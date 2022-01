Een wijnglas gevuld met lente

Onno Kleyn

Jaren geleden heb ik eens geprobeerd om rosé te maken door witte en rode wijn te mengen. Dat lukte uitstekend. Proevers hadden het niet door. Voor wie aan de slag wil: een minidrupje rood is al genoeg, vandaar dat de witte wijn het karakter bepaalt.

In Europa mag je zo geen rosé produceren (behalve in de Champagne), althans niet buiten de zelfknutselarij. In overzeese dreven is er veel meer geoorloofd. In de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie bijvoorbeeld. Longridge Wine Estate maakt er een serie wijnen met de naam The Emily, een eerbetoon aan de Engelse journalist en mensenrechtenactivist Emily Hobhouse, die misstanden in concentratiekampen in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) aan de kaak stelde. Een daarvan is de chardonnay pinot noir, een zeer bleke rosé waarin de pinot noir de schuchtere blos veroorzaakt en de chardonnay verleidt tot stappen op paden waar die druif gemeenlijk niet komt. Hij geurt naar groene appel en ander fris fruit als kiwi en ananas. De smaak is al net zo fris en knapperig. Lenteachtig, precies. Bij ontstentenis van het echte voorjaar schenk ik het graag in mijn glas.

The Emily chardonnay pinot noir