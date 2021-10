Een, twee of drie sterren op je vlees en zuivel: wat zegt dat eigenlijk?

Beeld Matteo Bal

Wat is dat voor keurmerk?

Het is het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. De sterren geven aan hoe de dieren die je melk, eieren of vlees hebben geproduceerd hebben geleefd. Hoe meer sterren, hoe beter het dierenwelzijn. In de toekomst wil de Dierenbescherming ook duurzaamheidscriteria als CO2-uitstoot, water- of energiegebruik meenemen.

Waar staat het op?

Op sommige zuivelproducten, op eieren, en op rund-, kalfs-, kippen-, kalkoenen- en varkensvlees. Er is ook konijnenvlees met één Beter Leven-ster, maar niet met twee of drie sterren.

Waarom is dit keurmerk opgezet?

In 2007 hield alleen het biologische en biologisch-dynamische keurmerk rekening met de leefomstandigheden van landbouwdieren. Maar maximaal één procent van de dierlijke producten was toen biologisch. En als je ‘gewone’ eieren kocht, wist je niet hoe de kip had geleefd. Met het Beter Leven-sterrensysteem wilde de Dierenbescherming inzicht geven in de leefomstandigheden van die andere 99 procent van de landbouwdieren én boeren stimuleren om hun dieren diervriendelijker te houden.

Wat is het verschil met een biologische keurmerk?

Het biologische keurmerk (het groene blaadje) betekent voor dieren grofweg dat ze veel ruimte krijgen en hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, biologisch voer krijgen dat is geteeld zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen, en dat er niet preventief medisch mag worden ingegrepen met middelen als antibiotica. Eisen voor het stempel ‘biologisch’ zijn in alle Europese landen hetzelfde.

Biologisch vlees, zuivel en eieren hebben automatisch drie Beter Leven-sterren. Maar niet alle driesterrenproducten zijn ook biologisch, omdat dat meer vereist dan alleen dierenwelzijn.

Als ik vlees met één Beter Leven-ster koop, is dat dan diervriendelijk?

Waar de sterren voor staan verschilt per diersoort. Wat de Dierenbescherming betreft is één ster het absolute minimum voor dierenwelzijn. Maar zelfs de één-ster-eisen zijn veel hoger dan de wettelijke eisen. Zo staat in de wet dat dieren ‘voldoende bewegingsvrijheid’ moeten hebben, maar voor vleeskuikens betekent dat: 18 tot 21 kippen op één vierkante meter. Voor één-ster-vleeskuikens is dat maximaal 12 kuikens per vierkante meter.

Je kunt er dus van uitgaan dat vlees met één ster een beter leven heeft gehad dan vlees zonder ster. Bij twee en drie sterren krijgen dieren steeds meer bewegingsvrijheid en mogen ze naar buiten.

Hoe leven dieren zonder Beter Leven-ster?

Het merendeel van het vlees zonder keurmerk heeft geleefd in krappe, kale stallen zonder daglicht of buitenruimte. Er zijn boeren die hun dieren diervriendelijk houden, maar niet met keurmerk verkopen. Helaas weet je dat als consument meestal niet. Dat geldt ook voor vlees bij de slager. Naast een aantal biologische slagers zijn er maar twee slagerijen in Nederland die vlees met het Beter Leven-keurmerk verkopen.

Hoe betrouwbaar is dit keurmerk?

Het Beter Leven-keurmerk wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Beter Leven Keurmerk. Zij stellen de criteria op, en zonodig bij. In de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal staan de twee en drie Beter Leven-sterren bij de ‘topkeurmerken’. Zo’n topkeurmerk wordt gecontroleerd door onafhankelijke controle-instanties die goedgekeurd moeten zijn door de Raad voor Accreditatie. Een bedrijf dat niet voldoet aan de eisen krijgt sancties.

De Dierenbescherming verdient niets aan het keurmerk. De bijdrage die deelnemers betalen, wordt onder andere gebruikt voor de (onafhankelijke) controles.

Is er ook kritiek op het Beter Leven Keurmerk?

Er waren recent een aantal misstanden bij slachterijen die werkten onder het Beter Leven-keurmerk. Maar volgens de Dierenbescherming verliezen slachterijen die de regels overtreden direct hun Beter-Leven certificaat. Slachterijen met het keurmerk worden nu bijna dagelijks gecontroleerd.

Ook is er vertraging bij de invoering van een humanere slachtmethode voor kippen – door middel van CO2-bedwelming in plaats van elektrocutie in een waterbad. De Dierenbescherming erkent de vertraging, en voert deze methode zo snel mogelijk alsnog in.

Zijn Beter Leven-producten veel duurder?

Ruimte voor de dieren, strooisel, buitenverblijven en een langer leven kosten allemaal extra geld. Ook kunnen veehouders zelf een hogere prijs vragen. Maar het prijsverschil tussen producten zonder keurmerk en producten met één ster is heel klein. Producten met twee en drie sterren worden steeds iets duurder.

Maar in de supermarkt ligt ook goedkopere, diervriendelijke kip zonder Beter Leven-ster?

Zoals de Kies Bewust-kip of Kip met een Pluim? Neem dit soort diervriendelijkheidsclaims met een korrel zout. Zulke ‘lokkippen’ zijn soms van een gezonder, iets langzamer groeiend ras dan ‘plofkippen’ en hebben een ietsjepietsje beter leven, maar ze halen zelfs de minimumeisen van één ster niet. Vanaf 2023 verkopen supermarkten alleen nog kip met minimaal één Beter Leven-ster.