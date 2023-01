Een wonderdoosje voor een wolk van geluid

Epos GSX 1000 2nd Edition Beeld Epos

Geluid is meestal een sluitpost bij de aanschaf van een computer. We kijken of er een rappe processor in een pc zit, hoe groot het beeldscherm is en of we genoeg opslagruimte hebben voor het drijfhout van ons digitale bestaan. Achteraf komt het besef dat we vergeten zijn te controleren of de machine een beetje soepel geluid voortbrengt. Te laat, als Schuberts Symfonie 9 in C majeur klinkt als Snollebollekes Links Rechts.

De Epos GSX 1000 2nd Edition verhelpt dat euvel. Het is een externe geluidskaart die je met een usb-kabel aan de Windows-pc of Mac verbindt. Aan de achterzijde van het vierkante, matzwarte kastje zitten aansluitingen voor koptelefoon, microfoon en luidsprekers.

Met een rood oplichtende draaischijf regel je het volume. In die ring is ook het aanraakscherm verwerkt voor de overige bediening dat dimt als je het niet beroert en oplicht als je er met een hand over beweegt. Zichtbaar worden dan de volumestand en de knopjes voor alle geluidsinstellingen. Er is een toets waarmee je schakelt tussen headset en speakers, eentje met beste configuraties voor muziek, films en games en een knop om te wisselen tussen stereo en surroundgeluid, waarbij het geluid van zeven kanten op je af komt.

Dat laatste, zullen ware surroundgeluid-fanatiekelingen je terecht vertellen, is eigenlijk alleen mogelijk als je thuis net als in de bioscoop zeven luidsprekers tegen de muur spijkert. De GSX 1000 2nd Edition aapt zo’n ‘geluidswolk’ met softwaretrucs na. Dat doet-ie magnifiek, vooral op koptelefoons. Fijn als je al wel een prijzige stereo-headset hebt. Dan kun je ook daarmee prima genieten van zevenkanaalsgeluid in films en games.

Voor gamers heeft het kastje meer in petto. Er is een knopje waarmee je de sterkte van de galm regelt: lopen we virtueel door een krappe ruimte of juist over een open vlakte? Met een ander knopje leg je de focus op geluiden voor je of achter je. Zo hoor je tijdig het gevaar dichterbij sluipen. Een wieltje aan de rechterzijde regelt bij online-games de balans tussen het gamegeluid en het gemekker van teammaten. Dat het wat stroeve wieltje op een ietwat onhandige plek zit, is mierenneuken. Hoe dát klinkt kun je uitstekend horen met de Epos GSX 1000 2nd Edition.