen), lunch (4 à 5 personen) of hoofdgerecht (2 personen).

Recept voor supersimpele roomsoep met kwarteleitjes.

Paaspasteitjes

Volkskok Pay-Uun Hiu groeide op in de jaren zestig in Amsterdam. Haar culinaire paasherinneringen zijn de uitjes achter op vaders fiets naar het Indonesische winkeltje in de Ferdinand Bolstraat, ‘toko Ramee halen’ en een pasteitje of een lemper eten. Traditioneel gezien horen er stukjes hardgekookt ei in deze vegetarische pasteitjes. Met het oog op Pasen kun je in elk pasteitje een kwarteleitje verstoppen.

Recept voor pastel goreng (snack).

Omelettaart met brandnetel, feta en chorizo

Juist nu, met Pasen, schiet al dat lekkere, supergezonde wilde lentegroen van eigen bodem als een raket naar boven. Waarom geen deugd van deze onkruidnood gemaakt? Geen supermarkt die brandnetels verkoopt, buiten groeien ze gratis! Lekker wieden dus of haal alleen de malse topjes eraf. (Keuken)handschoenen zijn onontbeerlijk, ook voor het wassen en hakken. Als ze eenmaal in de pan zitten, is de prik verdwenen.

Recept voor omelettaart met brandnetel, feta en chorizo.

Paaskaaskoekjes

Een lekker paassnack voor kinderen, maar chocolade-eitjes mogen niet want het moet ‘gezond’ en ook het liefst zelfgemaakt. Wat doe je dan? Je maakt deze kaaskoekjes met je kind!

Recept voor kaaskoekjes, snack voor 10 personen.

Citroenspritsjes Beeld Tallina van den Hoed

Zoete paaskoekjes

Na hartig komt het zoet. Maar wat als je niet van chocolade houdt? Dan kunt u deze citroenspritsjes maken: misschien voor het paasontbijt op school, of zijn lekker op de paasbrunch-bij-u-thuis.

Recept voor versierde citroenspritsjes.

Paas-advocaatvlaai Beeld Loethe Olthuis

Advocaatvlaai zonder oven, een bijna vergeten paastaart

Advocaat hoort bij Pasen als oliebollen bij Oud en Nieuw. Romig, pittig-zoet, zonnig paasgeel en verslavend lekker, zowel puur als in toetjes en gebak. Toch lijkt deze eierlikeur tegenwoordig bijna vergeten. Supermarkten en slijters verkopen nog wel flessen, maar zelfs bij banketbakkers is het tegenwoordig zoeken naar behoorlijk advocaatgebak. Zelf maken dan maar, bovendien véél lekkerder dan de winkelvariant.

Recept voor advocaatvlaai.

Chocolade-kokosmacarons van Yvette van Boven

De katholieken hadden er voor Pasen al veertig dagen vasten opzitten en mochten dus al die tijd geen vlees, zuivel of andere luxigheden zoals chocolade of suiker tot zich nemen. Het paasontbijt is dus eigenlijk zoiets als het Suikerfeest. Yvette van Boven maakt deze heerlijke chocolade-kokosmacarons: dubbel genot.

Recept voor chocolade-kokosmacarons.

Tiramisu Beeld Loethe Olthuis

Tiramisu met bokkenpootjes of eiwitschuimpjes

Zo rond Pasen stikt het van de harde eiwitschuimpjes. Volkskok Loethe Olthuis maakte voor de gelegenheid deze variatie op tiramisu met verbrokkelde schuimpjes, Marsrepen in stukjes en koffielikeur in plaats van amaretto. Het is erg, erg lekker.

Recept voor tiramisu met een twist.

Snel toetje met advocaat, meringues en Griekse yoghurt. Beeld Onno Kleyn

Flitstoetje met advocaat

Als we het over smaak hebben, gaat het over veel meer dan zoet en zuur en zout en bitter. Geur is zeker zo belangrijk, net als textuur, het mondgevoel. Dun of dik, bros of glad, zacht of knapperig; allemaal onderdeel van de beleving. Wat we het lekkerst vinden? Combinaties. Voor wie echt weinig tijd heeft om alles from scratch te maken: dit paastoetje is snel klaar, en het resultaat is een feestelijk spel van smaken en texturen.

Recept voor een flitstoetje met advocaat, losjes geïnspireerd op Eton mess.