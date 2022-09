Een zaak als Frenchie zou je in de buurt moeten hebben om zo nu en dan eens aan te waaien

Restaurant Frenchie in het centrum van Haarlem. Beeld Els Zweerink

Van alle goede voortekenen waarnaar ik de lucht afspeur bij het betreden van een nieuw restaurant, is de emulsietik mijn favoriet. Niets werkt zo op mijn eetspieren als zo’n aanstekelijk rikketakketíkketakkegeluid uit de keuken, dat aangeeft dat iemand juist op dat moment met de hand, in een bekken, geklaarde boter in een eigeel-azijnmengsel staat te kloppen. Het is een ritme dat niet alleen de aanwezigheid van hollandaisesaus belooft – zoals bekend het lekkerste wat er bestaat – maar ook de versgemaaktheid ervan, door koks met techniek, werkplezier en smaak.

We horen het geluid bij het betreden van Frenchie, een compacte, uitbundig ingerichte zaak met een paar hotelkamers erboven aan een drukke straat in het centrum van Haarlem. Er bereikten ons van tevoren ook al andere goede geluiden over het restaurantje: dat ze er de beste brunch van Haarlem serveren, met ‘hemelse roereieren’ en ‘pannekoekjes om een moord voor te doen’. En dat er behalve de ‘superlieve bediening’ ook twee snoezige mopshondjes rondlopen – ‘Frenchie’ is de koosnaam voor zo’n Franse bulldog.

Het is warm, dus we nemen plaats op het terras van het charmante pandje dat stamt uit 1467. Uit de grote menukaart spreekt inderdaad een enorm plezier. Op de dagkaart kloeke lunchgerechten en zelfgemaakte patisserie. Er zijn goede borrelhappen, deels zelfgemaakt en deels goed ingekocht: je kunt crudités of een bordje kokkeltjes bestellen, garnalenkroketjes van Holtkamp, brood van Mama, sardines van Ortiz, maar ook kaviaar en verschillende oesters. Er zijn wat cocktails en er is een uitgebreide, karaktervolle wijnkaart, een aanlokkelijk à la cartemenu met klassiekers net even anders (‘twisted French cuisine’, noemen ze het zelf) en een dagmenu van vier of zes gangen. Goedkoop is het allemaal niet – wat wel tegenwoordig? – maar we krijgen er onmiddellijk goede zin van: niets zo vrolijkmakend als een menukaart waar direct een duidelijke uitgekristalliseerde eigen smaak uit spreekt, terwijl er toch volop te kiezen blijft.

We besluiten tot een viergangenmenu (€ 65) en bestellen daarnaast vier gangen à la carte. Vooraf verschijnt een geinig, zoet-hartig cakeje met puree van kalamata-olijf, en ook een heldere tomatenbouillon met stuivend aromatische gepekelde wilderozeblaadjes. Bij het brood krijgen we kerrieboter – ouderwets en hartstikke lekker.

Zeebeesten

Onze attente ober schenkt een biologische muscadet van domaine Ménard Gaborit, aromatisch en fris en ook een klein beetje ziltig, bij de eerste gang die voor ons allebei uit rauwe of bijna-rauwe zeebeesten bestaat. Ik bestel de coquilles (€ 19,50) die aardig gecombineerd worden met ajo blanco, een Andalusische koude soep van amandelen, oud brood en knoflook, geserveerd met druiven. Frenchie voegt ook nog wat zilt, jodium-achtig palmwier toe, wat erg goed werkt. De coquilles komen echter uit de vriezer, en dat proeven we – de kwaliteit is oké, maar alsnog niet te vergelijken met direct uit de schelp. Die zijn een stuk duurder, dat klopt, maar zeker als je ze rauw serveert zeg ik: geef mij er dan één, in plaats van drie. In het menu krijgen we, met ongeveer hetzelfde garnituur, wat alleen heel even aangeschroeide pieterman. Dat is een baarsachtige vis met streepjes en een gemene gifstekel, die in Nederland als bijvangst wordt beschouwd. De smaak is evenwel verfijnd als zeetong, en eigenlijk past deze vis nog beter bij de ajo blanco dan de coquilles.

Het tweede gerecht uit het menu is een eclectisch feestje van sappige kabeljauw, Thaise tom kha kai, citrus, een hollandaise (daar is-ie) van gerookte paling en gepofte rijst – een gewaagde hutsekluts, maar het werkt fantastisch op een extreem weelderig bord. De riesling uit de Mosel van Bernhard Eifel, met een klein beetje restzoet, sluit uitstekend aan. Ook de raviolo met langoustine (€ 22,50) is vreselijk lekker: goede pasta gevuld met een grove farce van langoustine en witvis, met meiknol, sinasconfit, een lekkere heldere bisque en de Spaanse luchtgedroogde runderham die cecina de leon heet.

Smullen

Dan in het menu een hoofdgerecht van lamsbout met olijven- en doperwtcrème en een jus met bonenkruid, zonder poespas en gewoon heel erg goed bereid. Fantastisch vinden we ook de op de graat in boter gebakken tongschar (€ 32,50), geurig en sappig, met gebarbecuede kool die fijn knapperige randjes heeft gekregen, mossels, kokkels, lamsoor en kapucijners. Erbij krijgen we een beurre blanc met wat miso en ook wat viseitjes erdoor: smullen.

Na dat uiterst genereuze hoofdgerecht, dat we desalniettemin helemaal hebben opgegeten, hebben we weinig ruimte over. Ik bestel daarom bij de koffie een financier van de dagkaart (€ 3) het bruineboter-amandelcakeje is zoals dat hoort nog een beetje smotzig van binnen. Ook het dessert uit het menu, een biscuit op zijn Amerikaans (zie kader), bevalt: het baksel is vlokkig en boterig, en wordt geserveerd met veel goeie frambozen, wittechocoladeganache en sorbetijs van lievevrouwebedstro.

Frenchie is echt zo’n zaak waarvan het me heerlijk lijkt er een in de buurt te hebben, waar je graag zo nu en dan mag komen aanwaaien om je te laten opvrolijken met precies waar je zin in hebt, door lieve mensen die hun vak verstaan.