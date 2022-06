Een zonnepanelenwens maar zelf geen geschikt dak? Ga dan samen aan de slag

Beeld Matteo Bal

Vroeger konden mensen die hun zaakjes op orde hadden leunen op drie pijlers: huisje, boompje, beestje. Maar tegenwoordig mag in dat beeld een vierde pijler eigenlijk niet ontbreken: het paneeltje. Om de wereld mee te redden, of gewoon om te besparen op de eigen energierekening. Nederland telt binnen Europa inmiddels de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking, de daken liggen er vol mee. Maar niet iedereen ziet zijn zonnepanelenwens in vervulling gaan.

Huurders die geen eigenaar zijn van hun dak, bijvoorbeeld, en wier verhuurder niet wil verduurzamen. Of huiseigenaren wier daken te veel in de schaduw liggen, door omliggende bomen of hoogbouw. Ook kan het zijn dat het dak simpelweg te klein is voor zonnepanelen, of te klein om het hele huishouden of pand van stroom te voorzien. Voor die mensen heeft de overheid een flinke pot geld gereserveerd, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), om samen te investeren in een zonnedak elders. Bijvoorbeeld op het dak van een boerderij of op een beschikbaar stuk grond. Vier vragen over deze regeling, en hoe je er gebruik van kunt maken.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een zogenoemde exploitatiesubsidie. Dat is een subsidie die wordt berekend op basis van de hoeveelheid opgewekte groene energie. Het werkt dus anders dan subsidie voor zonnepanelen op het eigen dak. Zo is het geld niet bedoeld voor de aanschaf van panelen en gaat de stroomopbrengst niet via een directe verbinding van de bron naar de huizen van de deelnemers, maar komt het op het stroomnet terecht. Dat is een grote poel waar duurzame en niet-duurzame stroom samenkomt.

Deelnemers krijgen over een periode van vijftien jaar een bedrag uitgekeerd voor iedere kilowattuur die het zonneproject produceert. Als de opbrengst daarvan lager is dan de kostprijs, compenseert de subsidie het verschil. De hoogte van de subsidie is het verschil tussen de marktprijs en een basisbedrag, dat ieder jaar opnieuw wordt bepaald. Wanneer de marktprijs hoog is, zoals nu het geval is, daalt de subsidie, omdat er dan minder gecompenseerd hoeft te worden.

Deelnemers mogen zelf bepalen hoeveel geld ze investeren in de aanschaf van zonnepanelen voor een project. Zo kunnen ook mensen met een kleinere beurs deelnemen. Door de schaalgrootte blijven de installatiekosten per zonnepaneel relatief laag – in ieder geval een stuk lager dan bij installatie op eigen dak.

Hoe kan je aanspraak maken op de subsidie?

Wie van de subsidie gebruik wil maken, moet eerst lid worden van een lokale energiecoöperatie, of er zelf een oprichten. Een coöperatie is een gezamenlijk initiatief van mensen (of bedrijven) om te investeren in een duurzaam project. Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan deelnemen. Initiatiefnemers zetten het project zelf op poten: ze zoeken een locatie, doen een haalbaarheidsstudie en vragen een vergunning aan.

De SCE is niet alleen opgetuigd voor de burger die geen zonnepanelen kan plaatsen, het is ook een manier om grote gezamenlijke zonne-energieprojecten (evenals wind- en waterkrachtprojecten) te financieren. Vorig jaar hebben ruim 650 coöperatieve projecten subsidie ontvangen uit de regeling. Sinds 1 maart is er een nieuwe pot van 150 miljoen euro subsidie beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 1 december van dit jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Een zonneproject moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet een piekvermogen hebben van tussen de 15 en 500 kilowatt, wat neerkomt op ongeveer 40 tot 1350 zonnepanelen. Ook moeten de deelnemers van een coöperatie binnen een afgebakend gebied wonen, de zogenoemde ‘postcoderoos’. Het zonnepanelenproject staat ergens in de roos en de aangrenzende postcodegebieden vormen als het ware de blaadjes. Die eis heeft niet te maken met het stroomnet, maar zo probeert de overheid ‘de lokaliteit van het project’ te waarborgen.

En let op: er kunnen kosten verbonden zijn aan een project, voor administratie, onderhoud of verzekeringen. Informeer vooraf bij het projectbestuur hoe hoog die kosten zijn.

Wat als er te weinig animo is in de buurt?

Voor een project zijn dus genoeg deelnemers uit hetzelfde gebied nodig. Krijg je die niet bij elkaar? Dan zijn er nog andere mogelijkheden om te investeren in zonne-energie. Er zijn bedrijven die obligaties uitgeven voor de aanleg van zonneparken (of andere duurzame projecten). Dat is een vorm van crowdfunding: men krijgt aan het eind van een vooraf bepaalde looptijd de inleg terug. In de tussentijd ontvangt de obligatiehouder opbrengsten uit de stroomopwekking, of anders een vaste rente op de investering.

Het is ook mogelijk om stroom af te nemen van iemand die wel zonnepanelen op het dak heeft, en die bij dezelfde energieleverancier is aangesloten. Het werkt als een soort marktplaats waar klanten onderling groene stroom aan elkaar kunnen verkopen. Binnen die zogenoemde marktplaats zijn tevens bedrijven actief die aanbieders en afnemers aan elkaar koppelen. Soms is het voor iemand met een overschot aan duurzame energie voordeliger om het via de marktplaats te verkopen dan om het terug te leveren aan de leverancier.