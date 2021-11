Een wijn waaraan alles klopt, uit Oregon nota bene

Onno Kleyn

Ik heb een dierbare vriend die graag veel wijn drinkt, maar daar niet veel voor wil of kan uitgeven. ‘Schenk mij alsjeblieft niet van dat dure spul’, zegt hij. ‘Straks wen ik er nog aan en lust ik mijn flessen van 3 euro niet meer.’

Goed. Dan geef ik hem de Gran Moraine-chardonnay niet. Drink ik hem zelf op; zo vaak komt er geen zinsbegoochelende wijn uit Oregon voorbij in mijn herfstige huis. Het hakte er behoorlijk in, moet ik zeggen. Dergelijke vinositeiten verwacht ik uit de Bourgogne, uit Meursault, Puligny-Montrachet, Saint-Aubin. Wijnen uit gaarden waar in de Middeleeuwen al monniken werkten, vanwaar ze de ‘pièces’, houten vaten, met ossenkar en schip naar Parijs vervoerden om koningen te verblijden. Maar blijkbaar heeft Oregon, een staat in het noordwesten van de VS, gelukzalige gronden waar onderlegde wijnmakers vergelijkbare kunsten vertonen. Een voor Amerika koel zeeklimaat in de Willamette Valley en een morenenbodem blijken de juiste voorwaarden. Alles klopt aan de wijn: de concentratie, het gebruik van eikenhout (Frans, dat dan weer wel), de structuur van frisheid versus alcohol en inhoud. Groots.

Gran Moraine-chardonnay Beeld -