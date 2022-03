Eetwijzer: cashewnoten zijn gezond en nu ook verkrijgbaar in een duurzame versie

Beeld Getty Images

Waar komen cashewnoten vandaan?

Uit Brazilië, India en Vietnam, maar ook uit Afrikaanse landen.

Hoezo, duurzamer?

Volgens het Voedingscentrum zijn noten prima vleesvervangers met een klimaatbelasting die véél kleiner is dan van vlees. Maar cashewnoten zijn niet de meest duurzame noten.

Hoe komt dat?

Allereerst door de lage opbrengst per hectare. Cashewnoten groeien aan zogenaamde cashew-appels. Per ‘appel’ heb je maar één noot. Dat betekent dat je veel bomen en land nodig hebt voor een kilo cashewnoten, volgens adviesbureau Blonk Sustainability wel vier tot vijf keer meer dan walnoten en pinda’s. Maar cashewnoten zijn wel zuinig met water en meststoffen.

Is er meer?

Ja. De cashew-appels worden vaak gewoon weggegooid, terwijl ze prima eetbaar zijn. Maar als de vrucht goed is, is de noot nog niet rijp en als de noot rijp is, is de vrucht al snel overrijp. Met de notenschillen wordt meestal ook niks gedaan.

Is dit alles?

Helaas niet. Bij het pellen breken er altijd noten, maar consumenten willen vaak alleen hele cashews. Daardoor worden de prima eetbare, kleinere stukjes tegen dumpprijzen verkocht. Bovendien wordt 90 procent van de Afrikaanse cashewnoten gepeld in India en Vietnam: dat is goedkoper dan verwerking in Afrika. En dit alles levert de Afrikaanse telers dus niks op.

Dat klinkt behoorlijk krom!

Klopt. Daarom is Lidl cashewnoten gaan verkopen van het Nederlandse bedrijf Johnny Cashew. Dat werkt samen met Fairtrade en vierhonderd cashewboeren in Tanzania. De noten worden daar ook gepeld, de kleine stukjes noot gaan gewoon mee. Dat scheelt ruim 12 duizend vervoerskilometers en veel CO2-uitstoot en verspilling. Door de samenwerking met Fairtrade zijn de arbeidsomstandigheden veel beter en krijgen de boeren een extra premie, waar Johnny Cashew nog een bedrag bovenop doet. Toch zijn deze cashewnoten vaak goedkoper dan ‘gewone’ cashews. En net zo lekker.

En cashewappels en schillen?

Johnny Cashew kijkt met Wageningen Universiteit wat er mogelijk is. Koelingsfaciliteiten zouden helpen, maar zijn nog lastig te realiseren. De schillen kunnen eventueel voor bio-brandstof worden gebruikt.

Zijn cashewnoten gezond?

Ze zitten vol met eiwitten, vezels, gezonde vetten en vitamines. Dagelijks een handje ongezouten noten beschermt tegen hart- en vaatziekten.