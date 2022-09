Een voedzaam doomsday-diner, omdat de voorraadkast altijd halfvol is

Pasta met boontjes in rijke umami-roomsaus en notenboterbrood. Beeld Oof Verschuren

Mocht de wereld vergaan en u zit in uw schuilkelder, dan moet u toch ook eten. Deze week daarom een iets andere rubriek dan u gewend bent, want ik geef u wat receptuur waar u mee aan de slag kunt als u werkelijk niets houdbaars meer in huis hebt.

Ervan uitgaande dat de toekomst veganistisch is, heb ik ook de receptuur volledig aangepast aan dat dieet, maar bent u nog niet zover, dan mag een blikje ansjovis of een gloep honing ook nog. Misschien staan die ingrediënten dan nog ergens in uw voorraadkast, want die gaan tot in de eeuwigheid mee.

Zorg in ieder geval altijd voor een zak bonen. Dat is hét ingrediënt van de toekomst: voedzaam, eiwitrijk, spotgoedkoop en het bewaart goed. Wie zelf bonen kookt en welt is koning, een poosje terug beschreef ik hier uitgebreid hoe u die kookt. Maar wie een snelkookpan heeft, kookt ze al in 35 minuten van ongeweld naar beetgaar, leerde ik pas.

Bijgaand dus een maaltje voor overdag én een gerecht om uw gezin ’s avonds gezond mee te voeden. Een menu voor alle doemdenkers, want de voorraadkast is altijd halfvol.

Notenboterbrood

250 gram bloem

4 theel. bakpoeder

½ theel. zout

400 gram notenboter of pindakaas

100 gram ahornsiroop of honing

350 gram houdbare amandelmelk of ander vocht, bijv. water

drup (zonnebloem- of olijf-)olie voor het invetten

optioneel: handje noten voor erop notenboter met ahornsiroop of honing

handvol gezouten (lekker!) of ongezouten noten, geroosterd in een droge koekenpan en grof gehakt

of

50 gram chocolade, gesmolten en doorgeroerd met 100 gram notenboter (of tahin) en zoutflakes

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Meng de bloem, bakpoeder en zout met elkaar in een grote kom. Roer in een andere kom de notenboter met de honing glad en roer de amandelmelk erdoor tot een dikke saus. Maak een kuiltje in de bloem en roer de notenbotersaus met een spatel (niet met de mixer!) voorzichtig door het bloemmengsel tot een egale mix ontstaat. Roer beslist niet langer!

Vet een cakevorm van 1,5 liter in met een lik olie, bekleed met op maat geknipt bakpapier en vet dat eveneens in. Schep het beslag erin en strijk de bovenkant glad met de achterkant van een natgemaakte lepel, bestrooi eventueel met gehakte noten. Bak de cake één uur, of totdat een prikker die u in het midden van het brood steekt er schoon uitkomt. Als het brood nog niet helemaal gaar is (baktijden verschillen per oven), bedek het brood dan met een stukje aluminiumfolie zodat het niet te donker wordt.

Laat het 5 minuten in de vorm afkoelen en stort het dan op een rooster om verder af te koelen. Serveer sneetjes ingesmeerd met meer notenboter, extra honing en een handje geroosterde, grofgehakte noten, een smeersel van chocolade en notenboter en tahin en wat zeezout of een hummus van gladgedraaide bonen (zie volgend gerecht) met een scheut olijfolie, rozemarijn, chilivlokken en zout.

Pasta met boontjes in rijke umami-roomsaus

1 blik (400 gram) gepelde tomaten

2 eetl. olijfolie, plus extra

3 sjalotten of uien, gesnipperd

3 tenen knoflook (of -poeder), fijngesneden

1 eetl. gedroogde rozemarijn

1 wuif chilivlokken

1 blik (400 gram) cannellinibonen, afgespoeld en uitgelekt (maar liever nog zelf gewelde en gekookte bonen. Hier gebruikt: Friese gele woudbonen via waldfarming.nl)

3-4 eetl. amandelmelk, of andere houdbare, plantaardige ‘melk’ of water

1 flinke eetl. witte miso, gebruik anders meer zout of ½ blikje ansjovis

2-3 eetl. rode wijnazijn

zout en versgemalen zwarte peper

300 gram korte pasta, zoals rigate, orechiette, penne

Knijp de hele gepelde tomaten met de hand uit boven de beker van een blender en vang de sappen erin op. Bewaar de uitgeknepen tomaten ook.

Verhit de olie in een hapjespan op middelhoog vuur en fruit er de sjalotten 6-7 minuten in. Voeg de knof, rozemarijn en chilivlokken toe en bak een minuut mee uit. Voeg de uitgeknepen tomaten toe en roerbak ze even mee op laag vuur.

Draai de helft van de bonen in de blender glad met het opgevangen sap van de tomaten, de amandelmelk of het water, de miso en een drup azijn tot een gladde pasta.

Giet dit bij de tomaten in de pan. Spoel de blenderbeker uit met zo’n 750 ml water en giet het erbij in de pan. Breng de saus aan de kook en giet de pasta erbij. Draai het vuur zachter en laat de pasta garen en de saus inkoken. Proef en breng nog op smaak met eventueel een piets meer azijn, zout en peper. Roer op het allerlaatst de rest van de bonen erdoor en serveer de pasta in voorverwarmde kommen, overgoten met een scheut olijfolie.