Een rode om bij weg te doezelen én een opwekkende witte

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Uitersten op het menu vandaag. Eerst een cadeautje voor de liefhebbers van vol en veel en rijk. Sainte-Anne merlot barriques 2018 is volgens mij een duidelijk geval van ‘u wilt, wij draaien’. Merlot geeft in de handen van een kundige wijnmaker al een volle, rijke smaak, maar stop hem in eikenhouten vaten met flink wat ‘toast’ – dat betekent dat ze bij de fabricage goed gebrand zijn boven een houtvuur – en je krijgt een diep pruimende, kersende wijn met een inpakkende topping van butterscotch. Om bij weg te doezelen, kreungeluidjes te maken, de rolluiken voor de ogen half te laten zakken. Omdat dergelijke weelde vanaf het derde (voor mij al tweede) glas vermoeiend wordt, ernaast een witte wijn uit het Baskenland die zo opwekkend is als caffè ristretto op een nuchtere maag. Zinderende zuren, granny smith-appeltjes, groener dan dit wordt de smaak van een wijn niet. Txakolina heet hij en de Basken zijn dol op dit soort glazuurschurende dorstlessers (hun ciders zijn ook zo). Zo, twee keuzen voor twee smaken, twee situaties, twee weersoorten ook en wie weet twee menstypen. Kunnen we alles aan. Mei!

Sainte-Anne merlot barriques Beeld -