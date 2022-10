Eetwijzer: hoe (on)gezond zijn groentewraps?

Uit de Mexicaanse keuken. Beeld Getty Images/iStockphoto

Wraps, die zijn toch Mexicaans?

Strikt gezien niet. Hier is een ‘wrap’ een zachte tarwepannenkoek die je rond een vulling rolt, ‘wrapt’ in steenkolen-Engels. Maar pannenkoekjes van maïs- of tarwemeel heten in Mexico tortilla’s. Gevuld heten ze ‘taco’s’, en geen wraps. Maar een kniesoor die daarover valt.

Zijn wraps gezond?

Dat hangt vooral af van waarmee je hem vult! Niemand eet een kale wrap. Maar als je alleen naar de wrap kijkt, zit de voedingswaarde ongeveer tussen die van wit en (licht)bruin brood in, afhankelijk van het merk.

Wat is dan het belangrijkst?

Voedingsvezels en zout. Veel vet of suiker zit er meestal niet in wraps. De meeste wraps bevatten bovendien minder dan 1 pocent zout en rond de 4 procent vezels, zelfs minder zout en meer vezels dan in witbrood. Wraps met volkorenmeel zijn vezelrijker en daardoor iets gezonder: in de volkorentortilla’s van La Morena zit 8 procent vezels, nog iets meer dan volkorenbrood (circa 7 procent). Maar als er alleen ‘met volkoren’ of ‘meergranen’ op staat, scheelt het vezelgehalte minder met gewone wraps.

Zitten er in groentewraps niet nog meer vezels?

Misschien ietsje meer dan in veel ‘gewone’ wraps, maar ze bevatten zeker minder vezels dan de volkorenversies. Van alle wraps bevatten bieten- en wortelwraps bovendien de meeste suikers.

Maar groenten zijn toch heel gezond?

Klopt. Het is bewezen dat minimaal bewerkte verse, diepvries- en blikgroenten naast vezels ook allerlei gezonde stofjes zoals vitamines en mineralen bevatten. In de groentenwraps van No Fairytales of Knorr zit weliswaar wat groentepuree, -sap of -stukjes, maar het is zeer de vraag of zulke bewerkte producten net zo bijdragen aan je gezondheid, zeggen het Voedingscentrum en voedingswetenschapper Jaap Seidell. Per wrap krijg je overigens maximaal zo’n 20 gram groente binnen, ongeveer 2 snoeptomaatjes. Nogal weinig, aangezien de aanbevolen hoeveelheid groente 250 gram per dag is. Dan kun je veel beter meer groenten in de vulling verwerken: groente- en volkorenwraps zijn ook nog eens veel duurder.

Wat is nou de gezondste wrap?

Een (eventueel volkoren) wrap die is gevuld met veel groenten en peulvruchten.