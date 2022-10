Eetwijzer: wat doet die waslaag op mijn sinaasappel en hoe (on)gezond is die?

In het Zuid-Spaanse Almenara worden geoogste sinaasappels gesorteerd. Beeld Getty

Vroeger zag je ook groene sinaasappels. Waren die onrijp?

Nee hoor. Rijpe sinaasappels kunnen ook groen zijn. Ze worden pas oranje onder invloed van temperatuurverschillen. Daardoor blijven vrijwel alle tropische sinaasappels groen, maar sinaasappels uit bijvoorbeeld Zuid-Europa, waar het ’s nachts flink kan afkoelen, worden oranje.

Ze zijn dus niet geverfd?

Dat is wettelijk verboden. Maar omdat Europese consumenten verwachten dat sinaasappels oranje zijn, worden verse groene sinaasappels nauwelijks geïmporteerd in de EU. Ze worden wel verwerkt tot bijvoorbeeld concentraat, voor de bereiding van sinaasappelsap.

Maar sinaasappels voelen wat vettig.

Klopt. Na de oogst krijgen sinaasappels een waslaag met een anti-schimmelmiddel. De was houdt de vrucht sappig, het anti-schimmelmiddel maakt de sinaasappels langer houdbaar. De gebruikte toevoegingen moeten op het label aan het netje of op de doos van de sinaasappels staan. Bij losse sinaasappels kun je het alleen aan de winkelier vragen.

Zijn die stoffen ongezond?

Ja en nee. De EU-wetgeving staat verschillende wassoorten toe, zoals bijenwas, maar ook synthetische polyethyleenwas. Ze hebben allemaal een E-nummer, dat staat voor een veilige toevoeging. Maar anti-schimmelmiddelen zoals imazalil kunnen in hogere concentraties wel ongezond zijn. In 2019 heeft de Europese voedselwaakhond EFSA aangekaart dat de hoeveelheid imazalil moet worden verminderd, maar daar is nog niets van terechtgekomen. Volgens het RIVM komt er echter zo weinig van dit middel in de vruchten terecht dat het geen gezondheidsrisico’s oplevert.

Moet je sinaasappels dus wassen, voordat je ze schilt?

Het Voedingscentrum adviseert ze te wassen als je de schil wilt gebruiken, maar volgens kenniscentrum het GroentenFruit Huis kan de vettige waslaag er nauwelijks worden afgewassen.

Imazalil dringt ook door je huid heen als je een sinaasappels schilt of uitperst. Maar tenzij je meer dan 84 sinaasappels achter elkaar perst, is dat geen probleem, zegt het RIVM. Was wel je handen na het persen. Ook de kleine hoeveelheid anti-schimmelmiddel in sap en rasp is niet ongezond.

Zijn biologische sinaasappels gezonder en duurzamer?

De schil van biologische sinaasappels is niet behandeld en veel minder bespoten. Maar biologische sinaasappels beschimmelen sneller dan gangbare, wat de kans op voedselverspilling weer groter maakt. Snel opeten dus.