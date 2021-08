Een wijn die geen wijn is (maar wel een geinig zomers aperitief)

Ik wou dat ik met u kon terugkijken op een daverende zomer, maar op het moment dat ik dit schrijf is zelfs het verloop van de staart ervan nog onduidelijk. En dat terwijl ik voor de deur sta met een drank die toch echt bij mooi weer hoort. Drank zeg ik, want de verkoper noemt het zelf dan wel ‘sinaasappelwijn’, het mag volgens de wet helemaal geen wijn heten. Die moet namelijk van druiven zijn gemaakt. En waar veel van dit soort sinaasappelwijnachtigen worden gefabriceerd door iets te doen met witte wijn en citrusfruit, is in dit geval een stel boeren uit Valencia radicaal te werk gegaan: ze maken wijn van sinaasappels alleen. Persen, vergisten, bottelen. De precieze methode (er zal wel suiker bij moeten) ken ik niet, wel het bijzonder geinige resultaat: een fris bitterzoete drank, uitbundig geurend naar de naranjas van Valencia. Het bitter komt uit de schillen uiteraard en is zeer welkom, noodzakelijk zelfs voor de balans met het zoetzuur en de bescheiden 7 procent alcohol. Een zomers aperitief, met gulle ijsblokken of zelfs snippers verse munt te genieten.

Sinaasappelwijn Tarongino