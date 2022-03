Een slaatje deze week, met stralend citrusfruit en hard bevochten mozzarella

Beeld Oof Verschuren

In een dorp of wat achter ons, in Ierland, staan twee waterbuffelboerderijen. Ik hoor u denken: waterbuffels voor de mozzarellamelk staan toch in Italië? Klopt, jaren terug hebben twee boeren er samen zestien met de boot hierheen gebracht vanuit Italië. In gedachten zag ik de enorme zwarte dieren vol spanning op dat schip uit het hete Italië omhoog varen, richting het frisse groene eiland.

Maar het milde klimaat en het drassige gras bleken een fantastische habitat voor de dieren te zijn en ze werden hier heel gelukkig. De kudde floreerde en er werd een kaasmakerij opgezet op om Ierse mozzarella en ricotta te maken. Van lieverlee werden de zestien buffels er dertig, toen veertig en steeds meer en meer. De boerderij won prijzen met haar heerlijke mozzarella, maar de boeren kregen een onderling meningsverschil en gingen uit elkaar. Ze verdeelden de buit, zodat er nu er twee buffelboerderijen en twee kaasmakerijen zijn. Aan weerszijden van de brug in hetzelfde dorp, je verzint het niet. Ze maken beiden heel succesvol bijna identieke mozzarella, ricotta en inmiddels meer kaassoorten.

Pasgeleden las ik een verontrustend bericht in de plaatselijke online krant. Bij een van de twee boeren was een complete kudde uit de wei gestolen. De waterbuffels stonden inmiddels niet allemaal meer bij de boerderij in het dorp zelf, daar waren ze met te veel. Dus boer 1 had een flinke kudde van 68 waterbuffels verhuisd naar een wei in een dorp verderop. Toen hij ze ’s morgens wilde gaan melken, was het weiland leeg.

Ik las het bericht voor aan de man. Wie steelt er nou 68 buffels? Hoe doe je dat in godsnaam en waar laat je die dan ongezien? West Cork is een groot roddelnetwerk, dat moet iemand toch weten. Iedereen was in rep en roer. We hielden de krant strak in de gaten, want ik ben gek op dit soort nieuws. En ja hoor, eind van de middag verscheen het bericht dat de buffels keurig thuis waren afgeleverd, niet op de gehuurde wei, maar bij de boer zelf, midden op zijn erf.

Wederom een meningsverschil, zoveel was wel duidelijk, maar over de ware toedracht tasten we allemaal in het duister.

Een hoop gedoe over een paar grote zwarte koeien hier dus, maar gelukkig is die kaas wel ontzettend lekker. Laten we die dan maar in het zonnetje zetten: een slaatje deze week, met stralend citrusfruit van het seizoen, omdat de zon voorlopig weer schijnt in waterbuffeldorp.

PS: Ook in Nederland worden waterbuffels gehouden, dagverse mozzarella uit Twente kunt u bestellen bij heerlijkemozzarella.nl of vraag naar de fantastische orobiancomozzarella uit Groningen bij uw favoriete kaaswinkel.

Bloedsinaasappelsalade met mozzarella en maanzaaddressing voor 4 personen 3 bloed- (of gewone) sinaasappels, plus 1 voor het sap 2 bolletjes kwaliteitsmozzarella (à 125 g) 1 flinke venkelknol, in flinterdunne schijfjes, hou het groen apart ½ rode ui, in dunne plakjes voor de maanzaaddressing rasp van 2 van de sinaasappels, sap van 1 2 eetl. rodewijnazijn 2 theel. honing 2 theel. mosterd 1 eetl. maanzaad 5 eetl. olijfolie zeezout en versgemalen zwarte peper

Maak eerst de dressing door alle ingrediënten ervoor te mengen in een grote kom en al kloppende de olijfolie in een dunne straal erbij te gieten zodat de dressing mooi bindt. Breng met zout en peper op smaak. Voeg de venkel en ui toe en meng goed door de dressing. Laat een minuut of 15 staan, zodat de groente wat slinkt.

Snijd het kapje van de boven- en onderkant van elke sinaasappel en zet ze op een snijplank. Snijd met een scherp mes van boven naar beneden de hele schil eraf, ook het wit. Snijd de naakte sinaasappels dan in dunne plakken.

Schep de venkelsla in twee diepe borden. Leg de bol mozzarella in het midden en schep wat achtergebleven dressing over de kaas. Garneer de salade met wat fijngehakt venkelgroen en serveer elk bord aan twee personen om te delen.

Opmaaktip:

De dressing die overblijft in de kom van de venkel en ui heeft nu nog meer smaak gekregen door de marinade en kan de volgende dag opnieuw worden gebruikt. Bewaar hem in de koelkast.