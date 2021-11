Een Spaanse wijn met een gek hart – zeer de moeite waard voor de weekenddrinker

Als het om wijn proeven gaat, of eigenlijk om wijn waarderen, is er een verschil tussen de vaakdrinkers en de af-en-toenippers. Mensen die alleen in het weekend een fles opentrekken houden vaak van uitbundige, volle rode wijnen, type primitivo. De vaakdrinkers bewegen in de loop van de tijd richting ranker spul. U begrijpt dat ik in de laatste categorie zit. Pinot noir/spätburgunder (dat is dezelfde druif), beaujolais, rode Loirewijn, dat is spekkie naar mijn bekkie. Ik ben echter professioneel genoeg om de kwaliteit van steviger materiaal te herkennen. Speciaal voor sommigen van u daarom vandaag de Corazon Loco, ‘gek hart’, van Andrés Iniesta. Een bedwelmende wijn, Spaans zoals Spaans is bedoeld, 18 maanden gerijpt in eikenhout, rijk gealcoholiseerd, afkomstig van de oostkant van de Spaanse hoogvlakte. Zo’n strijdwagen kan vreselijk uit de bocht gieren maar nee, hier heeft men de teugels van de briesende paarden stevig in handen gehouden. De wijn dampt van weelderig rijp fruit als cassis, van leer, cacao, specerijen en wat al niet, en de bijna zoete smaakweelde wordt in toom gehouden door frisheid. Een sjongejongewijn. Een echte sjongejongejongewijn.

Andrés Iniesta ‘Corazon loco’ 2015, Manchuela Spanjewijnland, € 9,99 Prijs/kwaliteit 9