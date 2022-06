Een zingend frisse ‘witte’ wijn met een schuchter blosje

Een bijna-witte wijn van blauwe druiven stelt Onno Kleyn niet teleur.

Rode wijn maak je van blauwe druiven, witte van witte. Simpel. Of wacht, toch ook van blauwe. Maar dan moet je rap werken. Even een aarzeling en je wijn begint te kleuren. Volgens mij doen ze dat juist expres, bij Weingut Neus in Ingelheim am Rhein. Daar zijn ze apetrots op hun fantastische spätburgunders, dus van echte witte wijn worden ze zenuwachtig.

Alle wijnkleur komt gewoonlijk uit de schillen; het vruchtvlees van druiven heeft op een paar uitzonderingen na geen tint. Wil je rode wijn maken, dan kneus je de trossen en wacht een week ofzo. De kleur mengt met het sap terwijl de gisting plaatsvindt. Laat je de schillen maar een halve dag bij de most, dan krijg je rosé. En de tijd voor een gezellige Kaffee mit Kuchen resulteert in een witte wijn met een schuchter blosje. Als je tenminste blauwe druiven gebruikt en dat doen ze, bij Neus. Hun eigen pinot noir die in Duitsland laatbourgondiër heet. Resultaat: een zingend frisse bijna-witte wijn, zonnig van karakter, die glimlacht met aroma’s van bosaardbeitjes en appel. Geschikt voor zowel früh- als spätschoppen.

Weingut J. Neus blanc de noirs 2021, Rheinhessen

Winterbergwijnen.nl, € 9,95

Prijs/kwaliteit: 9

